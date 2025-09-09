رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و همزمان با هفته وحدت، نمایشگاهی از آثار خطاطی برجسته شامل آیات قرآن، نگارگری و اشعار فارسی را در کابل برگزار کرد.

 
 
 

باشگاه خبرنگاران جوان- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل، به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و همزمان با هفته وحدت، نمایشگاهی از آثار خطاطان برجسته را برگزار کرد.

در این نمایشگاه، آثاری شامل آیات قرآن کریم با خطوط اسلامی، نگارگری، تذهیب و اشعار شعرای فارسی‌زبان به نمایش گذاشته شد.

 سیدروح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان، در این مراسم تأکید کرد که هنر خطاطی یکی از اصیل‌ترین هنرهای اسلامی است که می‌تواند موجب ترویج فرهنگ غنی اسلامی و بازتعریف آثار اسلامی شود.

وی افزود: برپایی چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر منافع اقتصادی و ایجاد زمینه فروش آثار هنری، زمینه آشنایی نسل نو با هنرهای اصیل اسلامی را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه با حضور جمعی از فرهیختگان، علمای شیعه و سنی از ایران و افغانستان و مسئولین جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد و توضیحات ارائه‌شده درباره آثار خطاطی، مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

برچسب ها: نمایشگاه خوشنویسی ، افغانستان ، هنرمندان افغانستانی ، رایزن فرهنگی ایران در کابل
