باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب سلیمی درباره ظرفیت توافق‌نامه‌هایی همچون اوراسیا در توسعه صادرات خدمات فنی‌مهندسی گفت: در پروژه‌هایی از صادرات خدمات فنی مهندسی که همراه پروژه، کالا حمل می‌شود، با وجود توافقنامه اوراسیا می‌توان از امتیازات آن استفاده کرد. اما این توافقنامه در بعضی از پروژه‌ها کاربردی ندارد همچون پروژه‌های مشاوره‌ای که به آنها پروژه‌هایی با حداکثر ارزش افزوده می‌گوییم و با آن کالایی از کشور خارج نمی‌شود و با توجه به دانش فنی که افراد دارند در کشور هدف خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهند و به دنبال آن ارز به کشور وارد می‌شود.

وی افزود: اما در پروژه‌هایی مثل پروژه پل‌سازی که باید لوازم و قطعات و مصالح از کشور خارج شود و برای مثال به ارمنستان برود، چون ارمنستان جزو کشورهای اوراسیاست، این تفاهم نامه بسیار کمک می‌کند کما اینکه اکنون نیز شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه در کشورهای عضو اوراسیا هستیم.

سرپرست دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به ظرفیت بالای حوزه فناوری اطلاعات برای صادرات اشاره کرد و افزود: به‌دلیل اینکه در آیین‌نامه صادرات خدمات فنی مهندسی موضوع فناوری اطلاعات به صراحت ذکر شده، معتقدیم در این زمینه حرف بسیاری برای گفتن داریم که فضای متفاوتی از دیگر فضاهای خدمات فنی مهندسی همچون راه‌سازی، عمرانی و غیره دارد.

سلیمی افزود: فعالان فناوری اطلاعات مثل حوزه کدنویسی و برنامه‌نویسی جای کار بسیاری در کشورهای دیگر دارند، چنانکه به جز کشورهای همسایه در کشورهای استرالیا، قاره امریکا و کانادا هم فضای ارایه این خدمات وجود دارد. به دلیل فضای کار غیرفیزیکی فناوری اطلاعات تاکنون به تمام ۵ قاره دنیا صادرات فناوری اطلاعات داشته‌ایم.‌

برآورد ۲۰ میلیارد دلار سالانه برای صادرات خدمات فنی مهندسی

وی در ادامه تاکید کرد: ظرفیت صادرات خدمات فنی مهندسی را سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنیم، منتها هدف‌گذاری ۴.۵ میلیارد دلاری برای صادرات خدمات فنی مهندسی به خاطر شرایط تحریمی امسال در حداقل‌ها بوده است که در ۶ ماهه امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسیم. امیدواریم در نیمه دوم سال که نیمه تحرک صادرات خدمات فنی مهندسی است بتوانیم مقدار زیادی از این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.

سرپرست دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان اظهار امیدواری کرد: آن رواداری که در سال‌های گذشته درعمل به قانون برنامه هفتم برای کمک به صادرات خدمات فنی مهندسی در رفع تعهد ارزی و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شد، باز هم در نوشتن آیین‌نامه‌های مربوط به بندهای قانون برنامه هفتم اتفاق بیفتد تا انشاءالله بتوانیم این روند رو به رشد را برای کمک به توسعه خدمات صادرات فنی مهندسی کشور ادامه دهیم.

منبع: سازمان توسعه تجارت