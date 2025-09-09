انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، قیمت طلا را به رکورد تاریخی جدیدی رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز سه‌شنبه، با تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق قرضه و در بحبوحه افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ماه جاری، به رکورد جدیدی دست یافت.

طلای خالص در معاملات امروز ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۳۶۵۴.۹۸ دلار در هر اونس رسید، در حالی که قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۴ درصد افزایش به ۳۶۹۴.۴۰ دلار رسید.

تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در کی. سی.‌ام ترید به رویترز گفت: «اگر بانک مرکزی آمریکا مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را به صورت مکرر کاهش دهد، احتمالا شاهد افزایش بیشتر قیمت طلا خواهیم بود.»

رشد اشتغال در آمریکا در ماه اوت به شدت کند شد، در حالی که نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح در حدود چهار سال اخیر است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف بازار کار و تقویت احتمال کاهش نرخ بهره در هفته آینده است.

ابزار فدووچ متعلق به گروه سی.‌ام.‌ای نشان می‌دهد که معامله‌گران با احتمال ۸۹.۴ درصد انتظار دارند نرخ بهره در نشست این ماه به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یابد. کاهش نرخ بهره باعث فشار بر دلار و بازده اوراق قرضه می‌شود، که این امر جذابیت طلا را که سودی ندارد، افزایش می‌دهد.

از سویی دیگر شاخص دلار به پایین‌ترین سطح خود در حدود هفت هفته گذشته در برابر ارز‌های اصلی رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در پنج ماه گذشته کاهش یافت، که این عوامل به جذابیت فلز گرانبها کمک کرد.

سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های قیمت تولیدکننده در روز چهارشنبه و قیمت مصرف‌کننده در روز پنج‌شنبه در آمریکا هستند تا سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست پولی آمریکا به دست آورند.

از ابتدای سال، قیمت طلا پس از جهش ۲۷ درصدی در سال ۲۰۲۴، با ۳۸ درصد افزایش همراه بوده است. این افزایش ناشی از تضعیف دلار، خرید‌های قوی توسط بانک‌های مرکزی و همچنین تسهیلات پولی و افزایش عدم اطمینان جهانی است.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره در معاملات امروز با ۰.۱ درصد افزایش به ۴۱.۳۶ دلار در هر اونس، پلاتین با ۱ درصد افزایش به ۱۳۹۶.۴۲ دلار و پالادیوم با ۱.۴ درصد افزایش به ۱۱۴۹.۴۷ دلار رسید.

منبع: العربیه