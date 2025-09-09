اختتامیه چهارمین جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو در حوزه هنری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین اختتامیه و اهدای جوایز چهارمین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ در سالن اندیشه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی ضمن تبریک میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) به میهمانان حاضر و همه کسانی که دل در گرو اهداف انقلاب دارند خیرمقدم گفت و بیان کرد: یاد عزیزان همسنگری که در سال‌های گذشته، در طول این ۹ الی ۱۰ سال در پیشروی حوزه ادبیات انقلاب در کنار ما بودند را گرامی می‌داریم و به روح همه آن‌ها درود می‌فرستیم.

وی ادامه داد: خداراشاکرم که به ما توفیق زیستن زیر پرچم لا اله الاالله این سرزمین پر افتخار را عطا فرمود و به ما توفیق هم عصری با امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای را عطا فرموده است؛ به برکت حاکمیت ولایت به ما و برای ما باب‌های جدیدی از جمله جهاد، مبارزه با عالم گشوده و راه را برای ما باز کرده است.

نیلی افزود: خداراشکرم که به ما و این جمع توفیق داد که برای چهارمین بار هم عهدی با خون مظلومان شهید و روح مطهر مبارز شهید سید علی اندرزگو داشته باشیم و دور هم جمع شویم. معنای این گردهمایی چیزی جز تجدید بیعت و بیان هدف نیست و فقط به دنبال تجلیل از چند کتاب برتر و امتیاز گرفته نیستیم؛ بلکه راهی است تا پژوهشگران و راویان ما این مسیر را ادامه دهند و نشانه استقامت عزیزان است.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی خطاب به نویسندگان و شاعران گفت: شما اساتید این کار را شروع کردید نوشتید و منتشر کردید و ما فقط تدارکاتچی هستیم؛ لذا زحمات، تلاش و غیرت شما نویسندگان و پژوهشگران بود و بنده به نوبه خود قدم‌ها و قلم‌هایی که در این مسیر حرکت کردند، نوشتند و راه را روشن کردند متشکرم.

وی ادامه‌داد: ۷۵۰ نویسنده انقلابی در طول ۸ سال اخیر و در چهار دوره جایزه شهید اندرزگو اثر تولید و ارسال کردند و حدود ۱۶۰۰ اثر ارسال شد. شما اساتید تا حدی خلا سال‌های گذشته را جبران کردید.

وی افزود: انگیزه‌های خبیثی در بیرون از مرزها و در داخل از مرزها مشاهده می‌کنیم که موجود پلیدی به نام پهلوی و ساواک جهنمی میلیارد‌ها پول خرج می‌کنند، رسانه‌ها را در اختیار می‌گیرند و باید این غصه را کجا ببریم! اینجا نویسندگان ما تلاش می‌کنند و به نوبه خود از شما نویسندگان سپاسگزارم. ما اول راه هستیم، مسیرهای نرفته و کارهای نکرده بسیار داریم و باید مانند شهید اندرزگو استقامت داشته باشیم و مسیر را طی کنیم.

مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به این موضوع دغدغه دارند و بارها نسبت به این موضوع حرف زدند. ما اگر دست به دست هم دهیم، شاید بتوانیم گره از پیشانی مبارک ایشان باز کنیم و کلمات و روایاتی را تولید و عرضه کنیم تا راه روشن شود. انقلاب ما جهانی شده است و شعارهایی که در دهه چهل و پنجاه گفته شده، بابتتش هزینه بسیاری داده شده است.

وی تاکید کرد: شاید ترامپ نقش شاه زمان گذشته را بازی می‌کند و الان رژیم صهیونیستی نقش آن زمان را بازی می‌کند این‌ها هر چقدر جنایت می‌کنند، بر بیداری ملت ما می‌افزایند و هرچقدر خون می‌ریزند سرعت فرو رفتن در باتلاق را برای خودشان بیشتر می‌کنند؛ لذا از این جهت مطمئن هستیم آینده از آن اسلام ناب محمدی است.

وی در در پایان سخنانش از همه دست‌اندرکاران از جمله دبیر جایزه شهید اندرزگو، دبیران برگزاری مراسم، شهرداری، حوزه هنری و صداوسیمای جمهوری اسلامی، خانواده شهید اندرزگو و همه کسانی که برای برگزاری مراسم زحمت کشیدند، قدردانی کرد.

سپس سید علی زیدان سردبیر مجله سوره سر مقاله‌ چهارمین دوره جایزه شهید سید علی اندرزگو را قرائت کرد.

