باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بنابر آمار سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز کشور است که در شرایط کنونی ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که بسیاری از کارشناسان اذعان می کنند با پرداخت مابه التفاوت ارز به دامدار امکان رسیدن به خودکفایی و بی نیازی از واردات وجود دارد.

طبق آمار گمرک سال گذشته ۲۲۸ هزارتن گوشت با ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به منظور تنظیم بازار وارد شد که متاسفانه در طول سال شاهد نابه سامانی و التهاب بازار بودیم و امسال هم وزارت جهاد برای واردات ۲۴۵ هزارتن گوشت قرمز برنامه ریزی کرده است، درحالیکه بسیاری از کارشناسان صنعت دامپروری جمعیت دام سبک و سنگین را مناسب می دانند و معتقدند که امکان تامین ۱۰۰ درصدی گوشت مورد نیاز وجود دارد.

آمارها حاکی از آن است که کشور ایران در تولید ۹۰ تا ۹۵ درصد گوشت قرمز خودکفاست و بنابر سیاست وزارت جهاد مبنی بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی طی یک برنامه ریزی مناسب امکان تامین کسری نیاز داخل طی ۳ تا ۴ سال آینده در داخل وجود دارد. هرچند برخی کارشناسان اذعان می کنند که بیش از ۷۵ درصد سطح کشور تحت تاثیر اقلیم خشک و تنش های آبی است که بدلیل محدودیت منابع آبی امکان تولید علوفه و رسیدن به خودکفایی وجود ندارد که وزارت جهاد سیاست و برنامه هایی به رغم تمامی محدودیت ها دنبال می کند.

برنامه ریزی وزارت جهاد برای واردات ۲۴۵ هزارتن گوشت قرمز تا پایان سال

رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت از ۱۵ شهریور ثبت سفارش سیستمی برای شرکت های واردکننده ۴۵ هزارتن گوشت منجمد و ۵۰ هزارتن گوشت گرم گوسفندی و گوساله برای تامین نیاز خانوار و صنعت باز شده است.

به گفته وی، بنابر آمار سال گذشته ۲۳۸ هزارتن گوشت وارد شد و برای امسال وزارت جهاد برای واردات ۲۴۵ هزارتن برنامه ریزی کرده و در این ارتباط مجوز واردات ۱۳۵ هزارتن گوشت منجمد، ۷۰ هزارتن گوشت گرم و ۴۰ هزارتن دام زنده داده است.

سالمی ادامه داد: با توجه به نوسان قیمت گوشت داخل، واردات با ارز مبادله ای برای واردکننده صرفه اقتصادی دارد، درحالیکه طی ماه های اخیر واردات صرفه اقتصادی بدلیل قیمت گوشت در داخل نداشت.

این مقام مسئول با اشاره به اختلاف آمار وزارت جهاد و مرکز آمار در حوزه تولید بیان کرد: براساس اعلام مرکز آمار ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزارتن گوشت تولید داخل و ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن نیاز به واردات است، درحالیکه وزارت جهاد ۹۰۰ هزارتن تولید داخل و ۲۰۰ هزارتن نیاز واردات اعلام می کند که به نظر می رسد با توجه به آمار کشتارگاه ها، آمار مرکز واقعی صحیح است.

وی با اشاره به سیاست خودکفایی گوشت قرمز افزود: با توجه به شرایط اقلیمی امکان تامین علوفه برای تولید گوشت قرمز نداریم چراکه برای تولید یک‌میلیون تن گوشت نیاز به ۸ تا ۹ میلیون تن علوفه و نهاده در کشور داریم که این میزان نهاده نیاز به ۸ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب آب است، درحالیکه سطح برداشت ما از کل آب های زیرزمینی ۴۰ میلیارد متر مکعب است که براین اساس امکان تولید ۱۰۰ درصدی گوشت قرمز بدلیل محدودیت منابع آبی امکان پذیر نیست.

