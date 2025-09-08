دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان امروز با حضور مسئولان کشوری و استانی و جمعی از مردم ولایتمدار گیلان به کار خود پایان داد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ سردار احمد وحیدی مشاور نظامی نیروهای مسلح در اختتامیه دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان در باغ موزه دفاع مقدس رشت گفت : گیلان از دیر باز تا کنون در عرصه های مختلف افتخار آفرین بود ه و هست . 

مشاور نظامی نیروهای مسلح با بیان اینکه استان گیلان در دوران دفاع مقدس حضور پررنگی داشت، گفت : در دوران دفاع مقدس هشت هزار شهید از گیلان تقدیم وطن شده است.‌

وی افزود : پشتیبانی گیلان در دوران هشت سال دفاع مقدس هرگز فراموش نخواهد شد .‌

وی به بیداری مردم جهان اشاره کرد و افزود : افکار آزادگی در جهان در حال گسترش است‌.‌

مشاور نظامی نیروهای مسلح با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اشاره و تصریح کرد : پاسخ کوبنده ایران به رژیم صهیونیستی آزادی فردای بشریت را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه با این این تفکر ملت ایران تسلیم خواهد شد چنان درسی در این جنگ ۱۲ روزه دریافت کردند که برای همیشه در تاریخ ماندگار شد،‌ تصریح کرد : شهدا در این جنگ ۱۲ روزه در برابر قدرت های هسته ای دنیا ایستاد.

سردار وحیدی گفت : ملت ایران به برکت خون شهدا همیشه پیروز و سربلند است . 

وی با اشاره به اینکه همه ما ایستاده ایم، گفت: ما مثل همیشه در برابر قدرت های جهان  ایستاده ایم و ملت ما به این باور رسیده اند که هدایت انقلاب بارهبری عقلانی و مقتدرانه مقام معظم رهبری در راستای حق ملت ایران و منافع امت اسلامی و بلکه برای آزادگان جهان است. 

در این اجلاسیه پایانی سردار دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: در دومین کنگره توسط خانواده شهدا با رویکرد هویت بخشی با رویکرد هستی هویت بومی ، ملی ، مذهبی استان برنامه ها در قالب های مختلف تعریف شد . 

وی تصریح کرد : در این کنگره یادواره ها و اجلاسیه ها مختلف در سطح محلات استان بر گزار شد.‌

دامغانی به ویژه برنامه جلوه های عاشقی در این کنگره اشاره کرد و افزود : این برنامه مورد استقبال ویژه هموطنان در طی این مدت قرار گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد + تصاویر

دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد + تصاویر

دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد

دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد

دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد

برچسب ها: کنگره ، شهدا
خبرهای مرتبط
برگزاری جلسه هماهنگی دومین کنگره ملی ده هزار شهید استان
کنگره ملی ۶۵۵۵ شهید لرستان آبان ماه برگزار می شود
در راستای برگزاری کنگره شهدا استان برگزار شد؛
بیادشهدای روحانی استان کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات جنایت خانوادگی در لنگرود
اجلاسیه پایانی کنگره هشت هزار شهیدگیلان مزین به ۲ شهید گمنام شد + فیلم
دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد
آخرین اخبار
دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد
اجلاسیه پایانی کنگره هشت هزار شهیدگیلان مزین به ۲ شهید گمنام شد + فیلم
جزئیات جنایت خانوادگی در لنگرود
رفع تصرف اراضی ملی در آستانه اشرفیه