در ادامه این مراسم از قاسم تبریزی پژوهشگری که بیش از ۴ دهه از عمر خود را در زمینه انقلاب اسلامی گذرانده و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی در کتابخانه‌مجلس اسلامی و عضو شورای پژوهشی مطالعات است، تجلیل و تقدیر شد‌.

رهروان راه امام درمبارزه با اسرائیل استوارند

سپس رحیمیان روحانی مبارز انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد شهید سید علی اندرزگو و سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: خدمت سروران و عزیزان هفته وحدت و این ایام با برکت را تبریک می‌گویم. وظیفه می‌دانم به عنوان خادمی از مجموعه برنامه‌ای که درحال اجرا است، از همه پژوهشگران و نویسندگانی که در این عرصه تلاش کردند و قلم زدند، ناشرانی که در این زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت کردند، سایر عزیزانی که تلاش داشتند و خدمت کردند تشکر می‌کنم.

وی در گلایه‌ای از وزارت ارشاد گفت: گلایه‌ای از دستگاه قضایی و وزارت ارشاد دارم، به دلیل کوتاهی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد و در بسیاری از سایت‌ها تلاش گسترده ای برای تطهیر پهلوی‌ها درحال انجام است. لذا در این شرایط که در جهت بزرگنمایی خاندان کثیف پهلوی تلاش می‌کنند، متاسفانه تذکرات را در جایگاه مطبوعات کمتر مشاهده می‌کنیم یا مشاهده نمی‌کنیم. عادی سازی بی حجابی یکی از مسائل و معضلات مهم جامعه است که متقابلا باید کار مطلوبی در مقابل این توطئه پلید انجام گیرد.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: دوستان انتظار و توقع داشتند به لحاظ دوره خدمتگذاری بنده در محضر حضرت امام(ره) یادی از امام داشته باشیم؛ لذا یک الی دو مورد از مسئله امام و نهضت خاندان پهلوی را عرض می‌نمایم.

وی در ادامه به بیان خاطراتی از امام خمینی (ره) پرداخت و گفت: مهم‌ترین سخنرانی حضرت امام (ره) عاشورای ۱۲ خرداد بود که کشتار وسیع انجام شد. سخنرانی امام متمرکز بر اسرائیل بود و عمده جرم و جنایت شاه را در ارتباط با اسرائیل فریاد زدند. امروز در این جنگ ۱۲ روزه مواجه آشکار و صریح با اسرائیل و آمریکا داشتیم. لذا در آن سال اولین سخنرانی امام(ره) منجر به زندانی شدن امام شد و دومین سخنرانی امام مربوط به آمریکا و اسرائیل بود‌. پس از آزادی امام در فروردین ۱۳۴۳، ایشان خطاب به اسرائیل و آمریکا فرمودند؛ آن‌ها می‌ترسیدند والله من نمی‌ترسیدم. این سخنرانی و صوت امام هست. لذا رهروان راه امام درمبارزه با اسرائیل مانند امام محکم و استوار هستند‌.

وی با اشاره به خاطراتی بیان کرد: زمانی که امام در زندان تهران بودند، برخی از علمای بزرگ کشور به تهران مهاجرت کردند تا از حق امام دفاع کنند، زیرا مسئله اعدام برای امام طرح بود. سپس مرحوم پسنده خدمت امام رفتند و گفتند مهاجرت گسترده اتفاق افتاده است. حضرت امام(ره) فرمودند، به علما بگویید نگران من نباشند و شما بروید و کار نهضت را ادامه دهید. دقیقا همان چیزی که پژوهشگران در عرصه‌های مختلف تلاش می‌کنند.

در ادامه این مراسم میلاد عرفان‌پور شاعر برجسته و جوان انقلابی چند بیت شعر در خصوص پیامبر اکرم(ص)،‌ مقام معظم رهبری و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه قرائت کرد.

اهمیت مطالعه سند و اسناد معتبر در تاریخ

سپس حجت‌الاسلام راجی نویسنده و پژوهشگر در خصوص مسائلی چون فتنه سال ۱۴۰۱، تببین مسائل کشور، سفیر عربستان، محمدرضا پهلوی، گرانی و فقر در پهلوی، اهمیت سندیت و اسناد در کتاب و کتابخوانی سخن گفت‌.

حجت‌الاسلام راجی در بیان خاطراتی گفت: در دوران محمدرضا شاه وضعیت فقر در سال ۱۳۵۶ را ۴۶ درصد اعلام کردند، یعنی فقیر ترین کشور دنیا. سال ۹۷ لوازم تحریر ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشت. بنده خجالت می‌کشم در جمع نگاه محمدرضا شاه را به زنان بگویم. ایشان در مصاحبه‌ای درباره زنان می‌گوید شما زنان هیچ کار بزرگی انجام نداده‌اید، شما شیطان و ابلیس هستید، نگاه ایشان به مردم تحقیر آمیز است، بعد می‌گویند نگاه زن زندگی آزادی دارند.

