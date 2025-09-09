بیش از ۱۲۰۰ نفر از فعالان عرصه سینما و تلویزیون از جمله دارندگان جوایز اسکار در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر پایان نسل کشی در غزه، نسبت به عدم همکاری با نهاد‌ها و شرکت‌های اسرائیلی که در جنایات نسل کشی و نژادپرستی علیه ملت فلسطین دست دارند، متعهد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از الجزیره، ستارگان سینمای جهان از جمله یورگوس لانتیموس، آدام مک‌کی، اولیویا کلمن، تیلدا سوینتون، خاویر باردم و سینتیا نیکسون از امضا کنندگان این بیانیه هستند.

در این بیانیه مصادیق همدستی مواردی مانند توجیه نسل کشی و نژادپرستی یا همکاری با دولتی که اینگونه جنایات را انجام می‌دهد، تلقی شده است که فستیوال سینمایی قدس به عنوان مثالی آشکار برای همکاری با رژیم اشغالگر بیان شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که اکثریت شرکت‌های تولید و توزیع اسرائیلی و نهاد‌های سینمایی دیگر هیچگاه از حقوق کامل ملت فلسطین که مورد اعتراف بین‌المللی قرار گرفته، حمایت نکرده‌اند و در شرایط حساس کنونی کشور‌های زیادی با انجام نسل کشی در غزه موافقت کرده و باید برای توقف همدستی در این کابوس ادامه دار تلاش شود.

هانا اینبیندر از بازیگران امضا کننده این بیانیه در اظهاراتی در این باره، گفت: آنچه در دو سال گذشته در نوار غزه شاهد آن بودیم هر وجدانی را به واکنش وا می‌دارد، من یک یهودی آمریکایی هستم که مالیات‌های من به طور مستقیم برای تجاوز (رژیم) اسرائیل علیه غزه مصرف می‌شود، احساس می‌کنم باید هر کاری که می‌توانیم برای پایان این نسل کشی انجام دهیم، در این لحظه حساس و در شرایطی که مقامات ما با شکست مواجه شده‌اند، هنرمندان باید مداخله کنند.

به گزارش ایرنا، بیش از ۳۵۰ هنرمند و فعال سینمایی از جمله چهره‌هایی، چون «ریچارد گی‌یر»، «سوزان ساراندون»، «پدرو آلمودوار» و «مارک رافالو» پیش‌تر در نامه‌ای سرگشاده که همزمان با آغاز جشنواره فیلم کن منتشر شده بود، «نسل‌کشی در غزه» را محکوم کرده و خواستار موضع‌گیری جامعه جهانی شده بودند.

رژیم صهیونیستی از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ جنگی ویرانگر را علیه نوار غزه آغاز کرد که تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و ده‌ها هزار مجروح برجای گذاشته است. این جنگ نه تنها موجب نابودی گسترده زیرساخت‌های این منطقه از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه‌های تأمین آب و برق شد، بلکه به آوارگی صد‌ها هزار فلسطینی، کمبود شدید مواد غذایی و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای منجر شده است.

تصاویر منتشرشده از غزه نشان‌دهنده ویرانی کامل محله‌های مسکونی، صف‌های طولانی مردم برای دریافت اندک کمک‌های بشردوستانه و بیمارستان‌هایی است که به دلیل نبود دارو و سوخت، قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند.

در دی سال ۱۴۰۳، پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده، توافقی برای آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی به اجرا درآمد. این توافق شامل توقف درگیری‌ها و تبادل اسرا بود؛ اما رژیم اسرائیل با نقض تعهدات خود، حملات گسترده‌ای را علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه از سر گرفته و آمار شهدا به سرعت رو به افزایش است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حمایت از فلسطین ، نوار غزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حماس: اظهارات نتانیاهو تصریح علنی وی به ارتکاب جنایت جنگی است
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
اعتصاب غذای تعدادی از کارکنان بخش درمان سوئیس در اعتراض به نسل کشی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دولت فرانسه سقوط کرد
هشدار نتانیاهو به ساکنان غزه: شهر را «فوراً ترک کنید»
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
حالت آماده‌باش ونزوئلا به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی در کارائیب
بیروت: حملات اسرائیل به شرق لبنان ۵ شهید برجای گذاشت
زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
ارسال ۳۵ تُن کمک‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت به مناطق زلزله‌زده افغانستان
آخرین اخبار
نظم گازی جهانی جدیدی شکل گرفت
حماس: اظهارات نتانیاهو تصریح علنی وی به ارتکاب جنایت جنگی است
استارمر و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره آخرین وضعیت غزه رایزنی کردند
دیپلمات: چین و هند به هم نزدیک می‌شوند
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
دیدار غافلگیرکننده وزیر دفاع آمریکا از پورتوریکو
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
استارمر با محمود عباس دیدار خواهد کرد
دولت فرانسه سقوط کرد
ترمینال فرودگاه هیترو لندن به دلیل مسائل امنیتی بسته شد
کمک به افغانستان را ادامه می دهیم
سفر هیأت طالبان به اندونزی برای گسترش همکاری‌های محیط زیستی
ارسال ۳۵ تُن کمک‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت به مناطق زلزله‌زده افغانستان
هشدار نتانیاهو به ساکنان غزه: شهر را «فوراً ترک کنید»
حملات پهپادی انصار الله به سه هدف در اراضی اشغالی
حماس: آزادی یک‌باره همه اسرا غیرممکن است
روز جهانی سوادآموزی؛ یوناما بر حق آموزش دختران در افغانستان تأکید کرد
وحدت راه نشان نجات ملت و کشور است
حالت آماده‌باش ونزوئلا به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی در کارائیب
ترکیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار اقدام فوری جهانی شد
اسپانیا سفیر خود در تل‌آویو را فراخواند
تأیید جریمه ۸۳ میلیون دلاری برای ترامپ
بیروت: حملات اسرائیل به شرق لبنان ۵ شهید برجای گذاشت
زمین‌لرزه ۵.۲ ریشتری کامچاتکا را لرزاند
تاکید رئیس‌جمهور چین بر لزوم مقابله جمعی با سیاست‌های حمایت‌گرایی