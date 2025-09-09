باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه، امروز سهشنبه، هشدار داد که هرگونه محدودیت پیشنهادی در اتحادیه اروپا بر رفتوآمد دیپلماتهای روسی، «با پاسخی سنجیده و مناسب روبهرو خواهد شد».
این وزارتخانه تاکید کرد که مسکو «در برابر تلاشها برای محدود کردن فعالیتهای دیپلماتیک خود دست روی دست نخواهد گذاشت» و اشاره کرد که این پاسخ به تناسب اقدامات اروپا، تدریجی خواهد بود.
در همین راستا، وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که کشورش در برنامهریزی نظامی خود، «گسترش مستمر نیروهای ناتو در جناح شرقی» را در نظر میگیرد و اضافه کرد که ارتش روسیه «در صورت لزوم برای تضمین امنیت کشور، اقدامات متقابل انجام میدهد».
این اظهارات در سایه افزایش تنشها بین مسکو و کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا، به ویژه با ادامه حمایت غرب از اوکراین و افزایش اقدامات اروپا برای اعمال محدودیتهای بیشتر علیه روسیه در زمینههای اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی، مطرح میشود.
در همین حال برخی از مقامات اروپایی به واشنگتن سفر کرده تا با همتایان آمریکایی خود در وزارت خزانه داری آمریکا درباره اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه به خصوص محدودیتهایی درباره صادرات نفت آن مذاکره کنند.
