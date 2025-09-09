فایننشال تایمز نوشت ایالات متحده همکاری با اروپا برای مقابله با اطلاعات نادرست از روسیه، چین و ایران را پایان داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که ایالات متحده به کشورهای اروپایی اطلاع داده که از تلاشهای مشترک برای مبارزه با اطلاعات نادرست از روسیه، چین و ایران خارج میشود.
فایننشال تایمز گزارش داد که کشورهای اروپایی هفته گذشته اخطاری از وزارت خارجه آمریکا دریافت کردهاند که نشان میدهد ایالات متحده یادداشتهای تفاهم امضا شده در سال ۲۰۲۴ تحت ریاستجمهوری جو بایدن را فسخ میکند. این توافقنامهها با هدف ایجاد یک رویکرد یکپارچه برای شناسایی و افشای اطلاعات مضر از آن کشورها بودند.
این یادداشتها بخشی از یک ابتکار به رهبری مرکز مشارکت جهانی (Global Engagement Center - GEC)، یک نهاد وابسته به وزارت خارجه آمریکا بود که وظیفه مقابله با اطلاعات نادرست منتشر شده در خارج از آمریکا را دارد.
جیمز روبین، که تا دسامبر گذشته ریاست این مرکز را بر عهده داشت، این اقدام را یک «اقدام یکجانبه خلع سلاح» در جنگ اطلاعاتی علیه روسیه و چین توصیف کرد.
روبین گفت: «جنگ اطلاعاتی یک واقعیت در زمانه ماست و هوش مصنوعی فقط قرار است خطرات ناشی از آن را چند برابر کند.»
روبین تخمین زد که حدود ۲۲ کشور در اروپا و آفریقا در طول سال گذشته با ایالات متحده توافقنامه امضا کرده بودند. اینها بخشی از برنامه دولت بایدن برای مقابله با دستکاری دول خارجی بود که برای ایجاد یک درک مشترک از تهدید و همکاری با کشورهای شریک برای یک پاسخ هماهنگ بود.
منبع: فایننشال تایمز