باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر پرتغال، لوئیس مونتنگرو، از شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین خواست تا از رابطه نزدیک کشورش با روسیه برای فشار آوردن جهت دستیابی به یک «صلح عادلانه و پایدار» در اوکراین استفاده کند. این درخواست در جریان دیداری که روز سه‌شنبه در پکن انجام شد، مطرح گردید.

دیدار مونتنگرو از چین، اولین سفر یک رئیس دولت پرتغال در تقریباً یک دهه اخیر است. این سفر یک هفته پس از آن انجام می‌شود که شی جین پینگ در پکن میزبان رژه عظیم نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بود، رویدادی که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کنار او حضور داشتند و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آن را «اتحادیه خودکامگان» نامیده است.

مونتنگرو به میزبان خود گفت: «ما واقعاً بر مشارکت شما و رابطه نزدیکی که چین با فدراسیون روسیه حفظ می‌کند، حساب می‌کنیم تا بتوانیم در اسرع وقت یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین بسازیم.»

لیسبون که از تعرفه‌های دوران ترامپ آسیب دیده و صادراتش به آمریکا کاهش یافته، اکنون به دنبال روابط تجاری قوی‌تر با چین است، حتی در شرایطی که اتحادیه اروپا متهم می‌کند که دومین اقتصاد بزرگ جهان، منطقه را با کالا‌های ارزان قیمت غرق کرده و اقتصاد جنگی روسیه را امکان‌پذیر ساخته است.

مونتنگرو همچنین به شی گفت که پرتغال سپاسگزار است که سرمایه‌گذاران از این اقتصاد ۱۹ تریلیون دلاری «در بحبوحه یکی از بحرانی‌ترین لحظات برای کشورمان – بحران مالی – روی اقتصاد پرتغال شرط بندی کردند.»

رئیس آژانس توسعه و سرمایه‌گذاری پرتغال (AICEP) نیز بخشی از هیئتی است که مونتنگرو را در سفرهایش به چین و ژاپن همراهی می‌کند.

بر اساس داده‌های AICEP، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در پرتغال تا پایان سال ۲۰۲۴ به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد یورو (۱۴ میلیارد دلار) رسیده که چین را به چهارمین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور شبه‌جزیره ایبری تبدیل کرده است.

علیرغم روابط سرمایه‌گذاری قوی، برخی تنش‌ها از جمله ممنوعیت ادامه‌دار استفاده از تجهیزات چینی در شبکه ۵ G پرتغال که دولت جدید راست‌میانه آن را حفظ کرده، همچنان پابرجاست.

شی گفت که «چین مایل است ارتباط استراتژیک با پرتغال را تقویت کند تا تضمین کند روابط دوجانبه در مسیر درست توسعه می‌یابد.»

منبع: رویترز