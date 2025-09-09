کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز جدال میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه شدت گرفته و ارزش معاملات امروز به سطح نه هزار میلیارد تومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز جدال میان خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه شدت گرفته و ارزش معاملات امروز به سطح نه هزار میلیارد تومان رسید. همچنین شاهد ورود حدود سیصد میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها به بازار بودیم. نسبت به روز‌های قبل، بازار رشد قابل توجهی را ثبت نکرد، اما جدال بین خریداران و فروشندگان باعث شد که سطح ارزش معاملات نسبت به چند وقت اخیر که معاملات پایینی را تجربه کرده بودیم، افزایش یابد.

غفوری افزود: بیشترین ورود نقدینگی به صنعت پالایشی و بیشترین خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت گزارش شده است.

او می‌گوید: یکی از نکات قابل توجه این روز‌ها در بازار، بحث ورود مجدد عرضه خودرو به بورس کالا است. این خبر بعد از خصوصی‌سازی و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، به ویژه ایران خودرو، از اهمیت بالایی برخوردار است. 

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
