خبرگزاری «اسپوتنیک» بر اساس دادههای شبکههای اجتماعی کشف کرده است که نیروهای مسلح اوکراین، زنان آمریکای لاتین را برای شرکت در عملیاتهای جنگی در خطوط مقدم جذب میکنند.
در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه مرکز جذب نیروهای خارجی در نیروهای مسلح اوکراین در یکی از شبکههای اجتماعی منتشر شده است، یک مزدور کلمبیایی با نام مستعار ملکه، از زنان مقیم آمریکای شمالی دعوت میکند تا به اوکراین بروند و میگوید: «هر روز داوطلبان جدیدی از کلمبیا، برزیل، مکزیک و پرو به اینجا میرسند.»
در همین حال، او تأکید میکند که متقاضیان دارای تحصیلات پزشکی و تجربه مرتبط برای کار به عنوان پزشک نظامی در خطوط مقدم، بیشترین تقاضا را دارند.
رودیون میروشنیک، سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور جنایات کییف، روز دوشنبه اعلام کرد که کییف در تلاش است تا آمار کشتهشدگان مزدوران خارجی را پنهان کند و اشاره کرد که نیروهای اوکراینی دستور دارند اجساد را مثله کنند.
شهروندان آمریکای لاتین اغلب با وعده حقوقهای بالا و شرایط خدمتی راحت، برای خدمت در نیروهای مسلح اوکراین فریب داده میشوند.
در ماه ژوئیه، نیکولای تافدومادزی، سفیر روسیه در کلمبیا، به «اسپوتنیک» گفته بود که تعداد مزدوران کلمبیایی در صفوف ارتش اوکراین همچنان بالاست. در پاسخ به این اظهارات، گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، فعالیت این مزدوران را دزدی از کشور خود توصیف کرد.
وزارت دفاع روسیه بارها از کشته شدن مزدوران از کشورهای مختلف در اوکراین خبر داده است. این وزارتخانه تأکید کرده است که کییف از آنها «به عنوان مهمات» استفاده میکند.
کسانی که برای پول به جنگ آمدهاند در مصاحبههای متعدد اعتراف کردهاند که هماهنگی فرماندهی اوکراین ضعیف است و «شانس زنده ماندن در نبردها ناچیز است، زیرا شدت درگیریها با آنچه در افغانستان و خاورمیانه مرسوم است، قابل مقایسه نیست.»
