باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از الجزیره، ستارگان سینمای جهان از جمله یورگوس لانتیموس، آدام مک‌کی، اولیویا کلمن، تیلدا سوینتون، خاویر باردم و سینتیا نیکسون از امضا کنندگان این بیانیه هستند.

در این بیانیه مصادیق همدستی مواردی مانند توجیه نسل کشی و نژادپرستی یا همکاری با دولتی که اینگونه جنایات را انجام می‌دهد، تلقی شده است که فستیوال سینمایی قدس به عنوان مثالی آشکار برای همکاری با رژیم اشغالگر بیان شده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که اکثریت شرکت‌های تولید و توزیع اسرائیلی و نهاد‌های سینمایی دیگر هیچگاه از حقوق کامل ملت فلسطین که مورد اعتراف بین‌المللی قرار گرفته، حمایت نکرده‌اند و در شرایط حساس کنونی کشور‌های زیادی با انجام نسل کشی در غزه موافقت کرده و باید برای توقف همدستی در این کابوس ادامه دار تلاش شود.

هانا اینبیندر از بازیگران امضا کننده این بیانیه در اظهاراتی در این باره، گفت: آنچه در دو سال گذشته در نوار غزه شاهد آن بودیم هر وجدانی را به واکنش وا می‌دارد، من یک یهودی آمریکایی هستم که مالیات‌های من به طور مستقیم برای تجاوز (رژیم) اسرائیل علیه غزه مصرف می‌شود، احساس می‌کنم باید هر کاری که می‌توانیم برای پایان این نسل کشی انجام دهیم، در این لحظه حساس و در شرایطی که مقامات ما با شکست مواجه شده‌اند، هنرمندان باید مداخله کنند.

به گزارش ایرنا، بیش از ۳۵۰ هنرمند و فعال سینمایی از جمله چهره‌هایی، چون «ریچارد گی‌یر»، «سوزان ساراندون»، «پدرو آلمودوار» و «مارک رافالو» پیش‌تر در نامه‌ای سرگشاده که همزمان با آغاز جشنواره فیلم کن منتشر شده بود، «نسل‌کشی در غزه» را محکوم کرده و خواستار موضع‌گیری جامعه جهانی شده بودند.

رژیم صهیونیستی از ۱۵ مهر ۱۴۰۲ جنگی ویرانگر را علیه نوار غزه آغاز کرد که تاکنون بیش از ۶۴ هزار شهید و ده‌ها هزار مجروح برجای گذاشته است. این جنگ نه تنها موجب نابودی گسترده زیرساخت‌های این منطقه از جمله بیمارستان‌ها، مدارس و شبکه‌های تأمین آب و برق شد، بلکه به آوارگی صد‌ها هزار فلسطینی، کمبود شدید مواد غذایی و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای منجر شده است.

تصاویر منتشرشده از غزه نشان‌دهنده ویرانی کامل محله‌های مسکونی، صف‌های طولانی مردم برای دریافت اندک کمک‌های بشردوستانه و بیمارستان‌هایی است که به دلیل نبود دارو و سوخت، قادر به ارائه خدمات درمانی نیستند.

در دی سال ۱۴۰۳، پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده، توافقی برای آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی به اجرا درآمد. این توافق شامل توقف درگیری‌ها و تبادل اسرا بود؛ اما رژیم اسرائیل با نقض تعهدات خود، حملات گسترده‌ای را علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه از سر گرفته و آمار شهدا به سرعت رو به افزایش است.

منبع: ایرنا