فروپاشی دولت فرانسه موجی از شرط‌بندی‌ها درباره اینکه چه کسی جایگزین فرانسوا بایرو می شود به راه انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فروپاشی دولت فرانسه موجی از شرط‌بندی‌ها درباره اینکه چه کسی جایگزین فرانسوا بایرو، نخست‌وزیری که در رای‌گیری ۳۶۴ موافق در برابر ۱۹۴ مخالف روز دوشنبه برکنار شد، به راه انداخت.

دولت بایرو که توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در دسامبر گذشته به این سمت منصوب شد، اکنون باید پس از کمتر از ۹ ماه تصدی، استعفا دهد. این فروپاشی بر عدم اطمینان در زمانی که فرانسه با چالش‌های مالی از جمله کسری بودجه رو به رشد مواجه بود، افزوده است. نخست‌وزیر جدید با توجه به این چالش‌های مالی پرمشغله خواهد بود .

شرط‌بندی ها بر سر اینکه سباستین لکرنو، وزیر نیرو‌های مسلح، نخست‌وزیر جدید شود، پس از برکناری بایرو در روز دوشنبه در بازار شرط‌بندی آنلاین Polymarket به شدت افزایش یافت. این بازار تا ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت شرقی ، ۳۱ درصد شانس برای موفقیت او به جای  بایرو در نظر گرفت — که با روند کاهشی شانس ۵۴ درصدی او در حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت شرقی همراه بود.

لکرنو، ۳۹ ساله، در طول دوره تصدی مکرون چندین مقام از جمله وزیر مقامات محلی و وزیر ماورای‌دریا‌ها را بر عهده داشته است. او بیشتر از سایر وزرایی که از انتخابات ۲۰۱۷ مکرون در دولت بوده‌اند، دوام آورده و یک متحد کلیدی برای مکرون بوده است. او عضو حزب رنسانس مکرون است.

لکرنو در مصاحبه‌ای با روزنامه لوپاریزیَن، در پاسخ به این سؤال که اگر این پست به او پیشنهاد شود چه می‌کند، گفت که او یک نامزد نیست.

کاترین وترن، وزیر کار، بهداشت، همبستگی و خانواده، با حدود ۹ درصد شانس در رده بعدی قرار گرفت. او همچنین عضو حزب رنسانس است و قبلا معاون مجمع عمومی بوده است.

اریک لومبارد، یک مستقل، با شانس ۸.۴ درصدی برای نخست‌وزیری در رده بعدی شرط‌بندی‌ها قرار گرفت. او از دسامبر ۲۰۲۴ به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی خدمت کرده و قبلا به عنوان مدیرعامل Caisse des dépôts et consignations، یک نهاد مالی عمومی فرانسوی که مسئول سرمایه‌گذاری‌ها است، خدمت کرده است.

زاویه برتران، رئیس شورای منطقه‌ای او-دو-فرانس، بخت ۵.۱ درصدی دارد. ژرال دارمنین، وزیر دادگستری، حدود ۴ درصد شانس برای نخست‌وزیر بعدی شدن دارد.

نیکولا بونه، عضو مجمع عمومی از حزب سبز، به فرانس ۲۴ گفت: «من خوشحالم که فرانسوا بایرو برکنار شد. مجمع ملی دیگر به او اعتماد نداشت. اما من همچنین نگران هستم، زیرا باید چیزی جدید، یک دولت جدید بسازیم. ما یک نخست‌وزیر جدید داریم، و ابتدا، یک بودجه جدید برای سال آینده. این تقریبا دشوار خواهد بود، زیرا ما در سال گذشته دیدیم که پیچیده بود برای احزاب مختلف، گروه‌های مختلف در مجمع که توافق کنند.»

گابریل اَتال، عضو مجمع عمومی از حزب رنسانس، در اکس X نوشت: «من پیشنهاد می‌کنم که رئیس‌جمهور یک مذاکره‌کننده منتصب کند که او نخست‌وزیر نخواهد بود. یک مذاکره‌کننده وظیفه داردنیرو‌های سیاسی در مجمع ملی را برای یک توافق عمومی گرد هم آورد.»

مکرون به بی‌بی‌سی اعلام کرده است که «در عرض چند روز» یک نخست‌وزیر جدید معرفی خواهد کرد.

منبع: نیوزویک

برچسب ها: دولت فرانسه ، نخست وزیر فرانسه ، شرط بندی
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور فرانسه نخست‌وزیر جدید را منصوب کرد
نخست وزیر فرانسه استعفای خود را به مکرون تقدیم کرد
طرح محرمانه اروپا: اعزام ۱۰ هزار نیرو به اوکراین با مشارکت ژنرال‌های آمریکایی
دولت فرانسه سقوط کرد
۸۸ کشور خدمات پستی به آمریکا را به حالت تعلیق درآورده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من