معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که شهریه مدارس غیردولتی بر اساس مقطع تحصیلی و نوع خدمات آموزشی و پرورشی، از ۲۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است. 

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز در گلزار شهدای کرمان به مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای این شهر ادای احترام کرد.

در حاشیه این مراسم، وی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران درباره هزینه‌های مدارس غیردولتی اظهار داشت: شهریه این مدارس بسته به مقطع تحصیلی و نوع خدمات آموزشی و پرورشی ارائه‌شده، از ۲۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون تومان متغیر است.

محمودزاده همچنین به افزایش نظارت‌ها در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از الزاماتی که امسال به طور جدی پیگیری می‌شود، پرداخت کامل حق بیمه معلمان است و مدارس موظف هستند بیمه معلمان خود را به‌طور کامل و برای ۳۰ روز پرداخت کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: نظارت بر نحوه دریافت شهریه‌ها و رعایت حقوق معلمان در دستور کار قرار دارد و با تخلفات احتمالی در این زمینه برخورد خواهد شد.

