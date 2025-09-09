رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت ۳ هزار و ۶۰۰ تن فلفل از باغات گیلان خبر داد، گفت: ارزش اقتصادی این مقدار محصول ۷۰۰ میلیارد ریال است.

باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رییس جهاد کشاورزی گیلان به برداشت فلفل دلمه اشاره کرد وگفت: برداشت فلفل از مزارع سبزی و صیفی گیلان در حال انجام است. 


رییس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار از مزارع گیلان انواع فلفل  کشت می شود، گفت : پیش بینی می شود امسال ۳ هزار و ۶۰۰ تن محصول فلفل از باغات گیلان برداشت شود. 

وی افزود : فلفل بیشتر در شهرستان های آستانه اشرفیه ، لاهیجان ، رشت و خمام کشت می شود. 

محمدی تصریح کرد: دوره کاشت این محصول فروردین تا اردیبهشت است و زمان برداشت از خرداد تا پایان شهریور ماه می باشد.‌

برچسب ها: فلفل دلمه ، گیلان
خبرهای مرتبط
برداشت انواع فلفل از ۳۲۴ هکتار گلخانه‌های جنوب کرمان
برداشت فلفل دلمه در فیروز آباد
فواید باورنکردنی فلفل دلمه‌ای‌های رنگارنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برپایی جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها در گیلان
درگیری متصرفان اراضی ملی با جنگلبانان در تالش
آخرین اخبار
درگیری متصرفان اراضی ملی با جنگلبانان در تالش
برپایی جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها در گیلان
مهارت آموزی ۶ هزار دانشجو در دانشگاه آزاد گیلان
غرق شدن مرد ۵۸ ساله در تالش