وزارت امور خارجه آمریکا اوایل امسال فروش بالقوه این جنگندهها را که ارزش تخمینی آن ۵.۶ میلیارد دلار است، تأیید کرد. این معامله به عنوان یک تقویت کننده برای نیروی هوایی فیلیپین در میانه تنشهای فزاینده منطقهای دیده میشد.
خوزه مانوئل روموالدز، سفیر فیلیپین در ایالات متحده، روز سهشنبه به گزارشگران گفت: «در حال حاضر، فکر میکنم [این خرید]متوقف شده، عمدتاً به این دلیل که ... تأمین مالی عنصر کلیدی این خرید است.»
روموالدز گفت که وزیر دفاع، گیلبرتو تئودورو، اعلام کرده که اولویتهای دیگری برای ارتش فیلیپین قبل از چنین اقلام پرخرجی وجود دارد.
او گفت: «در مذاکرات آتی بودجه خواهیم دید که ارتش فیلیپین مبلغ تخصیص یافته برای برنامه نوسازی را چگونه خرج خواهد کرد. اما همانطور که گفتم، واقعاً مسئله تأمین مالی نقطه انسداد گلوگاه است.»
در ماه ژوئن، فیلیپین قراردادی به ارزش ۹۷۵.۳ میلیارد وون (۷۰۳ میلیون دلار) برای خرید ۱۲ فروند جنگنده FA-۵۰ از کره جنوبی امضا کرد.
فیلیپین در سالهای اخیر نوسازی نظامی خود را افزایش داده و داراییهای دفاعی دریایی و هوایی را در اولویت قرار داده تا قابلیتهای خود در دریای جنوبی چین را تقویت کند، اما مقامات محدودیتهای بودجهای بر سر آنچه میتوان انجام داد را تصدیق کردهاند.
منبع: رویترز