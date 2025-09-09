داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: این جشنواره سکوی استعدادیابی است و امسال شاهد حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی به خصوص بانوان در جشنواره هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان درحالی با اختصاص به موسیقی استان گلستان برگزار شد که ابراهیم جرجانی پژوهشگر باسابقه این منطقه معتقد است که این جشنواره سکوی پرتاب استعدادیابی است و باعث گرایش جوانان ترکمنی به موسیقی منطقه خود شده است.

هفتمین روز این جشنواره در حالی روز گذشته (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) در تالار رودکی برگزار شد که شرکت کنندگان آواز، دوتار، کمانچه، شمشاد، نی هفت بند، لگن و دس‌دایره از استان گلستان (کتول و ترکمن) در حضور هیات داوران همچون محمدرضا برزگر و ابراهیم جرجانی به صحنه رفتند و رپرتوار منطقه خود را اجرا کردند.

بخش دیگر اجراهای روز هفتم به ساز کمانچه از موسیقی ردیف دستگاهی اختصاص داشت که داوود گنجه‌ای، محمد مقدسی، هادی منتظری و رضا پرویززاده اجراهای نوجوانان و جوانان را داوری کردند.

در حاشیه داوری‌های این روز ابراهیم جرجانی پژوهشگر موسیقی گلستان منطقه ترکمن با بیان اینکه جشنواره ملی موسیقی جوان سکوی پرتاب و محلی برای استعدادیابی است، اظهارداشت: اساس این جشنواره در استعدادیابی و تقویت جریان موسیقی در نسل جوان است و برگزاری این گونه جشنواره‌ها برای جوانان به شکل یک بار در سال خیلی کم است.

وی افزود: برای حمایت، پشتیبانی و ایجاد انگیزه در جوانان باید جشنواره جوان حداقل سالی دو تا سه بار در سطح کشور و استان‌ها برگزار شود.

جرجانی نقش برگزاری جشنواره ملی موسیقی برای جوانان و تاثیرات آن برای گرایش جوانان به سازهای اصیل خصوصا در ناحیه ترکمن را بسیار موثر دانست و گفت: در اوایل انقلاب گرایش به موسیقی نواحی ترکمن کم و انگشت‌شمار بوده اما در جشنواره‌هایی که در این چهار دهه برگزار شده تاکنون تبلیغات و کوشش و با انگیزه دادن به جوانان، باعث شده گرایش جوانان به موسیقی ترکمن ۱۰۰ برابر شود به طوری که در شهرستان‌ها روستاهای دور افتاده و در هر خانه‌ای اکنون یک هنرمند داریم که این جای افتخار دارد و باعث شادکامی است.

این پژوهشگر درباره داوران و نقش آنها در سرنوشت جوانان در موسیقی نواحی ترکمن گفت: در سال‌های گذشته و حتی قبل از کرونا به دلایلی، حس و انگیزه هنرجویان در موسیقی نواحی ترکمن به حدی پایین آمده بود که توان و انگیزه شرکت در جشنواره موسیقی ملی جوان را نداشتند اما خوشبختانه امسال شاهد حضور پررنگ نوجوانان و جوانان ترکمنی در جشنواره هستیم.

وی تعداد شرکت‌کنندگان خانم را بسیار چشم‌گیر خواند و خاطرنشان کرد: با بررسی آثار رسیده به مرحله اول و نیز داوری اجراهای صحنه‌ای شاهد این بودیم که برخی از شرکت‌کنندگان به دلیل پشتکار، استعداد، تمرین، تکرار و علاقه‌شان به موسیقی ترکمن حتی از اساتیدشان هم بالاتر رفته است که این خود جای خوشحالی دارد.

امروز در هشتمین روز از جشنواره ملی موسیقی جوان بخش موسیقی ردیف دستگاهی رسما کار خود را آغاز می کند و نوازندگان تار در حضور هیات داوران این بخش یعنی قاسم رحیم‌زاده، محمدامین اکبرپور و محمد ذوالنوری به اجرا خواهند پرداخت.

منبع: روابط عمومی جشنواره موسیقی جوان