باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در شرایط کنونی، نوسانات قیمت در بازار خودرو به شدت احساس می‌شود. یکی از دلایل این نوسانات، تفاوت قیمت کارخانه و بازار است که باعث جذب دلالان و افزایش تقاضای کاذب می‌شود. به همین دلیل، تصمیماتی اتخاذ شده که به نفع بازار و مصرف‌کنندگان است.

در همین راستا سپهر دادجوی توکلی رئیس شورای رقابت با بیان اینکه از تغییرات مهم در این زمینه، لغو نیاز به بلوکه کردن پول یا ثبت وکالت برای خرید خودرو است گفت:این اقدام به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه، خودرو خریداری کنند و به نوعی فرآیند خرید را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از تغییرات مهم، تأکید بر شاخص رقابت‌پذیری خودروها است. این شاخص به وزارت صمت این امکان را می‌دهد که خودروهای مشابه داخلی و خارجی را بررسی کرده و قیمت‌گذاری را بر اساس آن انجام دهد.

دادجوی توکلی اظهار داشت: بر اساس این شاخص، وزارت صمت موظف است سه خودروی مشابه با خودروی داخلی را شناسایی و قیمت آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد. این قیمت‌ها به عنوان مبنای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته می‌شوند. به این ترتیب، اگر قیمت خودروی داخلی بالاتر از میانگین قیمت خودروهای مشابه باشد، به آن اجازه افزایش قیمت نخواهد داد.

وی یادآور شد:اجرای صحیح این دستورالعمل می‌تواند مزایای زیادی برای تمامی ذی‌نفعان به همراه داشته باشد به طوری که برای مصرف‌کننده‌ و کاهش‌ قیمت‌ها وافزایش دسترسی به خودروهای با کیفیت و برای تولیدکننده امکان رقابت سالم و منصفانه با خودروهای خارجی وجود دارد.

او بیان کرد: ثبات در بازار و افزایش اعتماد به تولیدکنندگان داخلی از دیگر مزایای این بخش است.

دادجوی توکلی تصریح کرد:تغییرات اخیر در بازار خودرو به وضوح نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان قیمت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری است. با لغو نیاز به بلوکه کردن پول و تمرکز بر شاخص رقابت‌پذیری، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای بازار خودرو امیدوار بود. اگر این دستورالعمل‌ها به درستی اجرا شوند، همه ذی‌نفعان از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد.