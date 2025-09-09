امیر صفری مدیرکل نوآوری و توسعه کسب‌وکار‌های نوین بیمه مرکزی به تشریح اهمیت شاخص‌های پیش‌هشدار پرداخت؛ شاخص‌هایی که نقش مهمی در تقویت نظارت پیش‌هشدار به‌هنگام و مؤثر، مدیریت ریسک و جلوگیری از وقوع بحران‌ها دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امیر صفری، مدیرکل نوآوری و توسعه کسب‌وکار‌های نوین بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، موظف است بر فعالیت‌های این صنعت نظارت و آن را هدایت و ارشاد کند. به همین منظور، بیمه مرکزی به دنبال اطمینان از سلامت مالی، اقتصادی و فنی شرکت‌های بیمه بوده و مطالعات و ارزیابی‌های متعددی در این زمینه انجام داده است.

صفری افزود: طی سال‌های اخیر، بیمه مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال کرده و موفق به تدوین مدل‌ها و شاخص‌های جدیدی برای ارزیابی وضعیت موسسات بیمه شده است. این شاخص‌ها به تقویت نظارت هوشمند و پیش‌هشدار بیمه مرکزی کمک می‌کند.

وی توضیح داد: در این راستا، یک پروژه تحقیقاتی انجام شده که مدل‌ها و شاخص‌های سلامت مالی در کشور‌های دیگر بررسی شده است. ما ۸۳ شاخص را گردآوری و پس از بررسی و ارزیابی، به ۲۲ شاخص نهایی رسیدیم که هفته گذشته این شاخص‌ها بر روی پورتال بیمه مرکزی بارگذاری شد. این فرصت فراهم شده است تا صاحب‌نظران و کارشناسان نظرات خود را درباره این شاخص‌ها ارائه دهند.

مدیرکل نوآوری و توسعه کسب‌وکار‌های نوین بیمه مرکزی گفت: این ۲۲ شاخص به منظور ارزیابی سلامت فنی، مالی و اقتصادی شرکت‌های بیمه طراحی شده و به ما این امکان را می‌دهد که وضعیت هر شرکت را رصد و مقایسه کنیم و مشخص کنیم که آیا در وضعیت سالم قرار دارند یا در حالت پیش‌هشدار یا بحران.

صفری همچنین به جزئیات این شاخص‌ها اشاره کرد و گفت: این شاخص‌ها شامل نسبت‌های مختلفی هستند، از جمله توانگری مالی، نسبت مطالبات به جمع دارایی‌ها، ضریب خسارت و بازدهی دارایی‌ها. همچنین شاخص‌هایی در ارتباط با رضایت مشتریان و میزان شکایات از شرکت‌های بیمه نیز مد نظر قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: یک سامانه جدید تحت عنوان “سامانه سنها برای نظارت بر این شاخص‌ها طراحی شده و به زودی اجرایی خواهد شد. این سامانه به مدیران نهاد ناظر کمک می‌کند تا در یک نگاه اجمالی وضعیت شرکت‌های بیمه را ارزیابی کنند. امیدواریم با استفاده از این روش‌ها و کنترل شاخص‌ها، بتوانیم نظارت را تقویت کنیم و به نفع بیمه‌گذاران عمل کنیم.

 

برچسب ها: صنعت بیمه ، بیمه مرکزی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بیمه در ایران یعنی به باد دادن پول
مهترین بیمه در ایران تامین اجتماعی هست
که یکطرفه قوانین را به نفع تامین اجتماعی تغییر وبه بیمه گذارانی که بیش از ۲۰ سال بیمه پرداخت می کنند ظلم کرد
نظارت کیلویی چند این یه بی قانون در تاریخ جمهوری اسلامی وباید هرچه سریعتر اصلاح شود
ما نمی توانیم بیش از ۳۰ سال بیمه پرداخت کنیم.
