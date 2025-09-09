منابع خبری گزارش دادند که تعدادی از کارکنان بخش درمان کشور سوئیس روز دوشنبه با حضور در برابر پارلمان این کشور در اعتراض به جنایت و نسل‌کشی اشغالگران در نوار غزه از اعتصاب غذای خود خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آناتولی، شرکت کنندگان در این اقدام اعتراضی لباس‌های پزشکی آغشته به خون بر تن داشته و از دولت سوئیس خواستند تا اقداماتی تعیین کننده مانند اعمال تحریم علیه رژیم اشغالگر و به رسمیت شناختن کشور فلسطین را در دستور کار قرار دهد.

در روز‌های اخیر شهر‌های مختلف اروپا شاهد تجمع‌های اعتراضی مردمی در حمایت از مردم غزه و محکومیت تداوم جنایات رژیم صهیونیستی بودند؛ حرکتی که نشانگر افزایش همبستگی جهانی و فشار جامعه مدنی برای توجه دولت‌ها به بحران فزاینده در این منطقه است.

گسترش اعتراض‌های مردمی از غزه در بخش‌های گوناگون اروپا نشان می‌دهد افکار عمومی فشار بر سیاستمداران برای گرفتن موضعی روشن و مستحکم در برابر بحران در این باریکه را بیش از پیش افزایش داده‌اند.

رژیم صهیونیستی از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ جنگی ویرانگر را علیه نوار غزه آغاز کرد که تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و ده‌ها هزار مجروح برجای گذاشته است. این جنگ نه تنها موجب نابودی گسترده زیرساخت‌های این منطقه از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه‌های تأمین آب و برق شد، بلکه به آوارگی صد‌ها هزار فلسطینی، کمبود شدید مواد غذایی و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای منجر شده است.

تصاویر منتشرشده از غزه نشان‌دهنده ویرانی کامل محله‌های مسکونی، صف‌های طولانی مردم برای دریافت اندک کمک‌های بشردوستانه و بیمارستان‌هایی است که به دلیل نبود دارو و سوخت، قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند.

در دی سال ۱۴۰۳، پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده، توافقی برای آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی به اجرا درآمد. این توافق شامل توقف درگیری‌ها و تبادل اسرا بود؛ اما رژیم اسرائیل با نقض تعهدات خود، حملات گسترده‌ای را علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه از سر گرفته و آمار شهدا به سرعت رو به افزایش است.

