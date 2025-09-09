باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الله صیدی درباره عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: اگر عرضهکننده کالایی را معرفی کند، حالا چه خودرو، چه سیمان، چه فولاد و یا هر کالای دیگری، این موارد بررسی می شود و اگر ضوابط بورس کالا را داشته و استاندارد باشد و سپس بتواند به صورت انبوه و پشتوانهدار عرضه شود، معمولاً از سوی بورس پذیرش می شود. البته باید ضوابط رعایت شده باشد.
وی درباره پذیرش خودرو در بورس کالا ادامه داد: ظاهراً سه مدل خودرو از ایرانخودرو پذیرش شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پذیرش خودورهای وارداتی نیز با بیان اینکه چند هفته گذشته جلسه بررسی این موضوع برگزار شده است، افزود: فکر کنم ۵ یا ۶ مدل، از سوی واردکنندهها که بعضی از این کالاها هم از خودروسازهای خیلی مهمی هم بودند، پذیرش شد. فقط عرضه آنها مانده که لازم است قیمتگذاری شود و به زودی عرضه آن در بورس آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه عرضه خودروهای خارجی در بورس درحال طی مراحل اداری است، تصریح کرد: فکر نمیکنم این روند بیشتر از سه هفته طول بکشد، چون این خودروها در انباری های تولید کننده و وارد کننده هستند.
صیدی تصریح کرد: یکی از شرایط ما برای عرضه خودرو در بورس این است که در انبارهای تولیدکننده و واردکننده موجود باشد نه اینکه برای مثال خودروی وارداتی در گمرک باشد و هنوز ترخیص نشده باشد.
توافق بانک مرکزی با بورس برای توکنایز کردن داراییها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره توکنایز کردن داراییها در بورس اظهار داشت: ما مذاکرات و گفتوگویی با بانک مرکزی داشتیم در مورد بحثهای کریپتو قرار شد که قانونگذاری و نظارت رمز دارایی با سازمان بورس باشد و رمز ارز با بانک مرکزی؛ بنابراین، ما شروع کردیم روی چند دارایی مهمی که در بازار سرمایه است، چه یونیتهای صندوقچه داراییهای فیزیکی و چه سهام، کار میکنیم.
وی با بیان اینکه یکی از بحثهای مهم، ارزشگذاری این داراییهاست، خاطر نشان کرد: یکی دیگر موضوع کارا بودن بازارش است، که فکر میکنم ظرف یکی دو ماه آینده نهایی شود. البته بحث رمز ارز هم به موازات، توسط بانک مرکزی پیگیری شده و امیدواریم به سرانجام برسد تا با هم این موضوع را جلو ببریم.
منبع: ایرنا