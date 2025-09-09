با هدف تسریع و تسهیل در رسیدگی به اختلافات ناشی از کار و تقویت نقش صلح و سازش در روابط کار نخستین مجتمع حقوقی حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مجتمع حقوقی با همکاری موثر دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی ایجاد شده در شهریور سال جاری در کلانشهر شیراز (استان فارس) با حضور "پروانه رضایی بختیاری" معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران ملی و استانی راه اندازی شد.

«پروانه رضایی بختیاری» در حاشیه این افتتاح گفت: ایجاد این مجتمع گام ارزشمندی در راستای سازش و تقویت شیوه حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرما بر این اساس است. 
وی با بیان این که همکاری خوبی از دیوان عدالت اداری مراجع قضایی و صلح به عمل آمده تصریح کرد: حرکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید به سمت صلح و توافق کارگر و کارفرما باشد تا از افزایش شکایات جلوگیری شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: وجود ۵۲ درصد بازنشستگی پیش از موعد در هیچ کشوری معمول و پسندیده نیست؛ گاهی جوانانی با ۴۰ سال سن بازنشسته می‌شوند؛ برخی مشاغل سخت هستند، اما گاهی، آرایی در این حوزه صادر می‌شود که دور از منطق است. در بسیاری از موارد می‌توان با همت و حمایت کارفرما از میزان سخت و زیان آوری محیط کاری برخی مشاغل کاست و یا آن را رفع کرد. 

رضایی بختیاری تاکید کرد: مشکل محیط‌های کاری با شرایط سخت و زیان‌آور حتی المقدور باید رفع شود تا بتوان به بهترین نحو از کارگران صیانت کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان در شرایط جنگ ۱۲ روزه اخیر خوش درخشیدند و به بهترین نحو شرایط را مدیریت کردند؛ تا مسائل و مشکلات کارگری و کارفرمایی مدیریت شده و به اختلاف و تشکیل پرونده منجر نشود.

همچنین، «سعید بیادی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این آیین با تاکید بر صیانت از نیروی کار گفت: به استناد ماده ۱۵۷ قانون کار، سازماندهی و حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی باید از طریق مراجع حل اختلاف انجام شود.

برچسب ها: وزارت کار ، کارفرما ، شورای حل اختلاف
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
۷۲۰ هزار بیمه شده جدید به بازار کار اضافه شد/ نرخ بیکاری کاهشی است
طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری
طرح تعیین تکلیف اتباع ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
آخرین اخبار
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی
تأیید نرخ جدید کرایه سرویس مدارس پایتخت
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
ثبت ۵۱۰ حادثه کوهستان از خرداد تا کنون
توزیع روزانه ۶۰ تن گوشت در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار