باشگاه خبرنگاران جوان - محمود مرداوی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: در پاسخ به جنایت‌هایی که دشمن در نوار غزه، قدس و کرانه باختری مرتکب می‌شود، به مقاومت و مبارزه ادامه می‌دهیم.

مرداوی افزود: نتانیاهو هر پیشنهادی را درباره آتش بس به شکست می‌کشاند و از توافق طفره می‌رود.

وی تصریح کرد: پیشنهاداتی مطرح است اما این پیشنهادات به آتش بس منجر نمی‌شود و از ملت فلسطین محافظت نمی‌کند و شامل هیچ عقب نشینی آشکاری از نوار غزه نیز نمی‌شود.

مرداوی افزود: فقط سلاح مقاومت می‌تواند با تانک‌هایی که خانه‌های مردم در نوار غزه را ویران می‌کنند، مقابله کند.

منبع: ایرنا