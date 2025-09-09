باشگاه خبرنگاران جوان - هادی‌زاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، در بازدید از باغات روستای گرنا و مزارع روستای آبگرم با اشاره به اهمیت توسعه آبیاری نوین در راستای مدیریت بهینه مصرف آب و افزایش راندمان تولید، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با ارائه تسهیلات و مشاوره‌های فنی، زمینه را برای گسترش این سیستم‌ها در بین کشاورزان فراهم کنیم.

او به کشاورزان توصیه کردند که حتما از الگوی کشت وارقام مناسب منطقه برای محصولات زراعی و باغی برای بهره گیری بهینه و هرچه بیشتر از پتانسیل‌های منطقه‌ای جهت تامین امنیت غذایی و پایداری تولید استفاده کنند و در اسرع وقت نسبت به دریافت سند برای زمین‌های زراعی و باغی خود جهت تثبیت و تقویت حقوق مالکیت کشاورزان و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اقدام نمایند.

هادی زاده افزود:کشاورزان از طریق نظام مهندسی نسبت به اخذ دفترچه باغی و کد QR جهت صدور مجوز صادرات محصولات اقدام نمایند و برای بهره مندی از تسهیلات بلاعوض آبیاری قطره‌ای و بارانی نسبت به اخذ پروانه‌های برداری چشمه اقدامات لازم را انجام دهند.

او در این بازدید با تأکید بر نقش مهم کشاورزان در توسعه پایدار منطقه، گفت: کشاورزان به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید در منطقه، نقش بسزایی در توسعه و آبادانی روستا‌ها دارند و جهاد کشاورزی همواره در کنار آنان خواهد بود.

هادی زاده افزود: شناسایی و رفع مشکلات کشاورزان از اولویت‌های اصلی جهاد کشاورزی شهرستان است و امیدواریم با همکاری و همفکری کشاورزان و سایر دستگاه‌های مرتبط، بتوانیم گام‌های موثری در جهت توسعه کشاورزی منطقه برداریم.

در پایان این بازدید، مقرر شد تا کارشناسان جهاد کشاورزی با بررسی دقیق مسائل و مشکلات مطرح شده، راهکار‌های مناسب را برای رفع آنها ارائه دهند و با همکاری کشاورزان، زمینه را برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین در سطح گسترده‌تری فراهم کنند.