سخنگوی دولت حضور رئیس‌جمهور در مجلس را نمونه‌ای از بهره‌گیری دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در ابتدای بیست‌وچهارمین نشست خبری _ هفتگی خود با اشاره به دیدار اخیر اعضای دولت با رهبر انقلاب، اظهار کرد: رهبری انقلاب در این دیدار بر تمرکز بر نقاط قوت و نیز بر حفظ انسجام ملی و استفاده از فرصت اجماع‌سازی تاکید کردند.

دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا بهره می‌برد

وی ادامه داد: حضور امروز رئیس‌جمهوری در مجلس نیز یکی از نمونه‌های بهره‌گیری دولت از فرصت اجماع‌سازی با سایر قوا برای بهبود وضعیت معیشت مردم بود.

سخنگوی دولت یادآور شد: در این جلسه که به شکل غیرعلنی برگزار شد، به دنبال این بودیم که باتوجه به اجماع‌سازی خوبی که وجود دارد می‌توانیم مسائل کشور و مردم را با همه تنگنا‌ها و تحریم‌هایی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته حل کنیم.

سازمان امور اداری و استخدامی اصلاحات ساختاری بودجه را پیگیری می‌کند

مهاجرانی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در مجلس برای این‌که برنامه‌ها را با بودجه کشور متعادل کند تا آنهایی که لازم‌تر است در اولویت قرار گیرد، گزارشی ارائه کرد. نسبت به تشریک مساعی و همکاری دولت و مجلس جهت شناسایی دقیق مشکلات و تدبیر برای حل و رفع آنها، با نمایندگان گفت‌و‌گو شد. نمایندگان هم در این نشست نظراتی داشتند که دغدغه آنان قابل درک و احترام است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه رهبری انقلاب هم در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت، ما را مکلف به اصلاح ساختاری بودجه و تراز کردن دخل و خرج کشور کردند، یکی از اقدامات در این زمینه اصلاحات ساختاری است که دولت به دنبال آن است. سازمان امور اداری و استخدامی این موضوع را به‌عنوان دستگاه متولی امر پیگیری می‌کند.

چابک‌سازی دولت فربه صبر می‌خواهد

سخنگوی دولت با بیان این‌که «در این زمینه مجلس و دستگاه‌های اجرایی باید صبورانه جلو بروند تا دولت فربه، چابک‌سازی شود»، اظهار کرد: تفویض اختیار به سازمان‌ها و استان‌ها جزو موضوعات جدی است. همچنین روسای جمهور و مجلس هم بر اجماع‌سازی موضوعات اساسی به‌ویژه در معیشت مردم و پایبندی به برنامه و اصلاحات اقتصادی و ساختاری لازم تاکید کردند.

امیدواریم با برگشتن عقلانیت به همه کشور‌ها شاهد صلح و آرامش در تمام دنیا باشیم

مهاجرانی با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چین، یادآور شد: این نشست هم برای شرکت در رژه نظامی چین و نیز حضور در نشست اجلاس شانگهای و شانگهای پلاس و دیدار‌های دوجانبه انجام شد. امیدواریم با برگشتن عقلانیت به همه کشور‌ها شاهد صلح و آرامش در تمام دنیا باشیم. شانگهای و بریکس در حال رشد هستند و تعداد کشور‌های علاقه‌مند به حضور در این دو ائتلاف در حال افزایش است.

ابتکار دولت چهاردهم پیش بردن برنامه هفتم به‌عنوان برنامه اصلی است

وی با اشاره به برگزاری بیستمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم، افزود: اغلب برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد تحقق تجربه کرده‌اند و ابتکار دولت چهاردهم این است که برنامه را به‌عنوان برنامه اصلی خود پیش می‌برد، شورایی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل داده که اقدامات در این شورا باجدیت در حال پیگیری است.

سخنگوی دولت گفت: در طول سال اول ۱۶۰ آیین‌نامه تحویل دبیرخانه دولت شده که از میان ۱۳۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده و مسیر ابلاغ را هم طی می‌کند. اگر آیین‌نامه اجرایی نداشته باشیم نمی‌توانیم احکام برنامه را اجرا کنیم.

