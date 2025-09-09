رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عرضه خودرو‌های تولید داخل و وارداتی در بورس کالا گفت: ۵ یا ۶ محصول از شرکت ایران خودرو در بازار سرمایه عرضه می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الله صیدی درباره عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: اگر عرضه‌کننده کالایی را معرفی کند، حالا چه خودرو، چه سیمان، چه فولاد و یا هر کالای دیگری، این موارد بررسی می شود و اگر ضوابط بورس کالا را داشته و استاندارد باشد و سپس بتواند به صورت انبوه و پشتوانه‌دار عرضه شود، معمولاً از سوی بورس پذیرش می‌ شود. البته باید ضوابط رعایت شده باشد.

وی درباره پذیرش خودرو در بورس کالا ادامه داد: ظاهراً سه مدل‌ خودرو از ایران‌خودرو پذیرش شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پذیرش خودورهای وارداتی نیز با بیان اینکه چند هفته گذشته جلسه بررسی این موضوع برگزار شده است، افزود: فکر کنم ۵ یا ۶ مدل، از سوی واردکننده‌ها که بعضی‌ از این کالاها هم از خودروسازهای خیلی مهمی هم بودند، پذیرش شد. فقط عرضه آنها مانده که لازم است قیمت‌گذاری شود و به زودی عرضه آن در بورس آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه عرضه خودروهای خارجی در بورس درحال طی مراحل اداری است، تصریح کرد: فکر نمی‌کنم این روند بیشتر از سه هفته طول بکشد، چون این خودروها در انباری های تولید کننده و وارد کننده هستند.

صیدی تصریح کرد: یکی از شرایط ما برای عرضه خودرو در بورس این است که در انبارهای تولیدکننده و واردکننده موجود باشد نه اینکه برای مثال خودروی وارداتی در گمرک باشد و هنوز ترخیص نشده باشد.

توافق بانک مرکزی با بورس برای توکنایز کردن دارایی‌ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره توکنایز کردن دارایی‌ها در بورس اظهار داشت: ما مذاکرات و گفت‌وگویی با بانک مرکزی داشتیم در مورد بحث‌های کریپتو قرار شد که قانون‌گذاری و نظارت رمز دارایی با سازمان بورس باشد و رمز ارز با بانک مرکزی؛ بنابراین، ما شروع کردیم روی چند دارایی مهمی که در بازار سرمایه است، چه یونیت‌های صندوقچه دارایی‌های فیزیکی و چه سهام، کار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه یکی از بحث‌های مهم، ارزش‌گذاری این دارایی‌هاست، خاطر نشان کرد: یکی دیگر موضوع کارا بودن بازارش است، که فکر می‌کنم ظرف یکی دو ماه آینده نهایی شود. البته بحث رمز ارز هم به موازات، توسط  بانک مرکزی پیگیری شده و امیدواریم به سرانجام برسد تا با هم این موضوع را جلو ببریم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: بورس خودرو ، بورس کالا
خبرهای مرتبط
عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است
پذیرش ۳ خودروی سواری ایران خودرو در بورس کالا
عرضه خودرو در بورس کالا به زیان مصرف‌کنندگان واقعی تمام شده است
رکورد معاملات شمش طلا در بورس کالا شکسته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بورس باید ازینجا ده برابر بشه تا پول ملت برگرده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
به همین خیال باش خوردن ی نوشابه هم روش خوردن
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم