باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن روز سینما، تمامی سینماهای کشور روز جمعه ۲۱ شهریورماه با طرح ویژه نیم‌بها میزبان علاقه‌مندان به هنر هفتم هستند.

این اقدام با هدف گرامی‌داشت جایگاه سینما و ایجاد فرصت بیشتر برای حضور مردم در سالن‌های سینمایی صورت گرفته است.

در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود، روز ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» اعلام و این روز به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد.