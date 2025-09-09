باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- یکی از اقدامات اساسی و مهم در زمینه حل و فصل مشکلات مودیان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، حذف کامل فاکتورهای جعلی از طریق اعتبارسنجی شرکتها در مدل جدید و همچنین ایجاد سازوکار جدید برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاملات نسیه پس از وصول کامل مبلغ معامله بوده است که منجر به پیشبینیپذیری اقتصاد و همچنین رونق معاملات در بازار خواهد شد و به بهبود تقاضای کل کمک خواهد کرد.
طی سالهای اخیر اقدامات اساسی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از مهمترین کارها، هوشمندسازی روندهای مالیاتستانی در کشور است. در همین راستا، پایان دادن به سردرگمی مودیان در تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده محصولاتشان در دستور کار قرار گرفت. به نحوی که دولت اقدام به تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیش از 3 میلیون کالا و خدمت کرده و به این ترتیب، زمینه بروز اختلاف میان مودی و مأمور مالیاتی را از بین برده است. این امر به معنای افزایش انضباط در اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که منافع مودیان را تأمین میکند.
یکی از مهمترین نتایج هوشمندسازی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده، از بین بردن تعیین ممیزمحور و سلیقهگرای نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. در سازوکار جدید، نرخ مالیات مورد بحث به صورت سیستمی و پیشینی مشخص میشود و امکان اعمال سلیقه کارشناسان مالیاتی در روندهای مالیاتستانی از بین میرود.
سازوکارهای جدید دریافت مالیات بر ارزش افزوده به تسهیل شرایط پرداخت مالیات برای مودیان منجر شده است. زیرا با استفاده از روندهای سیستمی و هوشمند و تعیین نرخ مالیات به صورت پیشینی، شفافیت بالا میرود. این امر به افزایش دقت و عدالت در مالیاتستانی میانجامد و دریافت مالیات با سهولت بیشتری صورت میگیرد.
آریایینژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴مجلس با اشاره به اهمیت استقرار نظام مالیاتی هوشمند و دادهمحور در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت: این یک امر بدیهی است که هر چقدر از روندهای دستی و سنتی مالیاتستانی فاصله بگیریم و به استفاده از روندهای الکترونیک بپردازیم، به نفع کشور است. زیرا در این سازوکارها، مالیاتستانی با دقت بالاتری صورت میگیرد و منافع دولت و مودیان به صورت همزمان تأمین میشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد فرهنگ مالیاتی صحیح در کشور در گروی به اجرا گذاشتن اقداماتی مانند هوشمندسازی نظام مالیاتی است. به نحوی که روندهای مالیاتستانی با دقت و سرعت بالایی پیش برود و اعتماد مودیان به نظام مالیاتی کشور افزایش پیدا کند.
آریایینژاد گفت: حاکمیت باید از هر راهی برای ارتباط برقرار کردن با مودیان و افزایش اعتماد آنان به نظام مالیاتی کشور استفاده کند. هوشمندسازی روندهای دریافت مالیات و صدور صورت حسابهای الکترونیک میتواند در این راستا کمککننده باشد.
وی ادامه داد: قطعاً هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و باید با جدیت دنبال شود. نیاز است سامانهها از امنیت بالایی برخوردار باشند و آنها را در مقابل آسیبهایی مانند هک شدن ایمن کنیم. به موازات استفاده از سامانهها باید خودمان را برای مقابله با مشکلات احتمالی آماده و مسائل مربوطه را حل و فصل کنیم.
وی ادامه داد: حل و فصل مشکلات مربوط به صدور فاکتورهای جعلی در سازوکارهای هوشمند و جدید نیز مثبت ارزیابی میشود. از هر طریقی که میتوانیم باید جلوی تخلفات اینچنینی را بگیریم.
