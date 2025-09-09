تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار داوطلب آزمون سراسری ۱۴۰۴ انتخاب رشته کرده‌اند و امشب آخرین مهلت انتخاب رشته است و تمدید نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان اظهار داشت: داوطلبان در فرصت باقیمانده می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده و این کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.

سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این مهلت انتخاب رشته را تا روز شنبه ۱۵ شهریورماه اعلام کرده بود که یک بار تا روز دوشنبه ۱۷ شهریور و بار دیگر تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۱۸ شهریور تمدید شده است.

نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۴ هشتم شهریورماه در سایت سازمان سنجش منتشر شد و بر اساس اعلام این سازمان، متقاضیانی که در یکی از نوبت‌های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده و غایب جلسه آزمون بودند نیازی به ثبت‌نام برای پذیرش در رشته‌های صرفاً با سابقه تحصیلی ندارند و می‌توانند در رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی، حداکثر تا ۱۵۰ کد رشته محل انتخاب کنند.

در کنکور امسال برای یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ متقاضی کارنامه ملاک عمل در پنج گروه آزمایشی صادر شده که ۱۲.۵ درصد در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، ۴۳.۵ درصد در گروه علوم تجربی و ۲۸.۳ درصد در گروه علوم انسانی، ۶ درصد در گروه هنر است.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش با آزمون بیش از ۹۰۱ هزار نفر است که می‌توانند انتخاب رشته کنند وامسال بیش از ۴۵۰ هزار نفر ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها و موسسات ‌آموزش عالی در حوزه‌های پذیرش با آزمون و سوابق تحصیلی در نظر گرفته شده که در گروه ریاضی حدود ۱۲۵ هزار ظرفیت، تجربی ۸۷ هزار، انسانی ۲۸ هزار، هنر حدود ۱۶ هزار و در گروه زبان حدود ۱۷ هزار ظرفیت است.

دفترچه‌های انتخاب رشته، شامل «پذیرش با آزمون» و «پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی» از روز یکشنبه ۹ شهریورماه در درگاه سازمان سنجش قرار گرفته است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون تمام دوره‌های آموزش رایگان اعم از بورسیه و فرهنگیان و ۴ رشته پزشکی،‌ دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تمام گروه‌های رایگان و غیررایگان سال ۱۴۰۴ چه در دانشگاه و موسسه ثبت‌نام کنند یا نکنند مجاز به شرکت در سال ۱۴۰۵ نیستند و برای شرکت در آزمون باید در ۱۴۰۶ باید قبل از فرایند ثبت‌نام انصراف خود را اعلام کنند.

همه پذیرفته‌شدگان رشته‌های با آزمون و ۴ رشته پزشکی در سال ۱۴۰۲ و ماقبل که در حال تحصیل هستند، برای شرکت در آزمون ۱۴۰۴ باید قبل از پایان ثبت نام در آزمون ۱۴۰۴ حتما باید از دانشگاه و موسسه خود انصراف داده باشند.

سازمان سنجش آموزش کشور امسال نرم افزار مجاز انتخاب رشته را طراحی کرده است تا متقاضیان انتخاب رشته مطلوبی را انجام دهند.

نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۴ اوایل مهرماه اعلام می‌شود

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم سوابق تحصیلی دانش‌آموزان که در آموزش و پرورش اخذ شده‌اند، در سه گروه اصلی (علوم ریاضی، علوم تجربی، و علوم انسانی) به میزان ۶۰ درصد و در گروه‌های هنر و زبان به میزان ۳۰ درصد بود ومابقی این سهم، یعنی ۴۰ درصد در سه گروه اصلی، مربوط به آزمون اختصاصی است و نمره کل سابقه تحصیلی، شامل نمره کلی است که توسط وزارت آموزش و پرورش در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

