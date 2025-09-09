فایننشال تایمز نوشت ایالات متحده همکاری با اروپا برای مقابله با اطلاعات نادرست از روسیه، چین و ایران را پایان داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که ایالات متحده به کشور‌های اروپایی اطلاع داده که از تلاش‌های مشترک برای مبارزه با اطلاعات نادرست  از روسیه، چین و ایران خارج می‌شود.

فایننشال تایمز گزارش داد که کشور‌های اروپایی هفته گذشته اخطاری از وزارت خارجه آمریکا دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد ایالات متحده یادداشت‌های تفاهم امضا شده در سال ۲۰۲۴ تحت ریاست‌جمهوری جو بایدن را فسخ می‌کند. این توافقنامه‌ها با هدف ایجاد یک رویکرد یکپارچه برای شناسایی و افشای اطلاعات مضر از آن کشور‌ها بودند.

این یادداشت‌ها بخشی از یک ابتکار به رهبری مرکز مشارکت جهانی (Global Engagement Center - GEC)، یک نهاد وابسته به وزارت خارجه آمریکا بود که وظیفه مقابله با اطلاعات نادرست منتشر شده در خارج از آمریکا را دارد.

جیمز روبین، که تا دسامبر گذشته ریاست این مرکز را بر عهده داشت، این اقدام را یک «اقدام یکجانبه خلع سلاح» در جنگ اطلاعاتی علیه روسیه و چین توصیف کرد.

روبین گفت: «جنگ اطلاعاتی یک واقعیت در زمانه ماست و هوش مصنوعی فقط قرار است خطرات ناشی از آن را چند برابر کند.»

روبین تخمین زد که حدود ۲۲ کشور در اروپا و آفریقا در طول سال گذشته با ایالات متحده توافقنامه امضا کرده بودند. اینها بخشی از برنامه دولت بایدن برای مقابله با دستکاری دول خارجی بود که برای ایجاد یک درک مشترک از تهدید و همکاری با کشور‌های شریک برای یک پاسخ هماهنگ بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شیطان به هیچ عهد و پیمان و تعهدی پایبند نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۱۲:۱۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ هیچ آمار و اطلاعاتی از سایت های هسته‌ای ما نداشت.حمله به سایت ما همه بر طبق اطلاعات غلطی که اروپایی‌ها و خاین هایی همچون گروسی داده بودن انجام شد.حال او متوجه شده که همچون یک دزد ناشی به کاه دون زده.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مکر و فریب و خدعه در بسیاری از دولتهای استکباری
نهادینه شده است !!!!
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
باز دروغ میگن اینها از این حربه تبلیغاتی موثر برای ضربه زدن به رقبایشان دست برنمیدارند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مثلا الان میخوان اخبار درست وصحیح را از ایران وروسیه وچین داشته باشند ان هم این غربیها که نطفه شان با دروغ پراکنی بسته شده
۰
۴
پاسخ دادن
