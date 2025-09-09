وزارت امور خارجه روسیه به اتحادیه اروپا هشدار داد که هرگونه محدودیت بر فعالیت دیپلمات‌های روسی، با پاسخی «سنجیده و مناسب» رو‌به‌رو خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه، امروز سه‌شنبه، هشدار داد که هرگونه محدودیت پیشنهادی در اتحادیه اروپا بر رفت‌وآمد دیپلمات‌های روسی، «با پاسخی سنجیده و مناسب رو‌به‌رو خواهد شد».

این وزارتخانه تاکید کرد که مسکو «در برابر تلاش‌ها برای محدود کردن فعالیت‌های دیپلماتیک خود دست روی دست نخواهد گذاشت» و اشاره کرد که این پاسخ به تناسب اقدامات اروپا، تدریجی خواهد بود.

در همین راستا، وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که کشورش در برنامه‌ریزی نظامی خود، «گسترش مستمر نیرو‌های ناتو در جناح شرقی» را در نظر می‌گیرد و اضافه کرد که ارتش روسیه «در صورت لزوم برای تضمین امنیت کشور، اقدامات متقابل انجام می‌دهد».

این اظهارات در سایه افزایش تنش‌ها بین مسکو و کشور‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، به ویژه با ادامه حمایت غرب از اوکراین و افزایش اقدامات اروپا برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه روسیه در زمینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی، مطرح می‌شود.

در همین حال برخی از مقامات اروپایی به واشنگتن سفر کرده تا با همتایان آمریکایی خود در وزارت خزانه داری آمریکا درباره اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه به خصوص محدودیت‌هایی درباره صادرات نفت آن مذاکره کنند.

منبع: المیادین

برچسب ها: روسیه و اروپا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
اتحادیه اروپا تحریم چین به دلیل خرید انرژی از روسیه را بررسی می‌کند
اوکراین زنان آمریکای لاتین را برای جنگ جذب می‌کند
مدودف: دکترین جدید فنلاند احمقانه، دروغ و ناسپاسی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من