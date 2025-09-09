عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم روز شنبه در جلسه شورای قیمت گذاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در برنامه تلویزیونی با اشاره به سازوکار تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی در سال ۹۹ مصوب شد که شالوده این شورا متشکل از معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و ۴ نفر از تشکل های کشاورزی و ۲ کشاورز خبره است که قیمت تضمینی پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه در شورا بررسی و تصویب می شود.

به گفته وی، طبق قانون قیمت های پیشنهادی که در نهایت به تصویب شورای قیمت گذاری می رسد،حداکثر تا پایان تیرماه مصوب و توسط وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود.

هاشمی ادامه داد: در تمام سال های گذشته از زمان تصویب قانون تاکنون با تاخیر یک تا ۵ ماهه در قیمت خرید تضمینی محصولات مواجه بودیم.

به گفته وی، انتظار بر آن بود که حداکثر تا ۲۰ تیرماه قیمت خرید تضمینی محصولات در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی شورا بررسی و اعلام‌شود که متاسفانه با جنگ‌ تحمیلی ۱۲ روزه مواجه شدیم که متاسفانه برنامه ریزی ها بر هم خورد و بعد از آن به رغم پیگیری های مکرر، جلسه شورا نتوانستیم برگزار کنیم و تنها جلسات کمیسیون برگزار شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم به زودی تعیین می شود، افزود: روز شنبه جلسه شورای قیمت‌گذاری با دستور کار بررسی قیمت گندم و سایر موارد پیش بینی شده برگزارمی شود که امیدواریم در خصوص قیمت گندم به توافقی برسیم و بعد از مشخص شدن قیمت گندم، مابقی محصولات ظرف یک تا ۲ هفته قیمت گذاری می شود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه شورای قیمت گذاری متولی اصلی قیمت گذاری محصولات کشاورزی است، گفت: در گذشته شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی در پشت درهای بسته انجام می شد، اما براساس قانون شورای قیمت گذاری تنها متولی است. براین اساس اعلام به موقع  و مناسب قیمت بسیار با اهمیت است چراکه بخش کشاورزی دیربازده و کم سودده است و از طرفی حاکمیت تاکید دارد که در خصوص محصولات اساسی به خودکفایی نسبی برسیم، قیمت گذاری مناسب باید انجام شود.

برچسب ها: تولیدگندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
خبرهای مرتبط
کشت گندم از اواخر هفته آغاز می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم به زودی اعلام می شود
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم