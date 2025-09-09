خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم آیین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی(ص)

مراسم آیین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی(ص)
عکاس زهرا سادات راد
تاریخ انتشار ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ ۰۸:۲۵
مراسم آئین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) شامگاه امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور حسین افشین رئیس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، خسروپناه عضو شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس هیئت‌مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، مهدی صفاری‌نیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص)، محمداقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاری‌های علم و فناوری کشور‌های اسلامی (کامستک) و با حضور برگزیدگان این دوره و دانشمندان علم و فناوری جهان اسلام و با تقدیر از سه دانشمند برجسته از ترکیه، ایران و هند به پاس دستاورد‌های اثرگذارشان در حوزه‌های فناوری‌های پزشکی، هوش مصنوعی و انرژی پاک در تالار وحدت تهران برگزار شد.

مراسم آیین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی(ص)

۱۸ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۵
برچسب ها: جایزه مصطفی ، برگزیدگان علمی