جشنواره «تحول در روش آموزش و محیط یادگیری» برگزار می‌شود

مهاجرانی ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش برنامه‌های خوبی باتوجه به تأکید رئیس‌جمهوری بر عدالت آموزشی تصویب شده است. دکتر پزشکیان تاکنون بیش از ۵۰ جلسه با این حوزه برگزار کردند که به ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه آموزشی رسیده که در شروع مهرماه افتتاح و جشنواره‌ای هم با نام «تحول در روش آموزش و محیط یادگیری» با تمرکز بر عدالت آموزشی و به‌روزرسانی شیوه‌های تدریس معلمان برگزار می‌شود.

وی با بیان این‌که «دولت پیگیر تبدیل پسماند به سوخت است»، اظهار کرد: امیدواریم با تأیید سازمان استاندارد بتوانیم ۵۰ درصد از پسماند را به کود و سوخت بدل کنیم.

کالابرگ هم چهارشنبه واریز می‌شود

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین دولت در این مدت ۸۲۰ پروژه راکد را احیا کرده و بیش از ۴ هزار واحد تولیدی را افزایش ظرفیت دهد. کالابرگ هم چهارشنبه واریز می‌شود.

وضعیت مهدیه اسفندیاری در حال پیگیری حقوقی است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی مردمی درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری که در فرانسه دستگیر شده است، گفت: سفارت چهار نوبت پیگیری و جلسه با مقامات فرانسوی و یادداشت‌هایی ارسال کردند. مقامات کنسولی تاکنون ۱۳ جلسه داشتند. پیگیری حقوقی در حال انجام و اقدامات در این زمینه در سه بخش حقوقی، سیاسی و رایزنی نهاد‌های امنیتی قابل اعلام است.

ساعات کار در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردد

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر ساعات اداری با توجه به آغاز سال تحصیلی، اعلام کرد: دولت تصویب کرده ساعات کار تا پایان شهریور به شیوه فعلی باشد و چنانچه مسئله ویژه‌ای پیش نیاید و دولت تصمیم دیگری نگیرد در آغاز مهر به ساعات معمول باز می‌گردیم.

رساندن صدای مردم ایران به دنیا در سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل پررنگ خواهد بود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، یادآور شد: مهمترین موضوعی که در این سفر مطرح است، تاکید بر منافع ملی و رساندن صدای مردم ایران به دنیا به‌ویژه بعد از تجاوز وحشیانه رژیم اسرائیل به ایران است. حتماً این موضوع در حضور و سخنرانی دکتر پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد پررنگ خواهد بود.

مهاجرانی ادامه داد: ملاقات دوجانبه با برخی از سران کشور‌ها در حال برنامه‌ریزی است. انتظار می‌رود یکی از موضوعاتی که در سخنان کشور‌های اسلامی مطرح شود، نسل‌کشی در غزه باشد. در بریکس هم به این موضوع تاکید داشتند.

وی همچنین یادآور شد: حضور دکتر پزشکیان به همراه یک تیم که حضورشان در این سفر مورد نیاز باشد و با هدف حفظ منافع ملی انجام می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
رئیس مجلس شورای اسلامی خودش یکی از عامل اصلی تمام مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشستگان، بیکاری جوانان، مردم و کشوراست.
۱۲:۵۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
رئیس مجلس شورای اسلامی خودش یکی از عامل اصلی تمام مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشستگان، بیکاری جوانان، مردم و کشوراست.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارشناس اقتصادی ایران تهران
۱۲:۰۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
دوستان علت اصلی ناترازی ها صادرات محصولات سوختی مثل گازوئیل به کشور های همسایه مثل افغانستان می باشد که با ممنوع شدن صادرات تا حدودی ناترازی ها کم تر می شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
آقای پزشکیان ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار کن هر چه سریعتر
آقای پزشکیان محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران را برکنار کن هر چه سریعتر
آقای پزشکیان مهندس جعفرپور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران را برکنار کن هر چه سریعتر
آقای پزشکیان مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات استان تهران را برکنار کن هر چه سریعتر

