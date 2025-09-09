باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مونا وثوقیفرد، سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی سازمان ساتبا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، با اجرای طرحهای مصوب بهرهوری انرژی، ۶۵۰ مگاوات کاهش توان در بخش مصرف محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این طرحها در قالب ظرفیت بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست اجرا میشوند، افزود: ساتبا بهعنوان دبیرخانه کارگروه نهادهای تخصصی بازار در بخش برق، ضمن تعریف طرحهای اولویتدار، ارزیابی طرحهای پیشنهادی بهینهسازی مصرف در حوزه برق را انجام میدهد؛ این طرحها پس از تأیید، در نهاد مربوطه به تصویب میرسند و در نهایت با ابلاغ مصوبه کمیسیون صرفهجویی انرژی، قرارداد اجرای آنها منعقد میشود.
سرپرست دفتر مهندسی و استانداردهای فنی ساتبا با بیان اینکه تاکنون ۲۷ طرح به تصویب کمیسیون صرفهجویی انرژی رسیده است، گفت: این طرحها در چهار حوزه اصلی شامل بهینهسازی روشنایی معابر، اصلاح روشنایی داخلی، کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش (از جمله تعویض الکتروموتورهای کولرهای آبی و پمپها و جایگزینی کولرهای گازی پنجرهای فرسوده در جنوب کشور) و همچنین طرحهای بهینهسازی در صنعت تعریف شدهاند.
وثوقیفرد درباره روند اجرای پروژهها توضیح داد: تاکنون حدود ۳۰ مگاوات کاهش توان از محل اجرای این طرحها محقق شده است و انتظار میرود برنامهریزیهای انجام شده و رفع مشکلات اجرایی سبب تسریع در تحقق اهداف تعیین شده گردند.
وی خاطرنشان کرد: مزیت اصلی اجرای طرحهای بهرهوری انرژی این است که از لحظه آغاز اجرا، نتایج آن در شبکه برق قابل مشاهده است؛ همچنین سرمایهگذاری کمتری نسبت به پروژههای تولید نیاز دارند و ضرورتی درخصوص توسعه شبکه یا زیرساختهای جانبی وجود نخواهد داشت.