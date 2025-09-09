باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها منوط به برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری مستمر و تسریع در روند اجرای پروژههای آبی است. یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه پایدار استان، ساخت سدها و تأسیسات مرتبط با آن است که نقش حیاتی در تأمین آب، تولید انرژی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی ایفا میکند.
سدها بهعنوان منابع تأمین پایدار آب، امکان توسعه کشاورزی مدرن و افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی را فراهم میکنند. لرستان با توجه به تنوع اقلیمی و بارشهای مناسب، میتواند با مدیریت منابع آبی، تولید محصولات کشاورزی را بهبود بخشد و از صادرات غیرنفتی استان حمایت کند. همچنین، بهرهبرداری از انرژی برقآبی در سدها، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای انرژی استان، به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و کاهش هزینههای انرژی کمک میکند.
سدها یا بحران؛ وقتی منابع مالی پاسخگوی نیازهای لرستان نیست
یکی از اصلیترین چالشهای سدسازی در استان لرستان، تأمین منابع مالی پایدار است. تأخیر در تأمین بودجه و مشکلات مالی موجب کندی پروژهها و افزایش هزینههای اجرایی میشود.
سرمایهگذاری مستمر و تخصیص منابع مالی کافی میتواند نهتنها روند اجرایی پروژهها را تسریع کند، بلکه از افزایش هزینههای غیرضروری ناشی از طولانی شدن پروژهها جلوگیری نماید
در دیدار استاندار و نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی با وزیر نیرو بر ضرورت تامین منابع مالی و تسریع در روند ساخت سدهای استان تاکید شد.
به گفته استاندار لرستان در این دیدار بر شتاب بخشی به وضعیت مطالعات و تامین مالی برخی سدها از جمله معشوره، سراب تلخ، مخملکوه و ... پرداخته شد.
مهندس سید «سعید شاهرخی» افزود: در این جلسه پیگیری منابع مالی برای سد معشوره از طریق فاینانس، سرمایه گذار مناسب و راهکارهایی برای اجرای سریعتر این سد، مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: اصلاح مطالعات سد سراب تلخ بر مبنای تخصیص آب دریافتی جدید نیز بررسی و بر تسریع در روند ساخت سدهای زیبامحمد و آبسرده، تاکید شد.
استاندار لرستان گفت: در خصوص سد سراب تلخ نیز خطوط انتقال و تصفیه آب خرم آباد از طریق وزارت نیرو تعیین تکلیف شده و پس از بررسی در کمیته فنی به سازمان برنامه و بودجه ارایه میشود.
شاهرخی اظهارداشت: با پیگیریهای انجام شده روند ساخت سد مخملکوه نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت و این پروژه مشکل اعتباری ندارد.
وی ادامه داد: سد معشوره همچنان یکی از مهمترین مطالبات ما در حوزه آب است و انتخاب پیمانکار قسمت بعدی این سد نیز طی این ماه انجام میگیرد.
تأخیر در ساخت سدها، تهدیدی برای امنیت آبی استان
تأخیر در ساخت سدها علاوه بر زیان اقتصادی، آثار زیستمحیطی و اجتماعی نیز دارد. عدم مدیریت منابع آب میتواند منجر به خشکسالیهای مکرر، کاهش کیفیت آب شرب، کاهش تولید کشاورزی و مهاجرت روستاییان شود. همچنین، پروژههای نیمهتمام، علاوه بر ایجاد هزینههای اضافی، فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی در استان را محدود میکنند.
تسریع در روند ساخت سدها مستلزم برنامهریزی دقیق، استفاده از فناوریهای نوین در طراحی و ساخت، مدیریت صحیح منابع انسانی و مالی و نظارت مستمر بر مراحل اجرایی پروژهها است. بهرهگیری از مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری مشترک میتواند به کاهش فشار مالی دولت و افزایش سرعت پروژهها کمک کند.
با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی سدسازی، تأمین منابع مالی پایدار و تسریع در روند ساخت سدها در استان لرستان یک ضرورت ملی است. تنها با سرمایهگذاری هدفمند و مدیریت هوشمندانه میتوان از ظرفیتهای بالقوه استان در حوزه آب و انرژی بهره برد و زمینه توسعه پایدار و رفاه بیشتر برای مردم فراهم آورد.