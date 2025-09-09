باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیپلمات‌ها گفتند که کره جنوبی روز دوشنبه (بامداد سه شنبه به وقت تهران) پیش‌نویس یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نهایی کرد که تحریم‌ها علیه ایران را به طور دائمی لغو می‌کند - اقدامی که به عنوان رئیس فعلی این نهاد ۱۵ عضوی ملزم به انجام آن است -، اما هنوز زمانی برای رای‌گیری تعیین نشده است.

در ۲۸ اوت، انگلیس، فرانسه و آلمان فرآیند ۳۰ روزه‌ای را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل آغاز کردند و تهران را متهم کردند که به توافق سال ۲۰۱۵ با قدرت‌های جهانی (برجام) که برای جلوگیری از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران بود، پایبند نبوده است.

تحت این فرآیند، که به بازگشت سریع (snapback) یا مکانیسم ماشه معروف است، شورای امنیت اکنون باید تا پایان سپتامبر درباره قطعنامه‌ای برای لغو دائمی تحریم‌ها علیه ایران رای دهد، که برای تصویب به حداقل ۹ رای موافق و عدم وتو توسط ایالات متحده، روسیه، چین، انگلیس یا فرانسه نیاز است.

اگر هیچ عضوی ۱۰ روز پس از فعال شدن فرآیند مکانیسم ماشه چنین قطعنامه‌ای را ارائه نمی‌کرد، پس بر عهده رئیس شورا بود که این کار را انجام دهد، که برای ماه سپتامبر، کره جنوبی است.

با نهایی کردن متن در روز دوشنبه، کره جنوبی اکنون می‌تواند آن را قبل از انقضای مهلت ۳۰ روزه به رای بگذارد.

انگلیس، فرانسه و آلمان هنوز در حال تلاش برای متقاعد کردن ایران به منظور برآورده کردن سه خواسته هستند تا تهدید آنها برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل برای مدت محدودی به تأخیر افتاده و فضایی برای مذاکرات درباره یک توافق بلندمدت در مورد برنامه هسته‌ای تهران فراهم شود. چنین تأخیری نیازمند یک قطعنامه شورای امنیت خواهد بود.

به طور جداگانه، متحدان راهبردی ایران، روسیه و چین، در پایان ماه گذشته پیش‌نویس یک قطعنامه شورای امنیت را نهایی کردند که توافق سال ۲۰۱۵ را برای شش ماه تمدید می‌کند و از همه طرف‌ها خواستند که فوراً مذاکرات را از سرگیرند.

منبع: رویترز