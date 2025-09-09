باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت امروز سهشنبه پس از تصمیم گروه اوپک+ برای افزایش تولید کمتر از حد انتظار فعالان بازار، افزایش یافت. در همین حال، نگرانیها از کاهش عرضه به دلیل احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه، همچنان از قیمتها حمایت میکند.
قیمت نفت خام برنت با ۲۲ سنت یا ۰.۳۳ درصد افزایش به ۶۶.۲۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴ سنت یا ۰.۳۹ درصد افزایش به ۶۲.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.
هشت عضو اوپک+، که شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش هستند، روز یکشنبه توافق کردند که تولید خود را از ماه اکتبر به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهند. این میزان بسیار کمتر از افزایش ماهانه حدود ۵۵۵ هزار بشکه در روز در ماههای سپتامبر و اوت، و ۴۱۱ هزار بشکه در روز در ماههای ژوئیه و ژوئن است. به گفته رویترز، این مقدار همچنین کمتر از پیشبینی برخی تحلیلگران بود.
دانیل هاینز، تحلیلگر ارشد کالا در ANZ، امروز سهشنبه در یادداشتی به مشتریان گفت که اقدام اوپک+ «نشاندهنده بازگشت از کاهشهایی است که قرار بود تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد.»
قیمتها همچنین از گمانهزنیها درباره اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه پس از بزرگترین حمله هوایی این کشور به اوکراین که منجر به آتش گرفتن یک ساختمان دولتی در کییف شد، حمایت دریافت کردند. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت که آماده است به مرحله دوم محدودیتها وارد شود.
مقامات ارشد تحریمها در اتحادیه اروپا به همراه تیمی از کارشناسان به واشنگتن سفر کردند تا درباره اولین اقدامات هماهنگ فرا آتلانتیک علیه روسیه از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، گفتوگو کنند.
اعمال تحریمهای بیشتر علیه مسکو باعث کاهش عرضه نفت این کشور به بازارهای جهانی میشود که میتواند از افزایش قیمت نفت حمایت کند.
منبع: العربیه