بر اساس گزارش آکسیوس، کوشنر در حال تهیه طرح آمریکا برای مدیریت غزه پس از جنگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، روز دوشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به داماد و مشاور ارشد سابق خود، جرد کوشنر، مأموریت داده است تا برنامه‌ای برای مدیریت غزه پس از پایان درگیری‌های کنونی طراحی کند.

این گزارش در حالی منتشر شد که گفته می‌شود کوشنر با رون درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، در میامی دیدار کرده و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه نیز در این ملاقات حضور داشته تا درباره یک طرح احتمالی آتش‌بس گفتگو کنند.

بر اساس یک منبع آگاه، پیشنهادی که ایالات متحده برای اسرائیل و حماس ارسال کرده، شامل خروج ارتش اسرائیل (IDF) از غزه و اجازه دادن به یک دولت جدید برای «اجرای امنیت» در این نوار است. گفته میشود اسرائیل این بند را پذیرفته و آن را راهی برای خروج کامل از غزه تفسیر نکرده است، در حالی که حماس آن را یک نقطه ضعف دید و معتقد بود این به اسرائیل اجازه می‌دهد زمان خروج را خود تعیین کند.

پیش از این گزارش شده بود که این پیشنهاد شامل آزادی و تبادل زندانیان و همچنین توقف عملیات نظامی نیرو‌های اسرائیل در غزه است.

منبع: رویترز

