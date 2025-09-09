مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از پرداخت ۷۳ میلیارد ریال غرامت بیمه به کشاورزان خسارت‌ دیده این شهرستان در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت: با استعانت از خداوند متعال و در راستای حمایت از کشاورزان زحمتکش و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، غرامت مربوط به خسارات وارده به کشاورزان بیمه‌شده خسارت‌دیده در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ پرداخت گردید.

او افزود: این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و کمک به معیشت کشاورزان صورت گرفته است تا کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نموده و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

عسکری گفت:بیمه محصولات کشاورزی، راهی مطمئن برای کاهش ریسک و تضمین سرمایه کشاورزان در برابر حوادث ناگوار طبیعی و غیرطبیعی است.

او با اشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در حفظ و پایداری تولید، از تمامی کشاورزان شهرستان گلوگاه دعوت کرد تا نسبت به بیمه محصولات خود در سال زراعی آینده اقدام نمایند.