وی افزود: در زمان سخنرانی حضرت آقا در سال ۱۳۵۰ باران می‌بارد و ایشان می‌گویند سخنرانی را کنسل کنیم، شرایط شما مردم در زیر باران مساعد نیست؛ اما مردم گفتند باران رحم الهی است و هیچ ایرادی ندارد. شما رفتار حضرت آقا را مقایسه بفرمایید.

حجت الاسلام راجی با تاکید بر اهمیت خواندن اسناد معتبر تاریخی گفت: لطفا بر روی سندها خیلی دقت کنید. متاسفانه خیلی افراد خیلی زحمت می‌کشند و مطالبی منتشر می‌شوند که سندیت ندارند. ترجیحا از کتاب دخترم فرح، خاطرات تاج‌الملوک سند نیاورید‌. وقتی این افراد خودشان اعلام کردند که چنین خاطراتی نداریم، چرا باید دست بر روی این کتاب‌ها بگذاریم که خودشان می‌گویند سندیت ندارند.

وی ادامه داد: کتاب خاطرات علم یادداشت روزانه بوده است که در سوئیس نگهداری می‌شد. علم توصیه کرد این کتاب در سه صورت چاپ شود؛ یک مرده باشم، دوم فوت شاه عزیزتر از جانم که امیدوارم خداوند زودتر از من جانشان را نگیرد، سوم خدایی نکرده حکومت پهلوی تغییر کرد.‌ پس از ده سال این یادداشت‌ها از سوئیس گرفته می‌شود و سپس به دست آمریکا می‌رسد و به صورت قاچاقی به ایران می‌رسد و در ایران چاپ می‌شود.

در ادامه گروه نوجوانان دهه نودی به اجرای سرود پرداختند.

گلعلی بابایی دبیر علمی چهارمین جایزه شهید علی اندرزگو بیان کرد: خیر مقدم عرض می کنم به همه شما عزیزان قبل از اینکه بیانیه را خدمت شما عرض کنم دوست دارم در رابطه با دو مناسبتی که در آن هستیم یکی امروز که روز هفده شهریور است که در هفده شهریور سال پنجاه و هفت جنایت رژیم پهلوی باعث شد تعداد زیادی از هموطنانمان را به خاک خون بکشند گرامی می‌داریم.

وی ادامه‌داد: همچنین گرامی می داریم روز هجدهم شهریور ماه وفات جلال آل احمد آبروی ادبیات انقلابی ایران را. کسی که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم از ایشان به عنوان جلال آل قلم یاد می کنند ولی متاسفانه این روزها شاهد هستیم که غرب پرستان در جهت تخریب این ادیب عالی قدر تلاش می‌کنند. بر ماست که بتونیم بیشتر از این از ایشان دفاع کنیم.

در ادامه دبیر علمی چهارمین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو بیانیه‌ای قرائت کرد و در پایان گفت: در اینجا لازم می دانم از تلاش های وافر داوران عزیز و همچنین گروه های نخبگانی تشکر صمیمانه داشته باشند. اینک ضمن عرض تبریک به خالقان آثاری که حاصل زحماتشان به مرحله پایانی راه یافتند به ویژه حائز هستید رتبه های برتر سپاس قلبی خود را نثار کلی نویسندگان و پژوهشگرانی می نمایم که پارسال ارسال آثار ارزشمندشان به این دوره از شهید اندرزگو بر رونق این مناسبت فاخر ادبی افزودند.

وی ادامه‌داد: همچنین فرصت را غنیمت شمرده از یکایک گرامیان زحمتکش کادر اجرایی جایزه شهید رز رو که طی بازه زمانی پنج ماهه نخست سال هزار و چهارصد و چهار با تلاشی مضاعف جمع آوری و تفکیک آثار هماهنگی جلسات داوری دعوت از مدعوین و اکنون نیز برگزاری مراسم اختتامیه را انجام دادند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

