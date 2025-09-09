باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تونس سحرگاه روز سه شنبه اعلام کرد که «هیچ اساسی» برای اعلام یک ناوگان امدادی که از اسپانیا به غزه حرکت می‌کند مبنی بر آتش سوزی یکی از قایق‌های آن به دلیل «اصابت پهپاد» در حالی که در نزدیکی تونس پایتخت، پهلو گرفته بود، وجود ندارد. تونس مدعی شد که «هیچ اقدام خصمانه یا هدف گیری خارجی صورت نگرفته است.»

اداره کل گارد ملی تونس در بیانیه‌ای به نقل از خبرگزاری فرانسه گفت: «برخلاف آنچه در برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی در مورد دیده شدن (پهپاد) که این کشتی را هدف قرار داده است، منتشر می‌شود، این خبر بی اساس است.»

در این بیانیه آمده است: «بر اساس بازرسی‌های اولیه، علت آتش سوزی به دلیل وقوع آتش سوزی در یکی از جلیقه‌های نجات در کشتی مذکور در نتیجه اشتعال فندک یا ته سیگار است.»

این درحالی است که تصاویر دوربین مداربسته از کاروان آزادی صمود که برای کمک رسانی به غزه و شکستن محاصره غذایی به سمت این باریکه در حال حرکت بود، لحظه اصابت پهپاد صهیونیستی را به وضوح نشان می‌دهد.

این تکذیب پس از آن صورت گرفت که ناوگان جهانی آزادی به همراه کمک‌ها و فعالان درحال حرکت بسوی غزه اعلام کرد که یکی از قایق‌های آن دوشنبه شب مورد اصابت پهپاد قرار گرفته است که منجر به آتش سوزی در کشتی شده است.

این ناوگان که در تلاش برای «شکستن محاصره اسرائیل» بر منطقه محاصره شده فلسطینی از شهر بارسلونا اسپانیا حرکت کرد، گفت که این قایق در نزدیکی بندر سیدی بو سعید بود که «مورد اصابت یک پهپاد» قرار گرفت که منجر به آتش سوزی در کشتی شد.

این ناوگان افزود که این قایق خسارت مادی دیده است و «اقدامات تجاوزکارانه با هدف جلوگیری از مأموریت آن» با هدف «گشودن یک کریدور بشردوستانه و پایان دادن به نسل کشی جاری مردم فلسطین» در غزه را محکوم کرد.

یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت که ده‌ها نفر پس از این حادثه در خارج از بندر سیدی بو سعید تجمع کردند و پرچم‌های فلسطین را تکان دادند و شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر دادند.

منبع: الشرق الاوسط