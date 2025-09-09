وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرد گر حماس سلاح‌های خود را بر زمین نگذارند و همه اسرا را آزاد نکنند غزه با خاک یکسان خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، روز سه‌شنبه در ادامه خط و نشان کشیدن های خود برای مقاومت فلسطین تهدید کرد که در صورت عدم تسلیم شدن حماس، نوار غزه تخریب خواهد شد.

کاتس در پستی در شبکه ایکس (X) نوشت: «اگر حماس سلاح‌های خود را بر زمین نگذارند و همه اسرا را آزاد نکنند، نابود خواهند شد و غزه با خاک یکسان خواهد شد.»

او افزود که روز قبل «یک توفان بی‌سابقه به غزه اصابت کرد» و ادعا کرد که «سی ساختمان مرتفع که مقر حماس در شهر غزه استفاده می‌شد، مورد حمله و تخریب قرار گرفتند و ده‌ها هدف تروریستی دیگر بمباران و منهدم شدند تا زیرساخت‌های آنها خنثی و راه برای نیرو‌های زمینی هموار شود.»

اظهارات کاتس در حالی مطرح می‌شود که ارتش اسرائیل در حال آماده‌سازی برای عملیاتی است که به اشغال کامل شهر غزه منجر خواهد شد و انتظار می‌رود اواخر این ماه آغاز شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، اسرائیل کاتس ، جنگ غزه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۲:۱۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
پدرسگ حروم لقمه زر نزن.
۰
۲
پاسخ دادن
