باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در ابتدای بیست‌وچهارمین نشست خبری _ هفتگی خود با اشاره به دیدار اخیر اعضای دولت با رهبر انقلاب، اظهار کرد: رهبری انقلاب در این دیدار بر تمرکز بر نقاط قوت و نیز بر حفظ انسجام ملی و استفاده از فرصت اجماع‌سازی تاکید کردند.

دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا بهره می‌برد

وی ادامه داد: حضور امروز رئیس‌جمهوری در مجلس نیز یکی از نمونه‌های بهره‌گیری دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم بود.

سخنگوی دولت یادآور شد: در این جلسه که به شکل غیرعلنی برگزار شد، به دنبال این بودیم که باتوجه به اجماع‌سازی خوبی که وجود دارد می‌توانیم مسائل کشور و مردم را با همه تنگنا‌ها و تحریم‌هایی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته حل کنیم.

سازمان امور اداری و استخدامی اصلاحات ساختاری بودجه را پیگیری می‌کند

مهاجرانی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در مجلس برای این‌که برنامه‌ها را با بودجه کشور متعادل کند تا آنهایی که لازم‌تر است در اولویت قرار گیرد، گزارشی ارائه کرد. نسبت به تشریک مساعی و همکاری دولت و مجلس جهت شناسایی دقیق مشکلات و تدبیر برای حل و رفع آنها، با نمایندگان گفت‌و‌گو شد. نمایندگان هم در این نشست نظراتی داشتند که دغدغه آنان قابل درک و احترام است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه رهبری انقلاب هم در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت، ما را مکلف به اصلاح ساختاری بودجه و تراز کردن دخل و خرج کشور کردند، یکی از اقدامات در این زمینه اصلاحات ساختاری است که دولت به دنبال آن است. سازمان امور اداری و استخدامی این موضوع را به‌عنوان دستگاه متولی امر پیگیری می‌کند.

چابک‌سازی دولت فربه صبر می‌خواهد

سخنگوی دولت با بیان این‌که «در این زمینه مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید صبورانه جلو بروند تا دولت فربه، چابک‌سازی شود»، اظهار کرد: تفویض اختیار به سازمان‌ها و استان‌ها جزو موضوعات جدی است. همچنین روسای جمهور و مجلس هم بر اجماع‌سازی موضوعات اساسی به‌ویژه در معیشت مردم و پایبندی به برنامه و اصلاحات اقتصادی و ساختاری لازم تاکید کردند.

امیدواریم با برگشتن عقلانیت به همه کشور‌ها شاهد صلح و آرامش در تمام دنیا باشیم

مهاجرانی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چین، یادآور شد: این نشست هم برای شرکت در رژه نظامی چین و نیز حضور در نشست اجلاس شانگهای و شانگهای پلاس و دیدار‌های دوجانبه انجام شد. امیدواریم با برگشتن عقلانیت به همه کشور‌ها شاهد صلح و آرامش در تمام دنیا باشیم. شانگهای و بریکس در حال رشد هستند و تعداد کشور‌های علاقه‌مند به حضور در این دو ائتلاف در حال افزایش است.

ابتکار دولت چهاردهم پیش بردن برنامه هفتم به‌عنوان برنامه اصلی است

وی با اشاره به برگزاری بیستمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم، افزود: اغلب برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد تحقق تجربه کرده‌اند و ابتکار دولت چهاردهم این است که برنامه را به‌عنوان برنامه اصلی خود پیش می‌برد، شورایی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل داده که اقدامات در این شورا باجدیت در حال پیگیری است.

سخنگوی دولت گفت: در طول سال اول ۱۶۰ آیین‌نامه تحویل دبیرخانه دولت شده که از میان ۱۳۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده و مسیر ابلاغ را هم طی می‌کند. اگر آیین‌نامه اجرایی نداشته باشیم نمی‌توانیم احکام برنامه را اجرا کنیم.

جشنواره «تحول در روش آموزش و محیط یادگیری» برگزار می‌شود

مهاجرانی ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش برنامه‌های خوبی باتوجه به تأکید رئیس‌جمهوری بر عدالت آموزشی تصویب شده است. دکتر پزشکیان تاکنون بیش از ۵۰ جلسه با این حوزه برگزار کردند که به ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی رسیده که در شروع مهرماه افتتاح و جشنواره‌ای هم با نام «تحول در روش آموزش و محیط یادگیری» با تمرکز بر عدالت آموزشی و به‌روزرسانی شیوه‌های تدریس معلمان برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که «دولت پیگیر تبدیل پسماند به سوخت است»، اظهار کرد: امیدواریم با تأیید سازمان استاندارد بتوانیم ۵۰ درصد از پسماند را به کود و سوخت بدل کنیم.

کالابرگ هم چهارشنبه واریز می‌شود

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین دولت در این مدت ۸۲۰ پروژه راکد را احیا کرده و بیش از ۴ هزار واحد تولیدی را افزایش ظرفیت دهد. کالابرگ هم چهارشنبه واریز می‌شود.

وضعیت مهدیه اسفندیاری در حال پیگیری حقوقی است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی مردمی درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری که در فرانسه دستگیر شده است، گفت: سفارت چهار نوبت پیگیری و جلسه با مقامات فرانسوی و یادداشت‌هایی ارسال کردند. مقامات کنسولی تاکنون ۱۳ جلسه داشتند. پیگیری حقوقی در حال انجام و اقدامات در این زمینه در سه بخش حقوقی، سیاسی و رایزنی نهاد‌های امنیتی قابل اعلام است.

ساعات کار در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردد

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعات اداری با توجه به آغاز سال تحصیلی، اعلام کرد: دولت تصویب کرده ساعات کار تا پایان شهریور به شیوه فعلی باشد و چنانچه مسئله ویژه‌ای پیش نیاید و دولت تصمیم دیگری نگیرد در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردیم.

رساندن صدای مردم ایران به دنیا در سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل پررنگ خواهد بود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، یادآور شد: مهمترین موضوعی که در این سفر مطرح است، تاکید بر منافع ملی و رساندن صدای مردم ایران به دنیا به‌ویژه بعد از تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به ایران است. حتماً این موضوع در حضور و سخنرانی دکتر پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پررنگ خواهد بود.

مهاجرانی ادامه داد: ملاقات دوجانبه با برخی از سران کشور‌ها در حال برنامه‌ریزی است. انتظار می‌رود یکی از موضوعاتی که در سخنان کشور‌های اسلامی مطرح شود، نسل‌کشی در غزه باشد. در بریکس هم به این موضوع تاکید داشتند.

وی همچنین یادآور شد: حضور دکتر پزشکیان به همراه یک تیم که حضورشان در این سفر مورد نیاز باشد و با هدف حفظ منافع ملی انجام می‌شود.