اگر واقعا شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه تهران مشکل مالی و بودجه دارند یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خودشان را پرداخت نکنند که کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را پرداخت کنند. در عین حال، امروز چهارشنبه 19 شهریور 1404 است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مردادماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست. با گذشت‌ 3 سال، 5 ماه و 19 روز است که متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
اخراج اتباع افغانستانی متوقف شد؟
با اینکه جنگ تمام شده است خروج افغانستانی‌ها از کشور همانند دوران جنگ ادامه ندارد. آمارشان در کشور بالاست و این تهدیدی برای آب و برق محسوب است، ضمن اینکه برخی هم مجوز کار ندارند و مرتکب جنایت می‌شوند. از نیروی انتظامی و نهادهای مربوطه می‌خواهم در راستای خروج آنها اقدام کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زاگرسیان
۱۴:۵۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
از خودروسازی شروع کنید اگر واقعا دنبال کار درستید
تمام خودروسازی را به بخش مردمی بدهید
و بخش دولتی به قطعه سازی کوچ کند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم ولی اما امتأسفانه هیچ ارزش قائل نمی شوند چرا؟
۱۴:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بعد از 42 ماه و 18 روز است که متاسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست.
در بانک مرکزی و هم دیوان شکایت کردم نتیجه نگرفتم
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
برای شکایت به کجا مراجعه کنم قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم ولی اما امتأسفانه هیچ ارزش قائل نمی شوند چرا؟
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم ولی اما امتأسفانه هیچ ارزش قائل نمی شوند چرا؟
۱۴:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بعد از 42 ماه و 18 روز است که متاسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده‌ام و هیچ مسئولی هم در‌این‌باره پاسخگو نیست.
در بانک مرکزی و هم دیوان شکایت کردم نتیجه نگرفتم
بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
برای شکایت به کجا مراجعه کنم قانون برای شکایت کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. قانون برای اعتراض کردن وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود.
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم ولی اما امتأسفانه هیچ ارزش قائل نمی شوند چرا؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سوال اینجاست که چطور دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس، مشکلات مردم کشورهای عربی و کشورهای عربی یک روزه درک می کنند، می دانند و می فهمند ولی اما متأسفانه مشکلات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را در این مدت 3 سال، 5 ماه و 18 روز درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نکرده اند و هنوز هم و باز هم توجهی نمی کنند پس عملکرد و رفتار دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس توهین، بی احترامی و خیانت به ما بازنشستگان مخابرات منطقه تهران بوده است
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بانک مرکزی:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است بانک مرکزی بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی تاکید کرد.
این بانک تاکید دارد: به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعا‌های مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افترا‌ها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حقوق یک کارمند، کارگر و بازنشسته با 30 و 35 سال سابقه کار متاسفانه به اندازه حقوق 1 و 4 سال سابقه کار یک نماینده مجلس درخانه ملت نیست چرا؟ آیا این بی قانونی و بی عدالتی نیست
حرف دل همه کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سراسر کشور
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سرمدی: حمایت از بازنشستگان، وظیفه مجلس است/ متاسفانه تاکنون فقط یک شعار بوده است متاسفانه مجلس در باره مشکلات بازنشستگان کوتاهی کرده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بیش از 5 ماه و 18 روز از سال 1404 می‌گذرد ولی هنوز معوقه برخی مستمری‌بگیران بازنشسته تأمین اجتماعی فروردین‌ماه واریز نشده است. چرا؟
و متأسفانه هیچ کسی هم در سازمان تأمین اجتماعی، دولت، مجلس و... پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟
امروز 18 شهريور 1404 - 15:09 است چرا معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی برخی واریز نشده است؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
در تمام کشورهای اسلامی ماه رمضان و ماه محرم، تاسوعا و عاشورای که فرا می‌رسد قیمت موادغذایی کاهش پیدا می‌کند در کشور ما به دلیل بی‌توجهی دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس برعکس قیمت‌ها بالا می‌رود. بنویسید بسیاری از پست‌ها و جایگاه‌هایی که دولتی‌ها ونمایندگان اشغال کرده‌اند به دلیل بی‌توجهی به مردم غصبی بوده و باید پاسخگو باشند.
