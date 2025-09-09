رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت ۳ هزار و ۶۰۰ تن فلفل از باغات گیلان خبر داد، گفت: ارزش اقتصادی این مقدار محصول ۷۰۰ میلیارد ریال است.

باشگاه خبرنگاران جوان ، سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رییس جهاد کشاورزی گیلان به برداشت فلفل دلمه اشاره کرد وگفت: برداشت فلفل از مزارع سبزی و صیفی گیلان در حال انجام است.



رییس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ۳۰۰ هکتار از مزارع گیلان انواع فلفل کشت می شود، گفت : پیش بینی می شود امسال ۳ هزار و ۶۰۰ تن محصول فلفل از باغات گیلان برداشت شود.

وی افزود : فلفل بیشتر در شهرستان های آستانه اشرفیه ، لاهیجان ، رشت و خمام کشت می شود.

محمدی تصریح کرد: دوره کاشت این محصول فروردین تا اردیبهشت است و زمان برداشت از خرداد تا پایان شهریور ماه می باشد.‌