سالمی کیفیت گوشت های وارداتی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به نظارت سازمان دامپزشکی در مبادی تولیدی و ورودی به کشور از لحاظ کیفیت و استاندارد مطلوب است و براین اساس دامپزشکی از کشورهای فاقد آلودگی و دارای پروتکل وارد می شود. براین اساس در ۶ ماهه نخست سال از کشورهای مغولستان، پاکستان، برزیل،کنیا و روسیه وارد شده است و برای ۶ ماهه دوم سال از کشورهای رومانی و استرالیا در کنار دیگر کشورها وجود دارد.

جمعیت دام کشتار جوابگوی نیاز کشور در نیمه دوم سال است

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: بعد از ایام محرم شرایط به گونه ای است که با افزایش عرضه دام سبک و سنگین و کاهش قیمت روبرو بودیم، درحالیکه طی این مدت قیمت نهاده دامی ناشی از کمبود نهاده دولتی افزایش یافت.

به گفته وی، با توجه به ذخایر مناسب گوشت قیمت دام سبک به ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزارتومان و قیمت دام سنگین ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزارتومان رسیده بود، درحالیکه قیمت گوشت های منجمد به یکباره افزایش یافته بود که همین امر منجر به نوسان قیمت گوشت گوساله شد.

پوریان ادامه داد: نوسان اخیر قیمت گوشت گوساله ارتباطی به کمبود گوشت و واردات ندارد و این موضوع ناشی از شرایط بازار نهاده هاست.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با اشاره به واردات حدود ۳۰ هزارتن گوشت از ابتدای سال بیان کرد: با توجه به پیک های واردات، گوشت تولید داخل جوابگوی نیاز بازار بوده و برای نیمه دوم سال ثبت سفارش انجام شده است.

وی جمعیت دام سبک کشور را ۶۸ میلیون راس اعلام کرد و گفت: جمعیت کشتاری ماهانه دام زنده مناسب است و در خصوص جمعیت کشتار گوساله رقم مناسب است، گفتنی است میزان دام موجود در دامداری ها و مناسب کشتار جوابگوی نیاز پاییز و زمستان را می دهد.

پتانسیل خودکفایی ۱۰۰ درصدی گوشت قرمز در داخل وجود دارد

جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: سال گذشته دولت بیش از یک میلیارد دلار ارز به واردات گوشت اختصاص داد، درحالیکه اگر مابه التفاوت ارز به دامدار بدهند، ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری نیاز کشور از محل تولید داخل تامین می شود.

به گفته وی، بنابر آمار سال گذشته ۹۳۰ هزارتن گوشت در کشور تولید شد که براین اساس ۸۵ درصد نیاز کشور در داخل تولید شد و در صورت حمایت از دامدار پتانسیل خودکفایی و تامین ۱۰۰ درصدی از محل داخل وجود دارد.

آزاد با اشاره به راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز بیان کرد: با ایجاد زنجیره از تولید تا سفره بدنبال کاهش قیمت از طریق حذف واسطه ها هستیم و از طرفی با افزایش بهره وری امکان کاهش قیمت تمام شده وجود دارد چراکه در این صورت تولیدکننده از تولید خیالش راحت می شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: علی رغم افزایش هزینه های تولید نظیر هزینه های کارگری شاهد کاهش قیمت هستیم که از طریق ایجاد زنجیره تولید و حذف واسطه ها و افزایش بهره وری شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت هستیم

بررسی های بازار گوشت حاکی از آن است که قیمت گوشت در هفته های اخیرنوساناتی داشته است که بسیاری از فعالان بازار و کارشناسان کمبود گوشت وارداتی تنظیم بازار را علت اصلی این التهابات می دانند و بر تنظیم بازار از طریق واردات تاکید دارند و معتقدند که عدم واردات مناسب برای نیمه دوم سال منجر به استمرار افزایش قیمت گوشت و برهم خوردن نظم بازار می شود، درحالیکه اتخاذ برخی سیاست ها برای دستیابی به خودکفایی گوشت قرمز و تولید گوشت ارزان می تواند در تنظیم بازار نقش اساسی داشته باشد.