وزارت صنعت و تجارت طالبان از کاهش ۴۵ میلیون دلاری ارزش دادوستد تجاری میان افغانستان و ترکیه در هفت ماه نخست سال جاری میلادی خبر داد.

 
باشگاه خبرنگاران جوان- آخوندزاده عبدالسلام، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان از کاهش ۴۵ میلیون دلاری ارزش دادوستد تجاری میان افغانستان و ترکیه در هفت ماه نخست سال جاری میلادی خبر دادر و گفت کابل و آنکارا در سال جاری ۷۳ میلیون دلار تجارت داشته‌اند، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به ۱۱۸ میلیون دلار می‌رسید.

جواد افزود: «صادرات و واردات افغانستان با ترکیه در جریان هفت ماه سال ۲۰۲۵ به ارزش ۷۳ میلیون دلار بوده که از این میان ۲۱ میلیون دلار صادرات و ۵۲ میلیون دلار واردات است. اکثر اقلام عمده صادراتی افغانستان به ترکیه عبارت اند از: مغز بادام، قالی کشمش، زیره سبز و نباتات دارویی می‌باشد. اقدام عمده وارداتی دارو، قالی، لوازم کودکان، بخاری، شامپو و مواد خام فابریکات (کارخانه‌) بوده است.»

آگاهان می‌گویند که ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش روابط تجاری میان کابل و آنکارا وجود دارد و در صورت فراهم شدن زمینه‌های بهتر ترانزیتی، صدور ویزا و تسهیلات بانکی میان دو کشور، حجم تجارت با ترکیه می‌تواند افزایش یابد.

آنان می‌گویند که در صورت که روابط اقتصادی و تجارتی افغانستان با ترکیه خیلی پررنگ و برجسته باشد، واضح است در کنار این که ما می‌توانیم در بازارهای ترکیه بدرخشیم، ترکیه یک پل ارتباطی خوب به است برای بازارهای بزرگ تجارتی اروپا.

به‌دلیل موقعیت جغرافیایی افغانستان، بخش عمده‌ای از مبادلات تجاری میان کابل و آنکارا از طریق کشورهایی چون ایران، پاکستان و جمهوری‌های آسیای میانه انجام می‌شود. با این‌ حال، ترکیه سرمایه‌گذاری محدودی در بخش‌های انرژی و معادن افغانستان داشته است.

برچسب ها: تجارت با افغانستان ، وزارت صنعت و تجارت طالبان ، ترکیه
