عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم روز شنبه در جلسه شورای قیمت گذاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در برنامه تلویزیونی با اشاره به سازوکار تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی در سال ۹۹ مصوب شد که شالوده این شورا متشکل از معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و ۴ نفر از تشکل های کشاورزی و ۲ کشاورز خبره است که قیمت تضمینی پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه در شورا بررسی و تصویب می شود.

به گفته وی، طبق قانون قیمت های پیشنهادی که در نهایت به تصویب شورای قیمت گذاری می رسد،حداکثر تا پایان تیرماه مصوب و توسط وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا ابلاغ شود.

هاشمی ادامه داد: در تمام سال های گذشته از زمان تصویب قانون تاکنون با تاخیر یک تا ۵ ماهه در قیمت خرید تضمینی محصولات مواجه بودیم.

به گفته وی، انتظار بر آن بود که حداکثر تا ۲۰ تیرماه قیمت خرید تضمینی محصولات در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی شورا بررسی و اعلام‌شود که متاسفانه با جنگ‌ تحمیلی ۱۲ روزه مواجه شدیم که متاسفانه برنامه ریزی ها بر هم خورد و بعد از آن به رغم پیگیری های مکرر، جلسه شورا نتوانستیم برگزار کنیم و تنها جلسات کمیسیون برگزار شد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم به زودی تعیین می شود، افزود: روز شنبه جلسه شورای قیمت‌گذاری با دستور کار بررسی قیمت گندم و سایر موارد پیش بینی شده برگزارمی شود که امیدواریم در خصوص قیمت گندم به توافقی برسیم و بعد از مشخص شدن قیمت گندم، مابقی محصولات ظرف یک تا ۲ هفته قیمت گذاری می شود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه شورای قیمت گذاری متولی اصلی قیمت گذاری محصولات کشاورزی است، گفت: در گذشته شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی در پشت درهای بسته انجام می شد، اما براساس قانون شورای قیمت گذاری تنها متولی است. براین اساس اعلام به موقع و مناسب قیمت بسیار با اهمیت است چراکه بخش کشاورزی دیربازده و کم سودده است و از طرفی حاکمیت تاکید دارد که در خصوص محصولات اساسی به خودکفایی نسبی برسیم، قیمت گذاری مناسب باید انجام شود.