باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کارشناسان روز سه‌شنبه اعلام کردند که به احتمال زیاد، یک کشتی باعث قطع کابل‌های ارتباطی در دریای سرخ شده که دسترسی به اینترنت را در آفریقا، آسیا و خاورمیانه مختل کرد. این رویداد، آسیب‌پذیری این خطوط را بیش از یک سال پس از حادثه‌ای مشابه که منجر به قطعی شده بود، نشان می‌دهد.

کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها به آسوشیتدپرس گفت که ۱۵ کابل زیردریایی از تنگه باریک باب‌المندب، که دهانه جنوبی دریای سرخ و جداکننده شرق آفریقا از شبه‌جزیره عربستان است، عبور می‌کنند.

مقامات چندین کشور طی آخر هفته، کابل‌های آسیبدیده را کابل‌های «خاورمیانه–اروپای غربی ۴–جنوب شرق آسیا» (SEA-ME-WE ۴)، «هند-خاورمیانه-اروپای غربی» (IMEWE) و «فالکون» (FALCON GCX) شناسایی کردند. داگ مادوری، مدیر تحلیل اینترنت در شرکت کنتیک، روز سه‌شنبه گفت که این فهرست با اضافه شدن کابل دروازه اروپا-هند (Europe India Gateway) نیز گسترش یافته است.

جان راتسلی، مدیر عملیات این کمیته، به آسوشیتدپرس گفت: «تحلیل اولیه مستقل نشان می‌دهد که علت احتمالی خسارت، فعالیت کشتیرانی تجاری در این منطقه است. خسارت به کابل‌های زیردریایی ناشی از کشیده شدن لنگه‌های کشتی، سالانه تقریباً مسئول ۳۰ درصد از حوادث است که حدود ۶۰ خطا را شامل می‌شود.»

مادوری نیز به آسوشیتدپرس گفت که فرضیه فعلی این است که یک شناور تجاری لنگر خود را انداخته و آن را در بستر دریا کشیده که منجر به قطع این چهار کابل شده است. کابل‌کشی در دریای سرخ می‌تواند در عمق کم صورت گرفته باشد و این امر، تأثیرپذیری آنها از کشیده شدن لنگه را آسان‌تر می‌کند.

کابل‌های زیردریایی، همراه با اتصالات ماهواره‌ای و کابل‌های زمینی، یکی از ستون‌های فناوری اینترنت هستند. معمولاً ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، نقاط دسترسی متعددی دارند و در صورت خرابی یکی، ترافیک را از مسیر‌های دیگر هدایت می‌کنند.

با این حال، تغییر مسیر ترافیک می‌تواند باعث تأخیر یا «Latency» برای کاربران اینترنت شود. مادوری گفت که قطعی این کابل‌ها دستکم ۱۰ کشور در آفریقا، آسیا و خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده که از میان آنها می‌توان به هند، پاکستان و امارات متحده عربی اشاره کرد.

او گفت: «هیچ‌کس به طور کامل آفلاین نیست، اما هر ارائه‌دهنده بخشی از ترانزیت بین‌المللی خود را از دست داده است. اگر این را معادل لوله‌کشی آب تصور کنید و بخشی از حجم آبِ درون لوله‌ها از دست برود... اکنون حجم کمتری برای انتقال ترافیک وجود دارد.»

امنیت کابل‌ها همچنین در پی حملات انصارالله یمن به کشتی‌ها به دلیل جنگ نوار غزه، نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است. در اوایل سال ۲۰۲۴، دولت مستعفی یمن ادعا کرد که انصارالله قصد حمله به کابل‌های زیردریایی را دارد. چند کابل بعداً قطع شدند که احتمالاً علت آن، کشیده شدن لنگه کشتی مورد حمله انصارالله بوده، اما این گروه شبه‌نظامی مسئولیت را رد کرد.

منبع: خبرگزاری آسوشیتدپرس