در حالی که دولت ۴ وزیر را مأمور مبارزه با گران‌فروشی کرده، ولی متاسفانه تاکنون هیچ کاری برای مشکلات اقتصادی مردم، افزایش قیمت ها، کالاها، اجناس، گوشت، مرغ، میوه و ... نکردند.
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
ما دیگر حرف شعار و سخنرانی بی مورد و بی ارزش دولتمردان، مسئولان و نمایندگان اعتقادی نداریم
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
رئیس سازمان خصوصی سازی به همراه دولت و در سایه سکوت نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور متاسفانه در کشور و بورس یک فساد و فاجعه بزرگی ایجاد کرده است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دولت یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد کاری برای حل مشکلات انجام دهد
دولت یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد کار جدی برای حل مشکلات اقتصادی انجام دهد و برنامه ای در این زمینه ندارد.
در دوران جنگ تحمیلی اوضاع اقتصادی مردم بهتر بود!
در دوران جنگ تحمیلی با وجود اقتصاد آسیب‌‌پذیری که داشتیم و هر روز در صادرات نفت مشکلاتی پیش می‌آمد و نیز پالایشگاه‌ها هدف حملات دشمن قرار می‌گرفت، چنان مدیریتی در جامعه اعمال می‌شد که مردم فشارهای اقتصادی را کمتر احساس می‌کردند. حالا با وجود گذشت این همه سال و پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور، چرا مردم باید این همه فشارهای اقتصادی را تحمل کنند؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حقوق 100 الی 200 میلیون تومانی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس از نگاه مردم جرم و حرام است
۱۴:۱۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
حقوق 100 الی 200 میلیون تومانی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس از نگاه مردم جرم و حرام است
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پرونده‌ای برای روحانی در کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه تشکیل شده است اما متاسفانه تاکنون بررسی، پیگیر و رسیدگی نشده است.
۱۴:۱۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
پرونده‌ای برای روحانی در کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه تشکیل شده است اما متاسفانه تاکنون بررسی، پیگیر و رسیدگی نشده است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مشکلات بازنشستگان درکشور تاکنون هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا ندارد و تاکنون هم نداشته است 100 درصد فقط دولت، دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس مقصر اصلی بودند و هستند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
اگر در این اسلام و قرآن حرام و حلال وجود دارد پس دریافت حقوق و مزایای 70 الی 150 میلیون تومان مسئولان و نمایندگان مجلس جرم و حرام است.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمد
۱۴:۲۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
نیست داداش نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مگه بااون حقوق مفت نجومی که شما و همکاران گرامتون میگیرین جایی هم واسه فربه شدن دولت باقی میماند؟!
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بازنشستگان مخابرات ایران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون در شهرهای مختلف تجمع می کنند و همچنان نیز ادامه دارد ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان، نمایندگان مجلس و... از سال ۱۴۰۱ تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات بازنشستگان مخابرات ایران در سراسر کشور نکردند چرا؟
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
صبر کنیم تا شما سرمایه هاتون رو از بیت المال زیاد و زیادتر کنین !؟؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بیش از ۷۰ درصد کارکنان، رسمی، پیمانی و شرکتی وزارت ارتباطات و سازمان ها و شرکت وابسته کاری برای انجام ندارند. به غیر بخشی از نیروهای فنی و همچنین خدماتی که اتاقها رو جارو می زنند و زباله ها رو بیرون می برند و حسابداری که حقوق و مزایا رو حساب و واریر می کنند و تدارکات که برایشان میز و کامپیوتر و لوازم اداری می خرند، کار این ۷۰ درصد، وقت گذرانی یا اینترنت گردی یا خوردن ناهار و صبحونه و چرت پس از صبحونه و ناهار و گاهی شرکت در مراسم های گوناگونه . غم انگیزتر اینکه تعداد زیادی خانم و آقا که کار, زمین و کشاورزی خود را در شهر و روستاهای دور و نزدیک مانند کرمان، یاسوج، میانه و ... رها کرده اند و روزی ۱ دقیقه واقعن حتی روزی ۱ دقیقه در این شرکت در تهران کار ندارند ولی همه حقوق و مزایا می گیرند یعنی دهها برابر کارمندانی که در دوره احمدی نژاد با جایزه و زمین رایگان و سلام و صلوات به شهرهایشان برگشتند، از شهرها و روستاها به تهران آمده اند و عجیب تر اینکه تعداد زیادی بازنشسته که وضع مالی خوبی هم دارند دوباره به این بی کاران حقوق بگیر پیوسته اند ‌. اگر سایر وزارتخانه ها هم به این روال باشد، می شه فهمید که تورم از کجا میاد.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
باران آذری
۱۳:۱۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
این همه کارکنان دولتی ظلم بزرگ به قشرها دیگر جامعه و نظام آموزشی ایران هس

