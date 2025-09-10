باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شناسایی خانه‌های خالی یکی از مهم‌ترین اقدامات و گام ها در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن به شمار می‌رود که می‌تواند این بازار را به سمت رونق و بهبود وضعیت هدایت کند این درحالیست که‌ هنوز برخی از دستگاه ها در اجرای این طرح موفق نبوده و همچنان شاهد وقوع برخی از مشکلات در این حوزه هستیم که باعث شده اجرای این طرح موفق نباشد.

براساس این گزارش یکی از مهم ترین ابزارها در شناسایی خانه‌های خالی سامانه املاک و اسکان است که‌ در حال حاضر اجرای آن به تعویق افتاده و هنوز هم بسیاری از دستگاه ها نتوانسته اند به اين سامانه متصل شوند و همین امر باعث ایجاد مشکلات در این حوزه شده است.

مالیات بر خانه‌های خالی یکی از موارد مهم در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. هدف از این مالیات، تشویق به استفاده مؤثر از منابع مسکن و کاهش کمبود واحدهای مسکونی است. در این راستا، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا همکاری‌های لازم را انجام دهند و خدمات خود را به سامانه‌های مربوطه متصل کنند. اما آمار نشان می‌دهد که تنها بخشی از این دستگاه‌ها به سامانه متصل شده‌اند.

۱۶ دستگاه به سامانه املاک و اسکان متصل شده است

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی به‌دست آمده، از ۳۹ خدمت ارائه‌شده توسط ۱۲ دستگاه مختلف، تنها ۱۶ خدمت به سامانه مربوطه متصل شده‌اند گفت: این به معنی آن است که ۲۳ خدمت هنوز به این سامانه متصل نیستند که می‌تواند چالش‌های زیادی ایجاد کند.

وی ادامه داد: هنوز دستگاه های از جمله‌ بانک مرکزی در زمینه صدور و تعویض کارت بانکی، وزارت‌کشور برای صدور و تعویض گذرنامه ، صدور کارت نظام وظیفه،پرداخت کلیه عوارض هیچ اقدامی انجام نداده و وزارت نیرو برای فروش انشعاب برق و آب و شهرداری‌ها هم در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی کاری را انجام نداده اند.

ایری بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای صدور مجوز صادرات و واردات نهادها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی‌نامه تسهیلات اشتغال و ثبت و تشکیل شرکت‌های تعاونی متصل نشده اند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: اطلاعات دقیق درباره دستگاه‌های متصل در حال حاضر در دسترس نیست، اما شامل ۱۶ خدمت است که مشخص نشده است کدام دستگاه‌ها این خدمات را ارائه می‌دهند.

عدم شفافیت در بازار مسکن از طریق سامانه املاک و اسکان

وی افزود: عدم اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه می‌تواند مشکلات زیادی را به همراه داشته باشد به طوری که‌ عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز می‌تواند منجر به عدم شفافیت در بازار مسکن شود.

ایری بیان کرد: عدم اتصال باعث می‌شود که فرآیندهای اداری ممکن است طولانی‌تر و پیچیده‌تر شوند و تصمیم‌گیری در زمینه مالیات بر خانه‌های خالی ممکن است با تأخیر مواجه شود.

وی تصریح کرد: اتصال دستگاه‌های اجرایی به سامانه مالیات بر خانه‌های خالی یکی از الزامات اساسی برای موفقیت این طرح است. با توجه به عدم اتصال اکثر دستگاه‌ها، به نظر می‌رسد که اقدامات بیشتری لازم است تا تمامی دستگاه‌ها به این سامانه متصل شوند و همکاری لازم را انجام دهند. این موضوع می‌تواند به بهبود کارایی و شفافیت در بازار مسکن کمک کند و در نهایت به کاهش کمبود واحدهای مسکونی منجر شود.

یک واحد حقوقی بیش از ۲۶۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارد

براساس این گزارش با توجه به آنکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سامانه شناسایی خانه‌های خالی است بنابراین طبق آخرین آمارهای اعلام شده تا به امروز طبق اعلام سخنگوی کمیسیون عمران مجلس آمارهای سامانه املاک و اسکان نشان می‌دهد تنها یک واحد حقوقی بیش از ۲۶۰۰ واحد مسکونی در کشور در اختیار دارد.

وی ادامه داد:اگر این سامانه با جدیت بیشتری پیگیری و به‌روزرسانی شود، امکان کاهش چشمگیر این رقم و کنترل بهتر بازار مسکن فراهم خواهد شد.

۸۷ میلیون کد پستی به کد ملی متصل شده است

همچنین طبق اعلام آقایی کارشناس دفتر اداره کل اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اظهار کرد: موضوع اتصال کد پستی به کد ملی در سال ۱۳۹۸ مطرح شد و از سال ۱۴۰۰ بروزرسانی اطلاعات به‌خوبی آغاز گردید و در یک سال اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

وی ادامه داد ۸۷ میلیون کد پستی به کد ملی متصل شده‌اند و جمعیت ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفری، تقریباً ۹۰ درصد جمعیت کشور از طریق خود اظهاری به سامانه متصل شده‌اند.

اقایی افزود: ۱۸ میلیون خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۱۸ میلیون خانوار خود اظهاری کرده‌اند و تا به امروز ۱۳.۵ میلیون مالک شناسایی شده‌اند و حدود نیم میلیون کد پستی مشخص شده‌اند که به مالکیت شخصی مربوط می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: ۱۲ دستگاه به سامانه متصل شده‌اند. برخی از این دستگاه‌ها به‌طور کامل متصل شده‌اند و برخی هنوز به‌طور کامل متصل نشده‌اند. طبق آمارها هم روزانه حداقل ۸۰ هزار نفر در سامانه خود اظهاری می‌کنند.

براساس این گزارش اجرای این طرح در حال برای رونق بخشیدن به بازار مسکن بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند بازار مسکن و از همه مهم تر بازار اجاره را به سمت رونق و ثبات هدایت کند که‌ در نهایت راهگشای حل مشکلات در این بخش خواهد بود.