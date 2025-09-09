کتابخانه ملی ایران و وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و جوانان ارمنستان یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیأت‌ فرهنگی ارمنستان با سرپرستی وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و جوانان ارمنستان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران حضور یافت.

در این دیدار غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان و ژانا آندراسیان، وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و جوانان ارمنستان، بر اهمیت روابط راهبردی تهران و ایروان و گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و کتابخانه‌ای تاکید کردند. همچنین پنجره یا گوشه ارمستان در کتابخانه ملی افتتاح شد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در این رویداد با اشاره به سابقه طولانی روابط دو کشور به قدمت ۸۸ ساله کتابخانه ملی ایران و فعالیت مستقیم آن زیر نظر رئیس‌جمهور اشاره و از امضای یادداشت همکاری میان دو کشور و افتتاح گوشه ارمنستان ابراز خرسندی کرد.

وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و جوانان ارمنستان هم در این نشست با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور ایران به ایروان گفت: در جریان این سفر روابط دو کشور به سطح راهبردی ارتقا یافت و تفاهم‌نامه‌های مهمی میان طرفین امضا شد که یکی از آنها مربوط به همکاری میان کتابخانه ملی جمهوری ارمنستان و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.

وی افزود: این حضور نشان‌دهنده اراده جدی دو کشور برای گسترش همکاری‌های علمی، دانشگاهی و فرهنگی است. دانشگاه دولتی ارمنستان با ظرفیت‌های پژوهشی و کتابخانه‌ای خود می‌تواند نقش مهمی در این همکاری‌ها ایفا کند.

آندراسیان ضمن اشاره به جایگاه کتابخانه‌های ملی تصریح کرد: با وجود پیشرفت فناوری، کتاب و کتابخوانی همچنان ارزش ویژه‌ای دارد و ما باید اقدامات اساسی برای توسعه کتابخانه‌های ملی انجام دهیم. در همین راستا، جشنواره بین‌المللی کتاب ایروانفرصتی ارزشمند برای همکاری‌های مشترک است.

وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و جوانان ارمنستان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: فهرست‌های متعددی از منابع کتابخانه ملی ایران دریافت کرده‌ایم و ما مرتب منابع مرتبط با ایران‌شناسی را از طریق سفارت ارمنستان ارسال می‌کنیم. تصور ارمن‌شناسی بدون پیوند با زبان و ادبیات فارسی ممکن نیست.

وی امضای یادداشت تفاهم همکاری جدید را «ترسیم‌کننده افق روشن در حوزه میراث مکتوب» دانست.

منبع: کتابخانه ملی