فرزندان ایرانی تو مدارس مون طی ۱۲ سال طبق استعدادشون
تو یک شغلی باید اماده ب کار بشن

و تو ۱۸ سالگی وارد بازار بشن و ۲۵ سالگی بتوانند ازدواج کنن

این تغییر آموزشی ب معلمان چابک نیاز داره

معلمی باید از بین افراد شاغل تحصیل کرده در تمام حرفه ها ، انتخاب بشه

و حق زحمت شون ب صورت تخفیف کارت باشه تو پیشرفت حرفه ی شون

تا دانش اموزان مجال اشنایی با تمام مشاغل داشته باشند و شغل مورد علاقه شون و پیدا کنن
لازم نیس همه وارد دانشگاه بشن
دانشگاهها هم همینطور
اساتید باید از بین افراد عمل گرا انتخاب بشوند
تا دانشجویان پویا و تربیت کنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بمب نوری هسته ای !
۱۳:۰۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
یکی اون مهاجرانی رو اخراج کنه از دولت پزشکیان !
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
روح آبدیده
۱۳:۰۷ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شعاع انفجار تریکمان حافظه تا اونجا چقدر هست !؟؟!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
برای چابک سازی باید سازمانهایی که در کار ملت و مردم دخالت نی کنند اول ازبیخ برچیده شود که البته هم بودجه میخورن هم از ملت پول می گیرن خرابکاری هم می کنند از منابع طبیعی محیط زیست بنیاد مسکن مخصوصا روستایی شروع کنید حفاظت را بسپارید به مردم تا بحال کارهای اینا جز نابودی چیز دیگه نداشته
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
لطفاهزینه های درمانی سال گذشته بازنشستگان کشوری راپیگیری نماييد امکان ادامه درمان نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
دولت فربه نیست عدم استخدام در صنعت نفت دارد به معضل تبدیل می شود .
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 18 شهريور 1404 - 11:50 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از اول سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟

با گذشت‌ 3 سال، 5 ماه و 18 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
چون شما ،بازنشستگان دولتی ب حد کافی از بیت المال حقوق مفت میگیرید
در قبال ناکارامدیی شون تو دوره ی خوشگذرونی شون تو ادارات دولتی ک مردم اتاق ب اتاق سرگردان میکردین

واقعا پر رو هستین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
کارکنان رسمی وابسته به دولت و مجلس هرماه 176 ساعت کار کردند
کارکنان رسمی مخابرات وابسته به اسرائیل هر ماه 240 ساعت کار کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مشکلات اصلی ما بازنشستگان مخابرات از سال 1400 تاکنون 100 درصد فقط به خاطر بی قانونی و بی عدالتی است و هم به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
سکه بازنشستگی طبق آیین نامه استخدامی باید اعطا میشد .بنده بازنشستۀ ۹۵ هستم هنوز آنرا دریافت نکرده ام .لااقل بجای آن سهام بدهند.
بازنشسته مخابرات منطقه تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مدیران شرکت مخابرات ایران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.
مدیران مخابرات منطقه تهران را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی ( 1388/08/18 ) تابع قانون کار می‌باشد. ولی اما متأسفانه شرکت مخابرات به تعهدش در قبال بازنشستگان عمل نکرده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان کماکان محفوظ و در تعهد شرکت مخابرات است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
قانون بخش خصوصی در شرکت مخابرات همان قانون جنگل بوده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
شرکت مخابرات را به دولت بازگردانند
شرکت مخابرات ایران طی دهه‌های متمادی گذشته با پول ملت ایران توسعه یافته و امکان گفتگوهای تلفنی را در اقصی‌نقاط کشور فراهم آورده است و از این‌رو مالکیت آن به عنوان یک شرکت حساس و استراتژیک، طبق قانون اساسی باید به دولت بازگردانده شود. سال‌ها قبل شرکت مخابرات را به بهانه زیاندهی به بخش خصوصی واگذار کردند که دولت در آن زمان با افزایش منطقی تعرفه‌ها می‌توانست آن را از زیاندهی به سوددهی برساند و امروزه هم اگر شرکت را دولتی کنند و تعرفه‌هایش را افزایش دهند، مردم چون مطمئن خواهند شد که درآمد آن به خزانه دولت و بیت‌المال می‌رسد، از این کار استقبال خواهند کرد.

