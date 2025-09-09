بیش از ۱۳۰۰ هنرمند، از جمله بازیگران و کارگردانان بین‌المللی اعلام کردند از همکاری با مؤسسات سینمایی اسرائیل دخیل در «نسل‌کشی علیه مردم فلسطین» خودداری خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اولیویا کولمن، یورگوس لانتیموس، خاویر باردم، ایمی لو وود، سوزان ساراندون، کلیو بارنارد، ایزابل کوئیست، مارک رافالو، ریز احمد، تیلدا سوینتن، کن لوچ و آوا دوورنی از جمله ۱۳۰۰ امضاکننده تعهدی هستند که بر اساس آن از همکاری با مؤسسات سینمایی اسرائیل «دخیل در نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین» خودداری خواهند کرد.

این تعهد که توسط سازمان «کارگران سینما برای فلسطین» تنظیم شده، جشنواره‌های فیلم اورشلیم، حیفا و دوکاویو، همچنین شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل و اغلب شرکت‌های تولید، پخش و فروش فیلم در این کشور را به‌عنوان نمونه‌هایی از نهادهای همدست نام برده است.

در متن بیانیه آمده است نمونه‌های همدستی شامل «سفیدشویی یا توجیه نسل‌کشی و آپارتاید و یا همکاری با دولتی که مرتکب آنهاست» می‌شود.

این تعهد تأکید می‌کند که فراخوان برای تحریم همه افراد اسرائیلی نیست: «این فراخوان از دست اندرکاران سینما می‌خواهد که از همکاری با مؤسسات اسرائیلی همدست در نقض حقوق بشر علیه مردم فلسطین خودداری کنند. این اقدام متوجه همدستی نهادی است، نه هویت فردی.»

در ادامه تصریح شده است که تعداد محدودی از نهادهای سینمایی اسرائیل در این همدستی دخیل نیستند و برای شفافیت بیشتر توصیه شده است از دستورالعمل‌های جامعه مدنی فلسطین پیروی شود. همچنین از سینماگران خواسته شده است درباره هر نهادی که قصد همکاری با آن دارند، پرسشگری و تحقیق کنند.

این تعهد توضیح می‌دهد که آگاه است برخی از فعالان صنعت سینما در موقعیتی نیستند که کنترل کامل بر قراردادهای مربوط به تولید فیلم داشته باشند، اما هدف آن قراردادهایی است که شخص بر آنها تسلط دارد یا به امضای وی نیاز دارد.

در بیانیه حتی راهکارهایی برای گنجاندن بندهایی در قراردادها پیشنهاد شده تا صراحتاً همکاری‌هایی که باید از آنها اجتناب شود، مشخص شوند؛ از جمله حفظ یا رزرو حقوق برای برخی مناطق پخش یا الزام به مشورت با فرد پیش از پذیرش دعوت جشنواره‌ها یا قراردادهای مالی و پخش.

«کارگران سینما برای فلسطین» یک ائتلاف بین‌المللی از فیلمسازان مستقل، تهیه‌کنندگان، منتقدان و حرفه‌ای‌های سینماست که اوایل ۲۰۲۴ تأسیس شد و بیش از ۸ هزار فعال این صنعت را نمایندگی می‌کند.

از دیگر امضاکنندگان می‌توان به امیر المصری، آمبیکا مود، برایان کاکس، جیمز ویلسون، جو آلوین، جاش اوکانر، مایک لی، پل لاورتی، ربکا هال، ربکا اوبراین، آسیف کاپادیا، ماکسین پیک، آریان لبد و جاشوا اوپنهایمر اشاره کرد.

این اعلامیه با الهام از «فیلمسازان متحد علیه آپارتاید» شکل گرفته که در سال ۱۹۸۷ توسط جاناتان دمی و مارتین اسکورسیزی پایه‌گذاری شد و بیش از ۱۰۰ فیلمساز سرشناس در آن زمان از نمایش آثارشان در آفریقای جنوبیِ تحت آپارتاید خودداری کردند.

این تعهد تازه یکی از مجموعه اعتراض‌های صنعت سینما در همبستگی با مردم فلسطین در بحبوحه جنگ غزه است؛ از جمله نامه سرگشاده اعضای اتحادیه بازیگران آمریکا، قطعنامه اتحادیه هنرمندان و سرگرمی بریتانیا در حمایت از آزادی بیان هنرمندان، توصیه انجمن صنفی بازیگران نروژ برای رد همکاری با نهادهای فرهنگی اسرائیل و نامه‌ای از فعالان سینما که از پلتفرم Mubi خواسته بود روابط خود با شرکت سرمایه‌گذاری دارای ارتباط با ارتش اسرائیل، قطع کند.

براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، که تحت اداره حماس است، تاکنون بیش از ۶۰ هزار غیرنظامی در این منطقه جان باخته‌اند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: جنایات اسرائیل ، هنرمندان هالیوودی ، حامیان فلسطین
خبرهای مرتبط
حامیان فلسطین در اسپانیا برای گرامیداشت یاد کودکان غزه تظاهرات کردند
هیأت حقوق بشری روسیه جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به زندان اوین را محکوم کرد
سازمان ملل: ۸۰ درصد نوار غزه تحت دستورات اسرائیل برای آوارگی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
آخرین اخبار
اهل سنت در ایران؛ شریک وحدت و توسعه ملی
مسلمانان روی پرده نقره‌ای؛ از سبعیت تا مظلومیت
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون؛ از «محمد رسول‌الله» تا «آپاراتچی»
پیام وزیر فرهنگ به وزرای فرهنگ کشور‌های اسلامی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص)
بوقچی»؛ روایت زندگی سینه‌سوخته‌های فوتبال در قاب شبکه سه
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
آنچه باید از رمز مبارک «رسول الله (ص)» در عملیات‌ها بدانید
نتایج فراخوان ارکستر ساز‌های ایرانی بنیاد رودکی اعلام شد
ارمنستان و ایران تار و پود‌هایی درهم‌تنیده از یک بافت تاریخی
بهاره رهنما با «یازده یازده» به پردیس تئاتر شهرزاد بازمی‌گردد
«سلام، صبح بخیر» به ۱۶۲ رسید/ تجربه یک گفت‌وگوی بی‌واسطه با مخاطب
«مسابقه بزرگ ۱۰۰» روی آنتن شبکه سه می‌رود
«برو پی کارت»؛ مرجع پاسخگویی عمومی‌به نیاز نوجوانان پشت کنکوری
بازخوانی سیره پیامبر (ص) در برنامه‌های رادیو
بیمارستان سوختگی چه شد؟
پخش زنده دیدار ایران و امارات و ۲ دیدار از انتخابی جام‌جهانی ۲۰۲۶ اروپا