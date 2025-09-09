به مناسبت روز سینما، بلیت سینما‌های کشور در روز جمعه نیم‌بهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن روز سینما، تمامی سینماهای کشور روز جمعه ۲۱ شهریورماه با طرح ویژه نیم‌بها میزبان علاقه‌مندان به هنر هفتم هستند.

این اقدام با هدف گرامی‌داشت جایگاه سینما و ایجاد فرصت بیشتر برای حضور مردم در سالن‌های سینمایی صورت گرفته است.

در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود، روز ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» اعلام و این روز به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.

برچسب ها: بلیت سینما ، روز سینما ، بلیت نیم بها