کاملا درسته و باید در مالکیت دولت باشد .

باسلام واحترام با دولتی شدن شرکت مخابرات بسیار موافق هستم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بیمه معلم ۵ سال گذشت پس کی مطالبات درمانی بیمه معلم پرداخت میشود!!!
چرا بیمه دانا یکسال است هزینه های درمانی را پرداخت نمیکند !!!!!!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس چطور یک روزه افزایش قیمت اینترنت درک می کند، می داند و می فهمد ولی مشکلات ما بازنشستگان مخابرات را از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و این در حالی است که در این مدت ۴۳ ماه است که بیش از ۹۹۹ هزار بار در رسانه های داخلی اعتراض کرده ایم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
تجمع بازنشستگان مخابرات در چند استان ثابت کرده است و نشان داده است که دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس و... از سال 1400 تاکنون هیچ کاری و اقدامی برای حل مشکلات بازنشستگان مخابرات نکرده اند چرا؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
با عرض سلام. بازنشستگان ۱۳۹۵ هنوز سکه های بازنشستگیمان وجشن پایان خدمت را دریافت نکرده ایم. لطفا پیگیری نمایید. از بازنشستگان مخابرات استان تهران پس لطفا پیگیری فرمایید و در ضمن هیچ کسی هم از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مخابرات تهران و هم مخابرات ایران پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟ و این در حالی است که مدیران و مسئولان شرکت مخابرات ایران، مخابرات منطقه تهران و مخابرات آذربایجان شرقی و… سکه های وجشن پایان خدمت خودشان را دریافت کرده اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کارمندان دولت هر هفته 3 روز تعطیل هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کارکنان رسمی وابسته به دولت هر ماه 20 روز 8 ساعته کار می کنند. ولی اما متأسفانه ما کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان تهران هر ماه 30 روز 8 ساعته مشغول کار هستیم
مراکز مخابراتی تلفن ثابت هم مانند بیمارستان های تعطیلی هم ندارند.
Iran (Islamic Republic of)
حقوق مدیرانی که به مردم خدمت نکنند حرام است
۱۰:۱۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
حقوق مدیرانی که به مردم خدمت نکنند حرام است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود مجلس
جناب آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه
جناب آقای مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان
جناب آقای ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر محمودزاده، رئیس هیأت‌مدیره شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس جعفر پورمدیرعامل شرکت مخابرات ایران
جناب آقای مهندس ملک جعفریان، مدیر مخابرات منطقه تهران
سلام علیکم
امروز 18 شهريور 1404 - 11:50 است که چرا کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از اول سال 1404 تاکنون واریز نشده است؟

با گذشت‌ 3 سال، 5 ماه و 18 روز متأسفانه هنوز هم هیچ خبری از تفاوت افزایش معوقات خواروبار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران خبری نیست چرا؟
که هیچ کس از فروردین ماه سال 1401 تاکنون پیگیری و رسیدگی نمیکند؟؟؟
و متآسفانه هیچ کس هم در مخابرات منطقه تهران، دولت، مجلس و… پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
تمومش کنین
واقعا مفت خوری تا چه حد؟؟

