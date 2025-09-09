باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امیر صفری، مدیرکل نوآوری و توسعه کسب‌وکار‌های نوین بیمه مرکزی گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، موظف است بر فعالیت‌های این صنعت نظارت و آن را هدایت و ارشاد کند. به همین منظور، بیمه مرکزی به دنبال اطمینان از سلامت مالی، اقتصادی و فنی شرکت‌های بیمه بوده و مطالعات و ارزیابی‌های متعددی در این زمینه انجام داده است.

صفری افزود: طی سال‌های اخیر، بیمه مرکزی با جدیت این موضوع را دنبال کرده و موفق به تدوین مدل‌ها و شاخص‌های جدیدی برای ارزیابی وضعیت موسسات بیمه شده است. این شاخص‌ها به تقویت نظارت هوشمند و پیش‌هشدار بیمه مرکزی کمک می‌کند.

وی توضیح داد: در این راستا، یک پروژه تحقیقاتی انجام شده که مدل‌ها و شاخص‌های سلامت مالی در کشور‌های دیگر بررسی شده است. ما ۸۳ شاخص را گردآوری و پس از بررسی و ارزیابی، به ۲۲ شاخص نهایی رسیدیم که هفته گذشته این شاخص‌ها بر روی پورتال بیمه مرکزی بارگذاری شد. این فرصت فراهم شده است تا صاحب‌نظران و کارشناسان نظرات خود را درباره این شاخص‌ها ارائه دهند.

مدیرکل نوآوری و توسعه کسب‌وکار‌های نوین بیمه مرکزی گفت: این ۲۲ شاخص به منظور ارزیابی سلامت فنی، مالی و اقتصادی شرکت‌های بیمه طراحی شده و به ما این امکان را می‌دهد که وضعیت هر شرکت را رصد و مقایسه کنیم و مشخص کنیم که آیا در وضعیت سالم قرار دارند یا در حالت پیش‌هشدار یا بحران.

صفری همچنین به جزئیات این شاخص‌ها اشاره کرد و گفت: این شاخص‌ها شامل نسبت‌های مختلفی هستند، از جمله توانگری مالی، نسبت مطالبات به جمع دارایی‌ها، ضریب خسارت و بازدهی دارایی‌ها. همچنین شاخص‌هایی در ارتباط با رضایت مشتریان و میزان شکایات از شرکت‌های بیمه نیز مد نظر قرار گرفته است.

وی در پایان تأکید کرد: یک سامانه جدید تحت عنوان “سامانه سنها برای نظارت بر این شاخص‌ها طراحی شده و به زودی اجرایی خواهد شد. این سامانه به مدیران نهاد ناظر کمک می‌کند تا در یک نگاه اجمالی وضعیت شرکت‌های بیمه را ارزیابی کنند. امیدواریم با استفاده از این روش‌ها و کنترل شاخص‌ها، بتوانیم نظارت را تقویت کنیم و به نفع بیمه‌گذاران عمل کنیم.