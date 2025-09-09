انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، قیمت طلا را به رکورد تاریخی جدیدی رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت طلا امروز سه‌شنبه، با تضعیف دلار و کاهش بازده اوراق قرضه و در بحبوحه افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ماه جاری، به رکورد جدیدی دست یافت.

طلای خالص در معاملات امروز ۰.۵ درصد افزایش یافت و به ۳۶۵۴.۹۸ دلار در هر اونس رسید، در حالی که قرارداد‌های آتی طلای آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۰.۴ درصد افزایش به ۳۶۹۴.۴۰ دلار رسید.

تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در کی. سی.‌ام ترید به رویترز گفت: «اگر بانک مرکزی آمریکا مطابق با انتظارات بازار، نرخ بهره را به صورت مکرر کاهش دهد، احتمالا شاهد افزایش بیشتر قیمت طلا خواهیم بود.»

رشد اشتغال در آمریکا در ماه اوت به شدت کند شد، در حالی که نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح در حدود چهار سال اخیر است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف بازار کار و تقویت احتمال کاهش نرخ بهره در هفته آینده است.

ابزار فدووچ متعلق به گروه سی.‌ام.‌ای نشان می‌دهد که معامله‌گران با احتمال ۸۹.۴ درصد انتظار دارند نرخ بهره در نشست این ماه به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یابد. کاهش نرخ بهره باعث فشار بر دلار و بازده اوراق قرضه می‌شود، که این امر جذابیت طلا را که سودی ندارد، افزایش می‌دهد.

از سویی دیگر شاخص دلار به پایین‌ترین سطح خود در حدود هفت هفته گذشته در برابر ارز‌های اصلی رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در پنج ماه گذشته کاهش یافت، که این عوامل به جذابیت فلز گرانبها کمک کرد.

سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های قیمت تولیدکننده در روز چهارشنبه و قیمت مصرف‌کننده در روز پنج‌شنبه در آمریکا هستند تا سرنخ‌های بیشتری در مورد مسیر سیاست پولی آمریکا به دست آورند.

از ابتدای سال، قیمت طلا پس از جهش ۲۷ درصدی در سال ۲۰۲۴، با ۳۸ درصد افزایش همراه بوده است. این افزایش ناشی از تضعیف دلار، خرید‌های قوی توسط بانک‌های مرکزی و همچنین تسهیلات پولی و افزایش عدم اطمینان جهانی است.

در مورد سایر فلزات گرانبها، نقره در معاملات امروز با ۰.۱ درصد افزایش به ۴۱.۳۶ دلار در هر اونس، پلاتین با ۱ درصد افزایش به ۱۳۹۶.۴۲ دلار و پالادیوم با ۱.۴ درصد افزایش به ۱۱۴۹.۴۷ دلار رسید.

منبع: العربیه

برچسب ها: طلای جهانی ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
افزایش بی‌سابقه قیمت طلا در پی برکناری عضو فدرال رزرو توسط ترامپ
طلای جهانی در آستانه ۳۶۰۰ دلار
طلا به رکورد تاریخی جدید ۳۵۰۸ دلار رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من