مگه شما کار کردین؟
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۳۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
خواروبار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خوشم باشد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
کارکنان رسمی وابسته به دولت و مجلس هرماه 176 ساعت کار کردند
کارکنان رسمی مخابرات وابسته به اسرائیل هر ماه 240 ساعت کار کردند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
مشکلات اصلی ما بازنشستگان مخابرات از سال 1400 تاکنون 100 درصد فقط به خاطر بی قانونی و بی عدالتی است و هم به خاطر ناتوانی، کوتاهی و سکوت بی شرمانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
علی لاریجانی: ایران آماده کمک به بازسازی لبنان است

جناب آقای علی لاریجانی
در عین حال، امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ پ است ولی هنوز فیش‌های کمک هزینه خواربار و سایر رفاهیات مناسبتی های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مردادماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران صادر نشده هیچ کس پاسخگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست.
علی لاریجانی: ایران آماده کمک به بازسازی لبنان است
پ در پاسخ به علی لاریجانی چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است
چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز هم تکلیف پرداخت تفاوت افزایش معوقات بن خوار بار و سایر رفاهیات بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون مشخص و روشن نیست چرا؟ به خاطر ناتوانی، دولت، مسئولان و نمایندگان مجلس! در مجلس شورای اسلامی بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر نماینده درخانه ملت حضور دارند و فقط متأسفانه ۱ و ۲ نفر از حق و حقوق بازنشستگان شرکت مخابرات دفاع و حمایت می کنند سوال اینجاست که پس بقیه نمایندگان مجلس درخانه ملت چکار می کنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس چطور یک روزه افزایش قیمت اینترنت درک می کند، می داند و می فهمد ولی مشکلات ما بازنشستگان مخابرات را از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و این در حالی است که در این مدت ۴۳ ماه است که بیش از ۹۹۹ هزار بار در رسانه های داخلی اعتراض کرده ایم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
با عرض سلام. بازنشستگان ۱۳۹۵ هنوز سکه های بازنشستگیمان وجشن پایان خدمت را دریافت نکرده ایم. لطفا پیگیری نمایید. از بازنشستگان مخابرات استان تهران پس لطفا پیگیری فرمایید و در ضمن هیچ کسی هم از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مخابرات تهران و هم مخابرات ایران پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟ و این در حالی است که مدیران و مسئولان شرکت مخابرات ایران، مخابرات منطقه تهران و مخابرات آذربایجان شرقی و… سکه های وجشن پایان خدمت خودشان را دریافت کرده اند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
کارکنان رسمی وابسته به دولت هر ماه 20 روز 8 ساعته کار می کنند. ولی اما متأسفانه ما کارکنان رسمی شرکت مخابرات استان تهران هر ماه 30 روز 8 ساعته مشغول کار هستیم
مراکز مخابراتی تلفن ثابت هم مانند بیمارستان های تعطیلی هم ندارند.
Iran (Islamic Republic of)
حقوق مدیرانی که به مردم خدمت نکنند حرام است
۱۰:۱۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
حقوق مدیرانی که به مردم خدمت نکنند حرام است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
از مهره ماه 1389 تاکنون طول کشید مشکلات ما نگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران رسیدگی نمی کنند چرا؟!
و با گذشت هشت سال است تمام مدیران ومسئولان شرکت مخابرات استان تهران، شرکت مخابرات ایران، دولت، دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اداره کار، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مسئولان کشورو... نتوانند این مشکل را حل کنند
آیا بهتر نیست آن سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و... تعطیل شود؟ چرا که از درمدت هشت سال به مشکل ساده‌ترین ناتوان است ناتوانی خودشان را توجیه کنند
چرا سازمان بازرسی کل کشور درمدت هشت سال است به این موضوع رسیدگی نمی کند؟
چه دستگاهی باید به این مشکل رسیدگی کند.
چه کسی به این موضوع باید رسیدگی کند؟
چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخانه ملت مدت هشت سال است دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟
ودرقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
از مسئولان قوه قضائیه و مسئولان دستگاه های قضایی
تقاضای رسیدگی داریم.
بی توجهی مدیران دولت روحانی درمدت 5 سال به مشکلات ما نگهبانان رسمی مخابرات منطقه تهران
جمعی ازنگهبانان رسمی شاغلان و نگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات تهران وابسته شرکت مخابرات ایران
