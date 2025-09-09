باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا در برنامه هفتگی خود که بامداد روز سهشنبه پخش شد، گفت که هیچ تنشی بین کاراکاس و آمریکا وجود ندارد، بلکه این یک تجاوز آمریکایی علیه ونزوئلا است.
مادورو افزود که آمریکاییها میخواهند حکومت ونزوئلا را تغییر دهند و «یک مدل حکومتی را که در خدمت منافع الیگارشی آمریکاست، تحمیل کنند.» او همچنین تأکید کرد که «هیچکس ونزوئلا را تحقیر نخواهد کرد» و تحقیر ونزوئلا توسط امپریالیسم آمریکا را رد کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اواخر ماه گذشته دستور استقرار نیروهای نظامی در منطقه دریای کارائیب را صادر کرده بود، که رئیسجمهور ونزوئلا این اقدام را تهدیدی مستقیم برای صلح و ثبات منطقه و نقض قوانین بینالمللی دانست.
پس از این تهدیدات آمریکا، کاراکاس پیامهای حمایتی از کشورهای مختلف دریافت کرد، در رأس آنها ایران که از زبان وزیر خارجه خود، اتهامات بیاساس آمریکا علیه دولت ونزوئلا و تهدید به استفاده از زور را محکوم کرد.
همچنین کوبا حمایت خود را از کشور همسایه تأیید کرد و بهانههای آمریکا را رد کرد و حمایت خود را با ارسال ۶ هزار تن کمک عملی کرد.
منبع: المیادین