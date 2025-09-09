باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۸ شهریور شاخص کل بورس با افزایش ۵ هزار و ۸۶۱ واحدی همراه شد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۴۴۰ واحد در سطح ۷۹۲ هزار و ۶۵۹ واحدی ایستاد.

امروز سه نماد فارس، پارسان و شپدیس بیشترین تاثیر و سه نماد خودرو، خساپا و شپنا پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس ایران بودند.

شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۶۴ واحد در سطح ۲۳ هزار و ۸۲۲ واحدی ایستاد؛ سه نماد نيشکر، بپاس و سامان بیشترین تاثیر و سه نماد فزر، نان و رپویا پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورس بودند.

امروز گروه فرآورده‌های نفتی با ارزش معاملاتی ۸۷۴ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن گروه خودرو و فلزات اساسی در جایگاه‌های بعدی ایستادند.