وی عنوان کرد: در خاتمه نکاتی را به باب تذکر که همان دغدغه های داوران محترم و بانیان این جایزه است به استدلال شما گرامیان می‌رسانم. یک نظر به اهمیت جایزه شهید اندرزگو به عنوان مهم ترین رویداد ادبی با موضوع معرفی آثار برتر در جهت تاکید بر نقش بی بدیل رهبری حضرت امام خمینی و جایگاه مردم به عنوان پشتوانه انقلاب اسلامی و همچنین شناساندن بدون روتوش حقایق فجیع دوران سیاه حاکمیت رژیم بیگانه پرست پهلوی لازم است در راستای خلق آثار هم به لحاظ کمی و هم کیفی تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی افزود: اینکه ارزیابی رمان های بخش بزرگسال و همچنین کودک و نوجوان در این دوره کاشف از این واقعیت است که تا رسیدن به آثار شاخص و ماندگار عربی ادبی علی رغم رشد کمی کارهای این حوزه هنوز راه زیادی در پیش است. آثاری که با حقایق آرمانی و وقایع عبرت آموز تاریخ غنی انقلاب اسلامی مردمان ایران زمین تطابق داشته باشند. در بخش آثار مرتبط با تاریخ شفاهی و روایت مستند نیز هر چند آثار ارزشمندی حاصل شد؛ اما تا حدود زیادی شاهد چنین نقیصه هایی هستیم. چرا که به رغم فراوانی اسناد روایت ها و مدارک معتبر تاریخی در بعضی از آثار مستند ساختار مستحکم و پویای ادبی جهت بیان خیانت ها و جنایت های رژیم فرهنگ کش و دیکتاتور خاندان پهلوی کمتر به چشم می آید.

وی تصریح کرد: در باب علت متون نمایشی ارسالی به دبیرخانه جشنواره باید بگویم با کمال تاسف باید اذعان نمود که علی رغم وجود پتانسیل فراوان هنرهای نمایشی از تئاتر گرفته تا دیگر هنرهای مرتبط به نظر می رسد. نمایشنامه نویسان ما تا زمان درک جنبه های ارزشمند و واجد بار دراماتیک رویدادی متنوع مربوط به شکل گیری انقلاب اسلامی ملت ایران از جمله زندگی سراسر ماجرا و شگفتیه شهید اندرزگو و دیگر مبارزان دوران ستمشاهی هنوز راهی طولانی در پیش دارند که امیدواریم این عقب ماندگی با همت هنرمندان خوش ذوق و مستعد نسل امروز نسل جوان این عرصه هر چه زودتر جبران شود. امید که در دوره های بعدی برگزاری مناسبت ارزشمند میهنی شاهد حضور و درخشش آثاری با چنان شاخصه هایی باشیم.

سپس جوایز بخش‌های مختلف جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

جایزه ویراستار برتر چهارمین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو به محمد مهدی موسوی اهدا شد.

برگزیدگان بخش داستان کودک و رمان نوجوان:

رتبه سوم این بخش به کتاب فرار ماردوش به‌قلم سمیه سلیمانیاز نتشارات چاپ و نشر بین‌الملل اهدا شد.

رتبه دوم این بخش به کتاب سلفی با میرزا به‌قلم طاهره مشایخ از انتشارات مهرک رسید.

رتبه اول این بخش به کتاب اسپاگتی با سس قرمز به‌قلم هادی حکیمیان از انتشارات دفتر نشر معارف اهدا شد.

برگزیدگان بخش داستان بلند و رمان بزرگسال:

رتبه سوم این بخش به کتاب گعده‌های دور آتش به‌قلم سیدمیثم موسویان از انتشارات کتاب نما اهدا شد.

رتبه دوم این بخش به‌طور مشترک به کتاب باغ خونی به‌قلم نوید ظریف کریمی از انتشارات ستاره‌ها وکتاب پرواز مسکو به‌قلم زکیه عباسی از انتشارات سوره مهر رسید.

رتبه اول این بخش به کتاب ماه و بلوط به‌قلم محسن مومنی شریف از انتشارات سوره مهر اهدا شد.

برگزیدگان بخش روایت مستند و تاریخ شفاهی:

رتبه سوم این بخش به کتاب من ربانی شیرازی هستم به‌قلم فاطمه رحیمی از انتشارات سوره مهر اهدا شد.

رتبه دوم این بخش به طور مشترک به کتاب رضاخان تا رضاشاه ( از بخت جمهوری خواهی تا تخت شاهنشاهی) به‌قلم هدایت‌الله بهبودی از انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی و کتاب فهم زمانه به‌قلم یعقوب توکلی از انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل تقدیم شد.

رتبه اول این بخش به کتاب مبارزه به روایت شهید محمدصادق اسلامی به‌قلم جواد اسلامیاز انتشارات سرچشمه اهدا شد.

در پایان این مراسم پوستر چهارمین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو امضاء شد.