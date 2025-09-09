کره جنوبی گام بعدی در فرآیند بازگشت سریع تحریم‌های ایران در سازمان ملل را برداشت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیپلمات‌ها گفتند که کره جنوبی روز دوشنبه (بامداد سه شنبه به وقت تهران) پیش‌نویس یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نهایی کرد که تحریم‌ها علیه ایران را به طور دائمی لغو می‌کند - اقدامی که به عنوان رئیس فعلی این نهاد ۱۵ عضوی ملزم به انجام آن است -، اما هنوز زمانی برای رای‌گیری تعیین نشده است.

در ۲۸ اوت، انگلیس، فرانسه و آلمان فرآیند ۳۰ روزه‌ای را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل آغاز کردند و تهران را متهم کردند که به توافق سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی (برجام) که برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران بود، پایبند نبوده است.

تحت این فرآیند، که به بازگشت سریع (snapback) یا مکانیسم ماشه معروف است، شورای امنیت اکنون باید تا پایان سپتامبر درباره قطعنامه‌ای برای لغو دائمی تحریم‌ها علیه ایران رای دهد، که برای تصویب به حداقل ۹ رای موافق و عدم وتو توسط ایالات متحده، روسیه، چین، انگلیس یا فرانسه نیاز است.

اگر هیچ عضوی ۱۰ روز پس از فعال شدن فرآیند مکانیسم ماشه چنین قطعنامه‌ای را ارائه نمی‌کرد، پس بر عهده رئیس شورا بود که این کار را انجام دهد، که برای ماه سپتامبر، کره جنوبی است.

با نهایی کردن متن در روز دوشنبه، کره جنوبی اکنون می‌تواند آن را قبل از انقضای مهلت ۳۰ روزه به رای بگذارد. 

انگلیس، فرانسه و آلمان هنوز در حال تلاش برای متقاعد کردن ایران به منظور برآورده کردن سه خواسته هستند تا تهدید آنها برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل برای مدت محدودی به تأخیر افتاده و فضایی برای مذاکرات درباره یک توافق بلندمدت در مورد برنامه هسته‌ای تهران فراهم شود. چنین تأخیری نیازمند یک قطعنامه شورای امنیت خواهد بود.

به طور جداگانه، متحدان راهبردی ایران، روسیه و چین، در پایان ماه گذشته پیش‌نویس یک قطعنامه شورای امنیت را نهایی کردند که توافق سال ۲۰۱۵ را برای شش ماه تمدید می‌کند و از همه طرف‌ها خواستند که فوراً مذاکرات را از سرگیرند.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره جنوبی ، مکانیسم ماشه ، شورای امنیت
خبرهای مرتبط
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
گروسی: مذاکرات فنی با ایران در حال پیشرفت است
کارت‌های بازی ایران در تقابل با مکانیسم ماشه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دولت فرانسه سقوط کرد
هشدار نتانیاهو به ساکنان غزه: شهر را «فوراً ترک کنید»
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
حالت آماده‌باش ونزوئلا به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی در کارائیب
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
ارسال ۳۵ تُن کمک‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت به مناطق زلزله‌زده افغانستان
آخرین اخبار
هگست: ماموریت در پورتوریکو تمرین نیست، جنگ واقعی است
کره‌شمالی موتور سوخت جامد موشک‌های قاره‌پیما آزمایش کرد
تاکید ۱۲۰۰ هنرمند عرصه سینما بر پایان نسل کشی در غزه؛ زمان مداخله هنرمندان فرارسیده است
اعتصاب غذای تعدادی از کارکنان بخش درمان سوئیس در اعتراض به نسل کشی در غزه
لاوروف: روسیه علاقه‌ای به انتقام گرفتن ندارد
نظم گازی جهانی جدیدی شکل گرفت
حماس: اظهارات نتانیاهو تصریح علنی وی به ارتکاب جنایت جنگی است
استارمر و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره آخرین وضعیت غزه رایزنی کردند
دیپلمات: چین و هند به هم نزدیک می‌شوند
حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی کاروان آزادی در سواحل تونس
سانسور غزه: گوگل در خدمت پروپاگاندای رژیم صهیونیستی
دیوار سرخ ابوظبی و ریاض: هشداری که خواب تل‌آویو را آشوب می‌کند
اکسیوس:ترامپ طراحی برنامه مدیریت غزه پس از جنگ را به دامادش محول کرد
دیدار غافلگیرکننده وزیر دفاع آمریکا از پورتوریکو
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
حماس: تهدید‌های نتانیاهو ما را نمی‌ترساند
حملات گسترده رژیم صهیونیستی به سوریه
استارمر با محمود عباس دیدار خواهد کرد
دولت فرانسه سقوط کرد
ترمینال فرودگاه هیترو لندن به دلیل مسائل امنیتی بسته شد
کمک به افغانستان را ادامه می دهیم
سفر هیأت طالبان به اندونزی برای گسترش همکاری‌های محیط زیستی
ارسال ۳۵ تُن کمک‌های پزشکی سازمان جهانی بهداشت به مناطق زلزله‌زده افغانستان
هشدار نتانیاهو به ساکنان غزه: شهر را «فوراً ترک کنید»
حملات پهپادی انصار الله به سه هدف در اراضی اشغالی
حماس: آزادی یک‌باره همه اسرا غیرممکن است
روز جهانی سوادآموزی؛ یوناما بر حق آموزش دختران در افغانستان تأکید کرد
وحدت راه نشان نجات ملت و کشور است
حالت آماده‌باش ونزوئلا به دلیل حضور نیرو‌های آمریکایی در کارائیب
ترکیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم و خواستار اقدام فوری جهانی شد