باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سال ۱۴۰۲، بر اساس بند ماده ۲۷، ورزشگاه ۱۵هزار نفره به باشگاه خیبر واگذار شد. ساخت و بهرهبرداری آن (در قالب BOT) به مدت ۲۵ سال به این باشگاه سپرده شد، با تعهد ساخت در یک دوره چهار ساله بوده است.
لرآرنا پروژه یکی از بزرگترین زیرساختهای ورزشی استان لرستان به شمار میرود که با هدف ارتقاء سطح ورزش محلی و میزبانی رسمی رقابتها در دستور کار قرار گرفته است.
• پروژه از سال ۱۳۸۶–۱۳۸۷ (حدود ۲۰ سال پیش) آغاز شده و تاکنون درگیر وقفهها و تغییر پیمانکاران بوده است.
پروژه لر آرنا با جدیت دنبال میشود
مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد از ادامه تلاشهای این باشگاه برای تکمیل ورزشگاه لر آرنا خبر داد و تاکید کرد: تیمداری مهمترین اولویت باشگاه محسوب میشود و تمرکز اصلی باشگاه در فصل جاری بر این موضوع است، اما پروژه زیرساختی لر آرنا با تمام توان در دستور کار قرار دارد.
احسان ناصر با اشاره به روند ساخت ورزشگاه لر آرنا اظهار داشت: باشگاه خیبر علاوه بر تیمداری، هم در ورزشگاه تختی هزینه کرده و هم در حال صرف منابع برای ساخت ورزشگاه لر آرنا است.
وی ادامه داد: طبق برنامهریزیها، این ورزشگاه باید در چهار سال تکمیل شود که یک سال و نیم آن گذشته، اما برخلاف برآوردهای اولیه، پروژه با دشواریهای قابل توجهی مواجه است و دو سال و نیم آینده نیز سخت خواهد بود.
مدیرعامل باشگاه خیبر خرم آباد ادامه داد: در حال حاضر پیشرفت پروژه به حدود ۳۰ درصد رسیده و کاسه زمین در حال تکمیل است، اما زیرساختهایی مانند جاده، آب و برق که مسئولیت آنها با باشگاه نیست، هنوز آماده نشده و باید توسط دستگاههای مربوطه تامین شود.
ناصر تصریح کرد: هیچ باشگاهی در کشور بهطور همزمان تیمداری، هزینه در ورزشگاه قدیمی و ساخت یک ورزشگاه جدید را بر عهده ندارد و با این حال، ما در تکمیل سکوها، چمن ورزشگاه و سایر امکانات در حال پیشروی هستیم، هرچند کمبود آب شرب مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: برای دو زمین چمن در حال ساخت، روزانه ۴۰۰ مترمکعب آب و مجموعا با نیاز رختکنها و سرویسها، روزانه هزار مترمکعب آب تصفیهشده لازم میباشد.
وی با بیان اینکه تلاشها برای پیشبرد پروژه ادامه دارد، افزود: انتظار ما از هواداران این است که در کنار باشگاه بایستند، زیرا ظرفیتهای باشگاه محدود است و همزمان با تیمداری، ساخت ورزشگاه نیز در جریان است.
ناصر درباره چالشهای گذشته پروژه گفت: به دلیل جانمایی اشتباه و کمبود زیرساختها، ورودی ورزشگاه نیاز به اصلاح داشت و مسیر دسترسی پنج کیلومتری از سمت بام خرمآباد ساخته خواهد شد همچنین هزینه تکمیل پروژه اکنون سه تا چهار برابر برآوردهای اولیه میباشد.
وی اظهار داشت: پیریزی و حفاری تا عمق ۱۹ متر انجام شده و حدود ۴۰ هزار مترمکعب خاکبرداری صورت گرفته است حتی رختکنها و سایر فضاهای تکمیلشده نیز نیاز به بازبینی مجدد دارند تا استانداردهای فیفا رعایت شود.
مدیرعامل باشگاه خیبر خرمآباد تصریح کرد: هدف ما این است که لر آرنا در شرایط عادی برای فصل آینده لیگ برتر آماده باشد، هرچند ممکن است ابتدای فصل کامل آماده نباشد، اما تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت.
وقتی یک ورزشگاه تاریخچهای به اندازه یک نسل پیدا میکند؛ لر آرنا و ۲۰ سال تعلیق
تا تکمیل این بخش، ورزشگاه مجوز میزبانی رسمی دریافت نمیکند.
برخلاف برآورد اولیه ۳ متر، نیاز به حفر عمیقتر و خاکبرداری حدود ۴۰ هزار مترمکعب شد.
مسیرهای دسترسی، پارکینگ و تأییدیههای فیفا (یا سازمانهای ذیربط) نیز به موازات ساخت ورزشگاه در حال پیگیری هستند. مسیر پیشنهادی ۵ کیلومتری برای دسترسی جدید باید اجرا شود.
بازه زمانی تکمیل؛ وعدهها و واقعیتها
برآوردها نشان میدهند که سازههای اصلی ورزشگاه میتوانند در حدود دو سال آینده تکمیل شوند.
با این حال، رسمیترین دوره ساخت پروژه، چهار سال اعلام شده است. اما باشگاه تأکید دارد که در صورت امکان، پیش از موعد تکمیل خواهد شد.
برخی گزارشها اشاره دارند که افتتاح فاز اول احتمالاً تا اواخر آبان سال آینده (یعنی حدود یک سال پس از آن تاریخ) میتواند صورت گیرد، اگرچه تأکید شده باید واقعبینی داشت.