یک نهاد تونسی مدعی شد که در آتش سوزی یک قایق از ناوگان آزادی که به سوی غزه در حرکت است، هیچ اقدام خصمانه‌ای صورت نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تونس سحرگاه روز سه شنبه اعلام کرد که «هیچ اساسی» برای اعلام یک ناوگان امدادی که از اسپانیا به غزه حرکت می‌کند مبنی بر آتش سوزی یکی از قایق‌های آن به دلیل «اصابت پهپاد» در حالی که در نزدیکی تونس پایتخت، پهلو گرفته بود، وجود ندارد. تونس مدعی شد که «هیچ اقدام خصمانه یا هدف گیری خارجی صورت نگرفته است.»

اداره کل گارد ملی تونس در بیانیه‌ای به نقل از خبرگزاری فرانسه گفت: «برخلاف آنچه در برخی از صفحات شبکه‌های اجتماعی در مورد دیده شدن (پهپاد) که این کشتی را هدف قرار داده است، منتشر می‌شود، این خبر بی اساس است.»

در این بیانیه آمده است: «بر اساس بازرسی‌های اولیه، علت آتش سوزی به دلیل وقوع آتش سوزی در یکی از جلیقه‌های نجات در کشتی مذکور در نتیجه اشتعال فندک یا ته سیگار است.»

این درحالی است که تصاویر دوربین مداربسته از کاروان آزادی صمود که برای کمک رسانی به غزه  و شکستن محاصره غذایی به سمت این باریکه در حال حرکت بود، لحظه اصابت پهپاد صهیونیستی را به وضوح نشان می‌دهد.

این تکذیب پس از آن صورت گرفت که ناوگان جهانی آزادی به همراه کمک‌ها و فعالان درحال حرکت بسوی غزه اعلام کرد که یکی از قایق‌های آن دوشنبه شب مورد اصابت پهپاد قرار گرفته است که منجر به آتش سوزی در کشتی شده است.

این ناوگان که در تلاش برای «شکستن محاصره اسرائیل» بر منطقه محاصره شده فلسطینی از شهر بارسلونا اسپانیا حرکت کرد، گفت که این قایق در نزدیکی بندر سیدی بو سعید بود که «مورد اصابت یک پهپاد» قرار گرفت که منجر به آتش سوزی در کشتی شد.

این ناوگان افزود که این قایق خسارت مادی دیده است و «اقدامات تجاوزکارانه با هدف جلوگیری از مأموریت آن» با هدف «گشودن یک کریدور بشردوستانه و پایان دادن به نسل کشی جاری مردم فلسطین» در غزه را محکوم کرد.

یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت که ده‌ها نفر پس از این حادثه در خارج از بندر سیدی بو سعید تجمع کردند و پرچم‌های فلسطین را تکان دادند و شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر دادند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اگر اعتراف به حمله رژیم نازی و تروریستی و نزادپرست صهیونیست کنند
باید واکنش منفی و عکس العمل در خور این حمله به ابهای کشور تونس نشان دهند
ساده ترین راه را انتخاب کردند .عدم حمله
ولی از این غده سرطانی .هیچ چیز بعید نیست
ممکنه ترامپ از تونس خواسته که انکار و حاشا کنند
در اصل ترامپ مقصر اصلی تمام جنایت هاست .بخاطر تصاحب سرزمینهای غزه
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
متاسفانه جاهلیت عربی یکی از ارکان تکرار تجاوزات صهیونیستهای نازی به امت عربی واسلامی است تا این حکومتهای مرتجع عربی هستند اعراب ومنطقه روی خوش نخواهند دید چون آنها همراه وهمصدا با اسرائیل هستند.ودراین حادثه نیز به دلایلی متعدد ازجمله ترس از آمریکا واسرائیل توجیه گر حادثه شده اند تونس مصر وامارات وعربستان وبحرین وقطر کمتر وترکیه وآذربایجان واردن دوستان ظاهرا" مسلمان ولی درباطن یهودی صهیونیسم وابسته به استکبار یارو وست اسرائیل ودشمن مردم مظلوم غزه هستند که باید منتظر عذاب الهی باشند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خیلی دوس داشتید با پهباد زده باشه .اره .اخیییی خیطی مالیات دارد بانک صادرات دارد
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شاید سن شما کم نباشد اما تعاریف شما از سیاست و اخبار نشان از سن ادراکی شماست
همیشه واقعیت ها را با سلایق و عدم آگاهی های درست پیوند زده اید که مشخصه اصلی آن تعصب کورکورانه است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چند روز اینده مشخص خواهد شد حرف کی درست بوده؟ اینها از ترس امریکا و اسرائیل دارند مسئله را ماست مالی می کنند...شما هم زیاد ذوق زده نشو برا سلامتی ات خوب نیست!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اخبار جعلی علیه یک کشور زیاده
