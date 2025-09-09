مدیرکل برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال توانیر، بهره‌برداری از هزار و ۵۳ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع را از اقدامات انجام شده در اجرای طرح‌های گذر از اوج بار برشمرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هاشم علیپور در خصوص عملکرد طرح‌های حیاتی گذر از اوج بار تابستان امسال از اجرای ۸۴ طرح شامل هزار و ۵۳ کیلومتر خط و ۴ هزار و ۱۸۵ مگاولت آمپر پست در بخش انتقال و فوق توزیع برق کشور خبر داد.

مدیرکل برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال شرکت توانیر افزود: از مجموع ۱۵۷ طرح حیاتی برنامه‌ریزی شده برای تابستان امسال، ۲۷ طرح با بیش از ۷۵ درصد و ۲۲ طرح نیز با ۵۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی، در حال تکمیل است.

علیپور با تاکید بر لزوم پیگیری ویژه و کنترل مستمر طرح‌های حیاتی شبکه انتقال و فوق توزیع، از رصد و پایش هفتگی طرح‌های حیاتی از طریق "سامانه یکپارچه مدیریت پروژه" خبر داد و افزود: از ابتدای امسال بازدید‌های فشرده و منظم به همراه مدیران ارشد شرکت‌های برق منطقه‌ای، مجریان  طرح‌ها و عوامل پیمانکار برای رفع گلوگاه‌ها و سرعت بخشی به اجرای طرح‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به ۱۴ مگاپروژه وزارت نیرو برای کسب آمادگی حداکثری و گذر موفق از تابستان ۱۴۰۴، توسعه و رفع محدودیت از شبکه برق کشور را از برنامه‌های کلان وزارت نیرو در این خصوص عنوان کرد که به منظور تامین پایدار برق شبکه در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفت و بر اساس آن، ۱۵۷ طرح حیاتی شامل ۱۹۰۷ کیلومتر مدار خط انتقال، ۱۰ هزار و ۱۱۸ مگاولت آمپر پست و ۱۸ طرح بهبود شبکه انتخاب و به طور ویژه پایش و بررسی شد که نقش مهمی در رفع حبس تولید، کاهش افت ولتاژ و رفع پرباری خطوط و ترانسفورماتور‌ها ایفا می‌کند.

منبع: توانیر

