نخست‌وزیر پرتغال از شی جین پینگ خواست روسیه را برای صلح در اوکراین تحت فشار قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر پرتغال، لوئیس مونتنگرو، از شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین خواست تا از رابطه نزدیک کشورش با روسیه برای فشار آوردن جهت دستیابی به یک «صلح عادلانه و پایدار» در اوکراین استفاده کند. این درخواست در جریان دیداری که روز سه‌شنبه در پکن انجام شد، مطرح گردید.

دیدار مونتنگرو از چین، اولین سفر یک رئیس دولت پرتغال در تقریباً یک دهه اخیر است. این سفر یک هفته پس از آن انجام می‌شود که شی جین پینگ در پکن میزبان رژه عظیم نظامی به مناسبت هشتادمین سالگرد شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بود، رویدادی که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در کنار او حضور داشتند و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آن را «اتحادیه خودکامگان» نامیده است.

مونتنگرو به میزبان خود گفت: «ما واقعاً بر مشارکت شما و رابطه نزدیکی که چین با فدراسیون روسیه حفظ می‌کند، حساب می‌کنیم تا بتوانیم در اسرع وقت یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین بسازیم.»

لیسبون که از تعرفه‌های دوران ترامپ آسیب دیده و صادراتش به آمریکا کاهش یافته، اکنون به دنبال روابط تجاری قوی‌تر با چین است، حتی در شرایطی که اتحادیه اروپا متهم می‌کند که دومین اقتصاد بزرگ جهان، منطقه را با کالا‌های ارزان قیمت غرق کرده و اقتصاد جنگی روسیه را امکان‌پذیر ساخته است.

مونتنگرو همچنین به شی گفت که پرتغال سپاسگزار است که سرمایه‌گذاران از این اقتصاد ۱۹ تریلیون دلاری «در بحبوحه یکی از بحرانی‌ترین لحظات برای کشورمان – بحران مالی – روی اقتصاد پرتغال شرط بندی کردند.»

رئیس آژانس توسعه و سرمایه‌گذاری پرتغال (AICEP) نیز بخشی از هیئتی است که مونتنگرو را در سفرهایش به چین و ژاپن همراهی می‌کند.

بر اساس داده‌های AICEP، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در پرتغال تا پایان سال ۲۰۲۴ به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد یورو (۱۴ میلیارد دلار) رسیده که چین را به چهارمین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور شبه‌جزیره ایبری تبدیل کرده است.

علیرغم روابط سرمایه‌گذاری قوی، برخی تنش‌ها از جمله ممنوعیت ادامه‌دار استفاده از تجهیزات چینی در شبکه ۵ G پرتغال که دولت جدید راست‌میانه آن را حفظ کرده، همچنان پابرجاست.

شی گفت که «چین مایل است ارتباط استراتژیک با پرتغال را تقویت کند تا تضمین کند روابط دوجانبه در مسیر درست توسعه می‌یابد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت چین ، دولت پرتغال ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
سقوط دولت فرانسه؛ ضربه به رهبری اروپایی مکرون و ابتکارات بین‌المللی از اوکراین تا ایران
بحران دفاع هوایی اوکراین؛ کاهش کمک‌های آمریکا در اوج حملات روسیه
مرتس: اوکراین «تازه شروع» طرح‌های فتح پوتین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من