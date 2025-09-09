باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه پیگیری طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده گفت: توسعه پایدار در این منطقه نیازمند هماهنگی دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و محلی است تا علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی، منافع اقتصادی و اجتماعی نیز برای جوامع محلی حاصل شود.
این نشست با مشارکت نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و استانداری گلستان برگزار شد، موضوعات مرتبط با طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه، نمایندگان سایر دستگاهها نیز بر لزوم تعامل بیشتر برای رفع موانع و تسریع در روند اجرایی طرح تأکید کردند.
این جلسه بخشی از سلسله نشستهای هماهنگی برای اجرای طرح طبیعتگردی جزیره آشوراده است که با هدف ایجاد تعادل میان توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست برگزار میشود.
