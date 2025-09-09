وزارت امور خارجه استونی در پی نقض حریم هوایی این کشور توسط یک بالگرد نظامی روسیه در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۵، به صورت رسمی به روسیه اعتراض کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گفته تالین، یک بالگرد می-۸ متعلق به فدراسیون روسیه نزدیک به جزیره «وایندلو» وارد حریم هوایی استونی شد و به مدت حدود چهار دقیقه در داخل آن باقی ماند.

روز ۸ سپتامبر، استونی کاردار سفارت روسیه در تالین را برای ارائه اعتراض و تسلیم یادداشت رسمی در مورد این حادثه احضار کرد.

مارگوس تساخکنا، وزیر امور خارجه استونی، این نقض حریم هوایی را «یک حادثه جدی و تاسف‌بار دیگر» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که این سومین نقض تایید شده حریم هوایی استونی توسط هواپیمای نظامی روسیه در سال ۲۰۲۵ است.

مقامات استونی بار‌ها نگرانی‌های خود را مبنی بر عمدی بودن اینگونه تعرض‌ها و به عنوان اقداماتی تحریک‌آمیز ابراز کرده‌اند.

نقض حریم هوایی به یک نقطه تنش‌زا و تکراری در منطقه بالتیک تبدیل شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

