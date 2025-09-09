باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فروپاشی دولت فرانسه موجی از شرطبندیها درباره اینکه چه کسی جایگزین فرانسوا بایرو، نخستوزیری که در رایگیری ۳۶۴ موافق در برابر ۱۹۴ مخالف روز دوشنبه برکنار شد، به راه انداخت.
دولت بایرو که توسط امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در دسامبر گذشته به این سمت منصوب شد، اکنون باید پس از کمتر از ۹ ماه تصدی، استعفا دهد. این فروپاشی بر عدم اطمینان در زمانی که فرانسه با چالشهای مالی از جمله کسری بودجه رو به رشد مواجه بود، افزوده است. نخستوزیر جدید با توجه به این چالشهای مالی پرمشغله خواهد بود .
شرطبندی ها بر سر اینکه سباستین لکرنو، وزیر نیروهای مسلح، نخستوزیر جدید شود، پس از برکناری بایرو در روز دوشنبه در بازار شرطبندی آنلاین Polymarket به شدت افزایش یافت. این بازار تا ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت شرقی ، ۳۱ درصد شانس برای موفقیت او به جای بایرو در نظر گرفت — که با روند کاهشی شانس ۵۴ درصدی او در حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت شرقی همراه بود.
لکرنو، ۳۹ ساله، در طول دوره تصدی مکرون چندین مقام از جمله وزیر مقامات محلی و وزیر ماورایدریاها را بر عهده داشته است. او بیشتر از سایر وزرایی که از انتخابات ۲۰۱۷ مکرون در دولت بودهاند، دوام آورده و یک متحد کلیدی برای مکرون بوده است. او عضو حزب رنسانس مکرون است.
لکرنو در مصاحبهای با روزنامه لوپاریزیَن، در پاسخ به این سؤال که اگر این پست به او پیشنهاد شود چه میکند، گفت که او یک نامزد نیست.
کاترین وترن، وزیر کار، بهداشت، همبستگی و خانواده، با حدود ۹ درصد شانس در رده بعدی قرار گرفت. او همچنین عضو حزب رنسانس است و قبلا معاون مجمع عمومی بوده است.
اریک لومبارد، یک مستقل، با شانس ۸.۴ درصدی برای نخستوزیری در رده بعدی شرطبندیها قرار گرفت. او از دسامبر ۲۰۲۴ به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی خدمت کرده و قبلا به عنوان مدیرعامل Caisse des dépôts et consignations، یک نهاد مالی عمومی فرانسوی که مسئول سرمایهگذاریها است، خدمت کرده است.
زاویه برتران، رئیس شورای منطقهای او-دو-فرانس، بخت ۵.۱ درصدی دارد. ژرال دارمنین، وزیر دادگستری، حدود ۴ درصد شانس برای نخستوزیر بعدی شدن دارد.
نیکولا بونه، عضو مجمع عمومی از حزب سبز، به فرانس ۲۴ گفت: «من خوشحالم که فرانسوا بایرو برکنار شد. مجمع ملی دیگر به او اعتماد نداشت. اما من همچنین نگران هستم، زیرا باید چیزی جدید، یک دولت جدید بسازیم. ما یک نخستوزیر جدید داریم، و ابتدا، یک بودجه جدید برای سال آینده. این تقریبا دشوار خواهد بود، زیرا ما در سال گذشته دیدیم که پیچیده بود برای احزاب مختلف، گروههای مختلف در مجمع که توافق کنند.»
گابریل اَتال، عضو مجمع عمومی از حزب رنسانس، در اکس X نوشت: «من پیشنهاد میکنم که رئیسجمهور یک مذاکرهکننده منتصب کند که او نخستوزیر نخواهد بود. یک مذاکرهکننده وظیفه داردنیروهای سیاسی در مجمع ملی را برای یک توافق عمومی گرد هم آورد.»
مکرون به بیبیسی اعلام کرده است که «در عرض چند روز» یک نخستوزیر جدید معرفی خواهد کرد.
منبع: نیوزویک