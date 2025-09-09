باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی که امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در نشست شورای عالی مجمع بیداری اسلامی با عنوان فلسطین، محور وحدت امت اسلامی قرائت شد، آمده است: امروز در این نشست بزرگ و تاریخی، با قلبی اندوهگین و زبانی خشمگین گرد هم آمده‌ایم تا صدای درد و رنج مردم غزه باشیم؛ مردمی که بیش از ۷۰۰ روز است در معرض تهاجم وحشیانه رژیم آپارتاید صهیونیستی قرار دارند، تهاجمی که جان میلیون‌ها انسان بی‌گناه، از کودک و زن گرفته تا پیر و جوان مسلمان، تنها به جرم مسلمان بودن، هدف قرار داده است.

در ادامه این پیام آمده است: رژیم صهیونیستی با سیاستی نظام‌مند، هدفمند و شیطانی، نه تنها به جنگ نظامی پرداخته، بلکه جنگی تمام‌عیار علیه انسانیت، تمدن و آینده یک ملت مقاوم به راه انداخته است. شاهد محاصره کامل غزه، قطع آب، برق، دارو و غذا بوده‌ایم؛ شاهد بمباران بیمارستان‌ها، مدارس، مساجد و حتی پناهگاه‌های سازمان ملل؛ شاهد نابودی زیرساخت‌های حیاتی و ویرانی خانه‌ها. این دیگر جنگ نیست؛ بلکه نسل‌کشی تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده است؛ تطهیر قومی در پوشش نظامی و تجاوز آشکار به تمامی اصول حقوق بشر و منشور ملل متحد.

در پیام دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی تاکید شده است: رژیم اشغالگر می‌خواهد با تخریب خانه به خانه و حتی ویرانی خرابه‌ها، غزه را از نقشه جغرافیایی و حافظه تاریخی پاک کند و وانمود نماید که مقاومت شکست می‌خورد. اما سخت در اشتباه است؛ زیرا امروز غزه به نماد مقاومت جهانی بدل شده و همچون آینه‌ای وجدان بشریت را به پرسش می‌کشد: «تا کی؟»

در ادامه این پیام آمده است: ما اینجا گرد هم نیامده‌ایم تا صرفاً تأسف بخوریم یا اعتراض کنیم؛ بلکه آمده‌ایم تا مسئولیت تاریخی خویش را بپذیریم. جهان در قرن بیست‌ویکم شاهد جنایتی است که از نظر وسعت، شدت و قصد مجرمانه، از فجایعی، چون هولوکاست، رواندا و بوسنی نیز فراتر رفته است. با این حال، سکوت و انفعال جامعه جهانی، حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا و دیگر قدرت‌های فرامنطقه‌ای، وتو‌های مکرر در شورای امنیت و سانسور رسانه‌های غربی، زمینه ارتکاب این جنایات را فراهم کرده است.

ولایتی در پیام خود آورده است: رژیم صهیونیستی با تکیه بر این حمایت‌ها، به خود اجازه داده است کودکان را زنده به گور کند، زنان باردار را هدف قرار دهد، نخبگان فلسطینی را از میان بردارد و زیرساخت‌های حیاتی را نابود سازد. این، جنایتی علیه بشریت و تلاشی برای نسل‌کشی فرهنگی، جغرافیایی و جمعیتی است.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پیام خود تاکید کرد: ازاین‌رو، وظیفه ما تنها محکومیت لفظی نیست؛ بلکه باید گام‌های فوری و عملی در جهت مقابله با این جنایات برداشته شود، از جمله: فشار بین‌المللی برای بازگشایی گذرگاه‌های انسانی به غزه و شکستن محاصره، تا مردم به نیاز‌های اولیه دسترسی پیدا کنند. تشکیل دادگاه بین‌المللی ویژه برای محاکمه جنایتکاران جنگی، اعمال تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه رژیم صهیونیستی، و الزام رسانه‌ها به پوشش بی‌طرفانه و بدون سانسور فجایع غزه. ارائه گزارش‌های آزادانه و بدون سانسور از سوی سازمان‌های حقوق بشری و رسیدگی فوری دادگاه کیفری بین‌المللی به جنایات رهبران صهیونیست و توقف کامل هرگونه همکاری دولت‌های اسلامی و جامعه جهانی با رژیم صهیونیستی و حمایت همه‌جانبه از مقاومت مشروع ملت فلسطین؛ چرا که مقاومت تنها راه باقی‌مانده در برابر این اشغالگری است.

در پیام ولایتی آمده است: ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم: تا توقف کامل جنایات و بازگشت آزادانه آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان، وجدان‌های بیدار جهان در کنار غزه خواهند ایستاد. نسل‌کشی در غزه نقطه‌ای بازگشت‌ناپذیر در تاریخ است و سکوت امروز، فاجعه‌ای بزرگ‌تر برای فردا خواهد بود.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پیام خود آورده است: در پایان، با ایمان راسخ به وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل، تأکید می‌کنیم: غزه زنده است؛ در خون پاک کودکانش، در فریاد سوزناک مادرانش و در مقاومت استوار جوانانش. غزه نماد مقاومت، عدالت و انسانیت است؛ و تا آزادی کامل فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه، هیچ انسان آزاده‌ای سکوت نخواهد کرد و ظلم را نخواهد پذیرفت.